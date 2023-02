Die neuen Gigabit Ethernet Switches von Red Lion bieten eine vereinfachte Bereitstellung des Netzwerkes, eine robuste Performance und Sicherheitsfunktionen

Die industriellen Gigabit Switches der N-Tron® Serie NT5000 setzen neue Standards in Leistung, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit und bieten mehrstufige Sicherheitsfunktionen

Red Lion, Hersteller innovativer Technologien für den Datenzugriff, die Verbindung und Visualisierung von industriellen Daten, stellt die N-Tron® Serie NT5000 von Managed Gigabit Layer 2 Ethernet Switches vor. Industrien weltweit optimieren ihre Betriebsprozesse im Zuge der digitalen Transformation und sind dabei auf einen zuverlässigen und sicheren Netzwerkzugang angewiesen. Die NT5000-Switches mit ihrer Gigabit-Geschwindigkeit wurden speziell zur Verbesserung der Netzwerksicherheit und -zuverlässigkeit für Industrieunternehmen aller Größen und Branchen entwickelt.

Die NT5000 Switches maximieren die Betriebsleistung und Systemverfügbarkeit durch nahtlose Integration in das bestehende Netzwerk. Fortschrittliche Management- und Diagnosefunktionen, Netzwerkredundanz und mehrschichtige Sicherheitsfunktionen bieten Unternehmen eine zuverlässige Kommunikation bei informationstechnologischen und betriebstechnischen Anforderungen.

„Ein übersichtliches, komplexes und zugleich schnelles Netzwerkmanagement ist unerlässlich für maximale Betriebsleistung in Unternehmen „, kommentiert Diane Davis, Director of Product Management, Networking, bei Red Lion. „Die einfache grafische Benutzeroberfläche des NT5000 zeigt eine logische, visuelle Ansicht mit aktiven Ports, Stromversorgung, Temperatur und Kontaktrelais-Status des Switches sowie farbkodierte Anzeigen für Port-Traffic und Ereignisse. Administratoren erkennen mögliche Netzwerkstörungen in Echtzeit, sofortiges Eingreifen senkt die Gesamtbetriebskosten.“

Die NT5000-Switches sind in Konfigurationen mit 6, 8, 10, 16 und 18 Ports in reiner Kupferausführung oder in einer Kombination aus Kupfer- und Glasfaseroptionen für spezifische Installationsanforderungen erhältlich. Mit seinem robusten Metallgehäuse und dem breiten Temperaturbereich ist der NT5000 eine kompakte Lösung für den zuverlässigen Betrieb in rauen Industrieumgebungen u.a. in der Fabrikautomation, Robotik, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Öl- und Gasindustrie, Schifffahrt und Schienenverkehr.

Vereinfachtes und schnelles Set-up

Die Konfiguration von Switches kann ein unübersichtlicher und zeitaufwändiger Prozess sein. Der NT5000 bietet eine schnelle und einfache Bereitstellung direkt bei Anschluss an das Netz. Der Konfigurationsassistent führt den Benutzer durch die Ersteinrichtung auf einer modernen, grafischen Benutzeroberfläche.

Mehrstufige Sicherheitsfunktionen

Instabile Cybersicherheit kann heutzutage schwerwiegende Folgen haben. Viele Switches verfügen nicht über eine mehrstufige Sicherheitsfunktion, um unbefugten Zugriff zu verhindern. Der NT5000 bietet Passwortverschlüsselung, einen mehrstufigen Benutzerzugang und MAC-Sicherheit, IEEE 802.1X mit RADIUS-Fernauthentifizierung und vieles mehr. Administratoren können die Ereignis- und Syslog-Daten einsehen, um den Status des Netzwerks in Echtzeit zu überprüfen und Benachrichtigungen über Zugriffsversuche oder Konfigurationsänderungen zu erhalten.

Benutzer- oder Port-Zugangsdaten werden automatisch nach fehlgeschlagenen Zugriffsversuchen deaktiviert.

Anspruchsvolle Diagnostik und Management

Der NT5000 bietet zusätzlich folgende Funktionen:

-Grafische Dashboards

-N-RingTM Auto-member

-Port-Mirror

-Diagnose der Verkabelung

-STP/RSTP/MSTP

-IGMP v1/v2/v3

-SNMP v1/v2/v3

-NTP, LLDP und LACP

-Schnelles Booten ermöglicht Start des Datenaustausches in weniger als 20 Sekunden

-Hohe Schock- und Vibrationstoleranz

-Umfassende Konformitätszertifizierungen, einschließlich Produktsicherheit: (UL/CUL) Normale und explosionsgefährdete Standorte, Emissionen/Immunität: FCC/ICES/CE, ATEX/IECEx, Schifffahrt: ABS, Eisenbahn: EN 50155, EN 50121, EN 61373, UKCA

Besuchen Sie redlion.net/nt5000, für mehr Details über die Red Lion N-Tron Serie NT5000 inklusive Modellspezifikationen. Weitere Informationen über Red Lion finden Sie unter www.redlion.net.

Über Red Lion

Seit über 50 Jahren steht Red Lion für „THE Industrial Data Company™“. Das Unternehmen entwickelt und produziert innovative Lösungen für den Zugriff auf Daten, die Verbindung und Visualisierung von Daten und wandelt die Unternehmensinformationen in industrielle Werte um.

Die Produkte von Red Lion ermöglichen Industrien weltweit eine Echtzeit-Datentransparenz zur Steigerung der Produktivität.

Red Lion ist Teil von Spectris plc, einem Experten für industrielle Informationen in der Mess- und Steuerungstechnik. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.redlion.net.

