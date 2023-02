Seeq zeichnet seine Reseller und Service-Partner des Jahres 2022 aus

Vergabe der jährlichen Partner-Awards zur Anerkennung von Exzellenz bei der Bereitstellung von Prozessfertigungsverbesserungen der nächsten Generation auf dem Global Partner Symposium von Seeq in Las Vegas

Seeq Corporation, ein führendes Unternehmen in der Fertigung und für fortschrittliche Analysesoftware im Bereich industrielles Internet der Dinge, verkündet seine Reseller und Service-Partner des Jahres 2022. Ausgezeichnet wurden diese Partner für ihre Exzellenz bei der Bereitstellung von Mehrwert für Kunden, ihre kontinuierliche Investition in technische Expertise mit durch Seeq zertifizierten Mitarbeitern und Schulungsexperten sowie für das Schärfen des Bewusstseins für Seeq durch Zusammenarbeit bei Marketingaktivitäten und Events.

Die moderne SaaS-Analysesoftware von Seeq ermöglicht es Kunden, schnell Erkenntnisse aus lokal oder in der Cloud gespeicherten Prozessdaten zu finden, teilen und operationalisieren. Zu den Kunden von Seeq zählen Unternehmen aus den Industrien Öl und Gas, Pharmazie, Chemie, Energie, Bergbau, Lebensmittel und Getränke sowie aus weiteren Prozessindustrien. Zu den Unternehmen, die in Seeq investieren, gehören Insight Ventures, Saudi Aramco Energy Ventures, Altira Group, Chevron Technology Ventures und Cisco Investments.

„Im Jahr 2022 hat unser globales, diverses Partner-Ökosystem unsere gemeinsamen Kunden dazu befähigt, verschiedene fortschrittliche Analyse-Anwendungsfälle in unterschiedlichen Prozessindustrien zu lösen, um ihre wichtigsten Initiativen hinsichtlich Nachhaltigkeit, digitaler Transformation und Mitarbeiterbefähigung zu unterstützen“, sagt Nikki Bishop, Chief Customer Officer, einschließlich globaler Partnerschaften, bei Seeq. „Wir freuen uns, sechs Unternehmen, die Exzellenzstandards bei der Bereitstellung von Prozessfertigungsverbesserungen der nächsten Generation setzen, als unsere Reseller und Service-Partner des Jahres 2022 auswählen zu können.“

Reseller des Jahres

Amerika

Swan-Black ist der Seeq-Partner des Jahres 2022 für die Region Amerika. Mit seinem Seeq-zentrierten Kundenerfolgsmodell, bedeutenden Kundenerweiterungen und zahlreichen Neukunden sowie der Aufnahme von Seeq-zertifizierten Ausbildern zur Unterstützung des Seeq Foundations Training in Nordamerika zeigt Swan-Black eine konsistente Partnerexzellenz. Swan-Black verfügt über Expertise in den Bereichen Nahrungsmittel und Getränke, Bio-Lebensmittel und industrielle Prozessdateninfrastruktur, mit Schwerpunkt auf der Anwendung fortschrittlicher Analyseverfahren zur Verbesserung von Geschäftsergebnissen.

Asien-Pazifik

Nukon ist der Seeq-Partner des Jahres 2022 für die Region Asien-Pazifik. Nukon erhält diese Auszeichnung bereits zum dritten Mal und hat sein Seeq-Geschäft im Jahr 2022 zum zweiten Mal in Folge verdoppelt. Mit mehr als einem Dutzend Seeq-Kunden in den Industrien Nahrungsmittel und Getränke, Bergbau, Metalle und Materialien, Versorgungsunternehmen sowie Spezialfertigung liefert Nukon herausragenden Analysesupport und Erkenntnisse in einer großen Bandbreite von Anwendungsfällen.

Asien

Tridiagonal Solutions ist der Seeq-Partner des Jahres 2022 für die Region Asien. Tridiagonal hat eine zentrale Rolle bei der Unterstützung von Seeq-Kunden bei deren digitaler Transformation in Asien und weltweit gespielt. Mit seiner tiefgehenden Expertise in Datenwissenschaften, fortschrittlicher Prozesssteuerung und Prozessfertigung liefert Tridiagonal eine vollständige Suite an Lösungen und Dienstleistungen, die die Rendite seiner Kunden aus verschiedenen Prozessindustrien steigern.

EMEA

IT Vizion ist der Seeq-Partner des Jahres 2022 für die Region EMEA. IT Vizion wurde aufgrund seiner Führungsrolle und seines Fachwissens in der Öl- und Gasindustrie ausgewählt, in der das Unternehmen seinen Seeq-Kundenstamm im Jahr 2022 ausgeweitet hat. Darüber hinaus hat die Expertise und Unterstützung des Unternehmens in verschiedenen Technologien für die Industrien Öl und Gas sowie Chemie mehrere erfolgreiche Migrationen von Endnutzern zu Seeq ermöglicht.

Lateinamerika

Vertix Technologies ist der Seeq-Partner des Jahres 2022 für die Region Lateinamerika. Vertix wurde für sein Engagement beim Ausbau der Präsenz von Seeq in der Region LATAM ausgewählt. Dieses Engagement umfasste unter anderem die Bereitstellung hochwertiger Schulungs- und Implementierungsservices für die Kunden. Das Unternehmen bietet verschiedene digitale Lösungen und Dienstleistungen, um die digitale Transformation in den Industrien Öl und Gas, Bergbau, Pharmazie sowie Papier und Zellstoff zu unterstützen.

Service-Partner des Jahres

BKO LLC hat die Auszeichnung als Seeq Service-Partner des Jahres 2022 erhalten. Die Analysetechniker unseres Seeq-zertifizierten Partners BKO unterstützen Kunden von Seeq wie z. B. Marathon Oil, Suncor, TexGen und Shell mit einem kundenzentrierten Ansatz, einschließlich praktischer analyse-technischer Unterstützung, was den Kunden konsistente und wertvolle Ergebnisse einbringt. Das Unternehmen bietet Data-Engineering- und Machine-Learning-Services für die Öl- und Gas-, Energie-, sowie andere prozessfertigende Industrien.

Das globale Wachstum von Seeq wird zum Großteil durch seine Partnerschaften und sein Engagement für cloudbasiertes Computing angetrieben. Seeq ist weltweit präsent dank seinem globalen Partnernetzwerk von Cloudservice-Anbietern und Systemintegratoren, die Schulungen und weitere wertschöpfende Services zusätzlich zur Wiederverkaufsunterstützung für Seeq in mehr als 40 Ländern bereitstellen.

Global Partner Symposium

Die Reseller und Service-Partner des Jahres 2022 wurden auf dem Seeq 2023 Global Partner Symposium verkündet, das vom 10-12. Januar 2023 in Las Vegas stattfand. Seeq stellte unter dem Motto „Elevate“ Aktualisierungen des Partnernetzwerk-Programms vor, mit denen der Partnerbetrieb und das Partner-Enablement verbessert werden sollen. Außerdem wurden interaktive Sessions zur vereinheitlichten Markteinführungsstrategie für eine weitere Beschleunigung des globalen Unternehmenswachstums durchgeführt und Networking-Gelegenheiten mit Partnern und Seeq-Führungskräften geboten. Führungskräfte von Seeq, u. a. CEO Dr. Lisa Graham und Chief Revenue Officer George Skaryak, sprachen direkt zu den Teilnehmern.

„Unser Partnernetzwerk ist ein grundlegender Teil des Seeq-Ökosystems und stellt den Schlüssel für unser globales Wachstum dar“, so Skaryak. „Das Global Partner Symposium soll die strategische Ausrichtung bereitstellen und den kollaborativen Dialog ermöglichen. Dies ist erforderlich, um auch weiterhin unseren gemeinsamen Kunden einen Geschäftswert zu liefern und unsere Partner so zu positionieren, dass sie nachhaltigen Erfolg verzeichnen.“

Amazon Web Services, Inc. war der exklusive Sponsor des Global Partner Symposium 2023. Seeq ist seit 2019 Mitglied des AWS Partner Network und ist seitdem auch auf dem AWS Marketplace vertreten. Als AWS-Kompetenzpartner für industrielle Software, Energie und Biowissenschaften unterstützt Seeq zahlreiche Speicherservices, einschließlich Amazon Redshift und S3, sowie das Machine Learning in SageMaker, Lookout for Equipment usw.

Partner Advisory Council

Auf dem Event wurde auch der Partner Advisory Council (PAC) von Seeq gestartet. Der PAC soll eine erlesene und vielfältige Gruppe globaler Partner zusammenbringen, die Seeq hinsichtlich Best Practices beraten soll, damit das Unternehmen seinen Partnern und Kunden auch weiterhin die höchstmögliche Wertschöpfung bieten kann. Die strategischen Erkenntnisse aus dem PAC werden die Produktrichtung, Partnerprogramme und Kundenannahme direkt beeinflussen.

Der Seeq PAC besteht derzeit aus sieben Partnern, die aufgrund Erfahrung und ihres nachgewiesenen Engagements in der Zusammenarbeit mit Seeq und gemeinsamen Kunden ernannt wurden. Die PAC-Mitgliedschaft rotiert jährlich. Mitglieder des Partner Advisory Council von Seeq für das Jahr 2023:

– Werusys – Köln

– Vertix Technologies – Lima, Peru

– Swan-Black – Brookfield, Wisconsin

– BKO Services – Houston, Texas

– IT Vizion – Corona, California

– Tridiagonal Solutions – Pune, Indien und San Antonio, Texas

– Nukon – Melbourne, Australiem

„Seeqs Engagement bei der Bereitstellung von branchenführenden fortschrittlichen Analyselösungen, die wertvolle Erkenntnisse liefern und die Wertschöpfung für Kunden beschleunigen, stimmen perfekt mit der Mission von Swan-Black überein“, so Jospeh Gardner, Principal von Swan-Black. „Wir freuen uns, Mitglied des Partner Advisory Council von Seeq im Gründungsjahr zu sein, und werden versuchen, mit unserer Perspektive, die Initiativen von Seeq weiter anzutreiben und so den Wert für unsere gemeinsamen Kunden zu steigern.“

„Der Partner Advisory Council von Seeq wurde gegründet, um über eine direkte Plattform zu verfügen, mit der sichergestellt wird, dass wir den Bedürfnissen des sich weiterentwickelnden Marktes, der Partner und der Kunden entsprechen“, sagt Dede Davis, Senior Director von Global Partner Development bei Seeq. „Der kontinuierliche Dialog und das Feedback des Councils werden besonders wichtige Informationen für Seeq liefern, um unser Weltklasse-Partnerprogramm sowie die aktuelle Technologieplattform weiter auszubauen, damit wir weiterhin die wichtigsten Initiativen unserer gemeinsamen Kunden unterstützen können.“

Weitere Informationen über Seeq erhalten Sie unter seeq.com.

Über die Seeq Corporation

Seeq ist ein weltweit führender Anbieter von hochentwickelter Analysesoftware für die Prozessindustrie. Das Unternehmen bietet cloud-basierte Softwaredienstleistungen, mit denen sich wichtige Erkenntnisse und Maßnahmen aus bisher nicht genutzten Daten beschleunigt herleiten lassen. Unternehmen aus vertikalen Märkten wie Öl und Gas, Pharmazie, Spezialchemie, Versorgungswirtschaft, erneuerbare Energien und zahlreiche andere nutzen Seeq zur Optimierung ihrer Geschäfts- und Produktionsergebnisse, einschließlich Erträge, Margen, Qualität und Nachhaltigkeit. Seeq ist ein virtuelles Privatunternehmen mit Mitarbeitern in den USA und Vertriebsvertretungen in Asien, Kanada, Europa und Südamerika.

Mehr über Seeq erfahren Sie unter www.seeq.com.

