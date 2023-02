Neue Ventile von Emerson bieten proportionale Durchflussregelung in Anwendungen, die eine hohe Genauigkeit erfordern

ASCO Proportionalventile der Baureihe 209 bieten überragende Genauigkeit, Durchflussregelung und Leistungsaufnahme für Medizinprodukte, Wasserstoffpumpen, Lebensmitteltechnik und mehr

Emerson gab heute die Einführung des ASCOTM Proportionalventils der Baureihe 209 für Durchflussanwendungen bekannt. Diese Ventile erfüllen höchste Maßstäbe für Genauigkeit, Druckstufen, Durchflusskennlinien und Energieeffizienz in einer zweckbestimmten, kompakten Bauweise. Die Kombination der Größe und Leistungsmerkmale von Ventilen der Baureihe 209 versetzt Anwender in die Lage, den Durchfluss eines Mediums in einer großen Breite von Geräten präzise zu regeln. Dazu gehören Produkte in diversen Branchen wie Medizintechnik, Lebensmittel und Getränke sowie Heizungstechnik, Lüftungstechnik und Klimatechnik (HLK), die einen Betrieb mit hoher Genauigkeit erfordern.

Genauigkeit, Ansprechzeit und Reproduzierbarkeit sind entscheidende Faktoren in Anwendungen für hochpräzise Durchflussregelung wie die Regelung der Werkzeugdrehzahl in Zahnarztpraxen, des Dampfstroms in Kaffeemaschinen, des Wasserdurchflusses in Kühlsystemen und des Wasserstoffflusses in Brennstoffzellen. Ventile der Baureihe 209 zeichnen sich durch eine geringe Hysterese (weniger als oder gleich 5 %), überragende Reproduzierbarkeit (weniger als oder gleich 1 %) und hohe Empfindlichkeit (weniger als oder gleich 0,2 %) aus, die zur Genauigkeit der Ventile beitragen.

„Proportionalventile sind Schlüsselkomponenten, die einen wesentlichen Einfluss auf die Leistung und Effizienz der Ausrüstung haben können, in der sie installiert sind“, sagte Shivam Chauhan, Marketingmanager für kommerzieller Produkte, Europa, Naher Osten und Afrika, beim Geschäftsbereich Discrete Automation von Emerson. „Wir haben die ASCO Baureihe 209 entwickelt, um das höchste Leistungsniveau bei geringem Platzbedarf zu erzielen und unseren Kunden dadurch die Flexibilität und Zuversicht für die Entwicklung von Produkten zu bieten, die Innovationen vorantreiben, Nachhaltigkeit fördern, Kosten senken und das Leben der Menschen verbessern.“

Die niedrige Leistungsaufnahme und schnelle Ansprechzeit (weniger als oder gleich 15 Millisekunden) der Baureihe 209 kann die Lebensdauer des Akkus von Geräten verlängern, die mittels Akku betrieben werden, sowie die Leistung und Effizient des gesamten Systems optimieren. Eine verbesserte Innenkonstruktion verhindert Metall-auf-Metall-Kontakt, der Klicken verursacht, wodurch das Ventil mit äußerst niedrigem Geräuschpegel betrieben werden kann. Dies ist eine entscheidende Voraussetzung für den Komfort und das Wohlbefinden von Patienten bzw. Bewohnern in medizinischen und gewerblichen Einrichtungen sowie Gastronomie- und Hotelumgebungen.

Ventile der Baureihe 209 entsprechen globalen Anforderungen, einschließlich Underwriters’ Laboratories (UL), United Kingdom Conformity Assessed (UKCA) und European Conformity (CE), und bieten eine Reihe von Optionen, mit denen sie maßgeschneidert für spezifische Anwendungen angepasst werden können. Beispielsweise können Ventile der Baureihe 209 für kritische Anwendungen wie Sauerstofftherapiegeräte gereinigt werden und sind in verschiedenen Spulenkonfigurationen erhältlich, die die Flexibilität erhöhen und die Installation vereinfachen. Eine Reihe diverser Elastomere gewährleistet Kompatibilität mit verschiedenen Medien, einschließlich Elastomere ohne Silikon, die Alkohol und Schwefel in anspruchsvollen Anwendungen wie Lackierung und Pulverbeschichtung standhalten, sowie Elastomere, die von der Food and Drug Association (FDA) der USA für Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie zugelassen wurden.

Ventile der Baureihe 209 sind Teil des umfassenden Angebots von Emerson im Bereich der branchenführenden Proportionalventil-Technologie. Weitere Informationen zu ASCO Proportional-Durchflussregelventilen der Baureihe 209 von Emerson finden Sie unter https://www.Emerson.com/Proportional.

https://www.emerson.com/de-de/news/automation/22-12-new-asco-series-209-proportional-flow-control-valves



Informationen zu Emerson

Emerson (NYSE: EMR) ist ein weltweit tätiger Anbieter von Technologie und Software, der innovative Lösungen für die wichtigsten Branchen weltweit entwickelt. Als führendes Unternehmen im Bereich der Automatisierungstechnik unterstützt Emerson Prozess-, Hybrid- und Einzelhersteller bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele durch ein überragendes Portfolio von Anlagenautomatisierungslösungen, einschließlich einer Mehrheitsbeteiligung an AspenTech. Weitere Informationen finden Sie unter Emerson.com.

Emerson Automation Solutions | AVENTICS GmbH | Ulmer Straße 4 | 30880 Laatzen | Germany

Ayhan Ronai

Phone : T +49 511 2136 ext 862

ronai.ayhan@emerson.com