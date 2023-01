Aleia Holding AG: Weitere 30 MW in ausgewiesenen Windeignungsgebieten gesichert, Genehmigungsantrag in Kürze

Hamburg (09.01.2023) – Die ME Müritzer Energie AG, eine 100%-Tochter der Aleia Holding AG, hat in der vergangenen Woche Pachtverträge für etwa 50 Hektar in bereits ausgewiesenen Windeignungsgebieten in Vorpommern abgeschlossen. Nach derzeitiger Planung soll der Genehmigungsantrag nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz in Kürze gestellt werden.

Die Gesellschaft geht davon aus, dass auf diesen neu akquirierten Flächen Windenergieanlagen mit einer Leistung von etwa 30 MW errichtet werden können, die somit das bestehende Wind-Portfolio von ca. 200 MW in der Region Mecklenburgische Seenplatte um etwa 15% vergrößern.

Es handelt sich um das erste Projekt der ME Müritzer Energie AG außerhalb der Heimatregion Mecklenburgische Seenplatte. Der Vertragsabschluss kam zustande aufgrund der Empfehlung eines bestehenden Vertragspartners.

Die Gesellschaft wird inzwischen als führender Entwickler von Windprojekten in der Region angesehen. Sie geht daher davon aus, sich in diesem dynamisch wachsendenden Marktumfeld kurzfristig noch weitere Flächen in bereits ausgewiesenen oder designierten Windeignungsgebieten sichern zu können.

