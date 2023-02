Warum lohnt es sich, ein Pflanzgefäß aus Beton zu wählen?

Pflanzgefäßen aus Beton sind eines der grundlegenden Elemente der Gartenarchitektur. Im Katalog Cashpo-Design finden Sie eine große Auswahl an hochwertigen und schönen Betonerzeugnissen.

Blumenkübel für den Außenbereich müssen ein hohes Maß an mechanischer Festigkeit und Haltbarkeit aufweisen. Pflanzgefäße aus Beton verfügen über all diese Eigenschaften. Die Produkte bieten diese Vorteile:

– Widerstand gegen äußere Einflüsse. Beton ist ein Material, das Temperaturschwankungen, hoher Luftfeuchtigkeit, Windlasten usw. standhalten kann;

– Haltbarkeit. Die Lebensdauer von Beton-Blumentöpfen wird in Dutzenden von Jahren gemessen;

– Das große Gewicht. Dadurch ist es unmöglich, einen Blumentopf umzustoßen, weder zufällig noch absichtlich;

– Universalität. Blumentöpfe können eine Vielzahl von Formen und Designs haben, so dass man für jede Landschaft eine Variante wählen kann;

– Günstige Bedingungen für Pflanzen. Beton hat hervorragende Eigenschaften: er erwärmt sich nicht, speichert Feuchtigkeit und lässt den Boden nicht austrocknen.

Die Beton-Blumentöpfe sind auch recht preiswert, vor allem wenn man ihre lange Lebensdauer berücksichtigt. Blumenkübel für den Außenbereich sehen sehr ästhetisch aus und eignen sich für jeden Standort – Parks, Grünanlagen, Gärten, Blumengärten in Privathäusern, Stadtplätze, städtische Anlagen usw.

Kleine Blumenkübel aus Beton können sogar in Innenräumen (auf dem Boden oder sogar auf Fensterbänken) aufgestellt werden und den Innenraum spürbar beleben und zu einem Schlüsselelement der Einrichtung werden.

Auf der Website Cashpo-design.de finden Sie Vasen aus normalem Beton und aus einer Mischung mit Zuschlagstoffen. Der Katalog präsentiert Produkte mit einer großen Vielfalt an Texturen.

Wir bieten Dutzende von Pflanzgefäßen aus Beton mit unterschiedlicher Form (rund, quadratisch, rechteckig, geformt usw.), Breite, Höhe, Tiefe, Durchmesser und Gewicht. Unsere Produkte werden in ganz Deutschland versandt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

A & R Westerman GmbH

















Online-Shop für kleine Architekturprojekte zur Dekoration von Parks, Privathäusern, Büroräumen und Gärten.

In unserem Katalog finden Sie elegante Springbrunnen und Skulpturen, die an die Renaissance erinnern. Dieses Dekor ist ideal für den grünen Bereich eines Hotels, eines Einkaufszentrums oder eines thematischen Restaurants.

Die Ware kommt ausschließlich von europäischen Herstellern, wir können in ganz Deutschland liefern.

