DER NEUE FPT INDUSTRIAL WASSERSTOFF-VERBRENNUNGSMOTOR XC13 FEIERT SEIN DEBÜT BEIM SKIWELTCUP IN FLACHAU ZUSAMMEN MIT PRINOTH

FPT Industrial, weltweit führender Hersteller von Lösungen mit geringer Umweltbelastung, und PRINOTH, Weltmarktführer im Bereich der Herstellung von Pistenraupen und Kettennutzfahrzeugen, sorgten beim Skiweltcup in Flachau (Österreich) für zusätzliche Begeisterung.

Anlässlich des 30. Geburtstags des Skiweltcups in Flachau, nahm Klaus Tonhäuser, Präsident und CEO der PRINOTH Group, kürzlich an der von den Snow Space Salzburg Bergbahnen veranstalteten Diskussion „Nachhaltigkeit im Wintersport“ teil, die den Fokus auf Ideen und neue Technologien legte, mit denen sich die Umweltauswirkungen aller Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Skifahren reduzieren lassen.

Eines der Highlights dieses Medien-Talks, an dem über 100 Journalisten teilnahmen, war die offizielle Präsentation des PRINOTH LEITWOLF h2MOTION, des weltweit ersten mit Wasserstoff betriebenen Pistenfahrzeugs mit Wasserstoff-Verbrennungsmotor von FPT Industrial. So ist das neue Konzeptfahrzeug mit dem neuen FPT XC13 13-Liter-Sechszylindermotor in Wasserstoff-Ausführungausgestattet, der 460 PS (338 kW) und 2.000 Nm Drehmoment liefert.





Bildnachweis ©SNOWSPACESALZBURG

Vollständig bereit für Feldtests, kann der LEITWOLF h2MOTION die ideale Lösung für nachhaltigkeits-orientierte Skigebiete wie die Snow Space Salzburg Bergbahnen sein, deren verbleibende CO2-Emissionen zum Großteil auf die Pistenpräparierung zurückzuführen sind.



Auf der IAA 2022 enthüllt, ist der neue FPT XC13 der erste Multi-Fuel-Basismotor. Von Diesel bis Erdgas – inklusive Biomethan – bis hin zu Wasserstoff und erneuerbaren Kraftstoffen wurde der Basismotor in mehreren Versionen konzipiert, um eine maximale Bauteil-Standardisierung und einfache Integration in das Endprodukt zu bieten.

Der XC13 Wasserstoffmotor nutzt die langjährige Erfahrung mit alternativen Kraftstoffen und ist ein erstes Konzept mit Blick auf ein komplementäres Angebot, um den Dekarbonisierungsprozess des industriellen Anwendungssektors zu beschleunigen.



Der im PRINOTH LEITWOLF h2MOTION eingebaute Wasserstoff-Verbrennungsmotor ist eine zusätzliche Technologie im Portfolio von FPT Industrial mit Lösungen für null CO2-Emissionen und bietet Kunden die Vertrautheit, die sie bei den traditionellen Motoren gewohnt sind. Der Wasserstoff ist in fünf Tanks an der Rückseite der Maschine für eine geschätzte Betriebszeit von mehr als 3 Stunden gelagert.

Aufgrund seiner Leistung und Größe überwiegend zum Präparieren von Pisten in größeren Skigebieten konzipiert, ist das neue Konzeptfahrzeug ein weiterer Schritt in Richtung des Ziels einerkohlenstoffneutralen Flotte, das PRINOTH anpeilt, und die Zusammenarbeit mit FPT Industrial signalisiert die gegenseitige Verpflichtung der beiden Unternehmen zur Nachhaltigkeit bei Offroad-Anwendungen.

„Im September 2022 enthüllt, jetzt für seinen ersten Feldtest bereit. So eine kurze Zeitspanne offenbart die einzigartige Qualität unseres XC13 Motors“, erklärt Pierpaolo Biffali, Vice President Product Engineering bei FPT Industrial. „Wir sind stolz, mit unserer Mission, nachhaltige Antriebslösungen für unsere Kunden zu liefern, an der Seite von Prinoth zu sein.“

„Der Motor von FPT Industrial im LEITWOLF h2MOTION ist einem Dieselmotor ähnlich“, so Klaus Tonhäuser, und bietet unseren Kunden, was sie von anderen Maschinen gewohnt sind. Das wird zur Akzeptanz der Technologie beitragen.“

FPT Industrial ist eine Handelsmarke von IVECO Group, die sich der Konstruktion, der Herstellung und dem Verkauf von Antrieben für Straßen – und Geländegängige Fahrzeuge, Schiffsanwendungen und Stromerzeugungsanwendungen widmet. Das Unternehmen beschäftigt über 8.000 Mitarbeiter weltweit in zehn Produktionsstätten und sieben Forschungs- und Entwicklungszentren. Das Vertriebsnetzwerk von FPT Industrial besteht aus 73 Händlern und etwa 800 Geschäftsstellen in fast 100 Ländern. Zum breiten Sortiment gehören sechs Motorenreihen von 42 PS bis 1.006 PS, Getriebe mit einem maximalen Drehmoment von 200 Nm bis 500 Nm sowie Vorder- und Hinterachsen von Gesamtachslasten von 2 bis 32 Tonnen. FPT Industrial bietet die branchenweit umfassendste Erdgasmotorenpalette für industrielle Anwendungen mit Motorenbereichen von 50 bis 460 PS. Dank seinem breiten Angebot und seinem Fokus auf Forschungs- und Entwicklungsprojekten gilt FPT Industrial weltweit führend im Bereich der industriellen Antriebssysteme. Weitere Informationen finden Sie unter www.fptindustrial.com.

