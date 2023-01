Fe Reichelt im Alter von 97 Jahren in Berlin verstorben.

Am 5. Januar verstarb Fe Reichelt im Alter von 97 Jahren in Berlin-Kreuzberg. Geboren 1925 in Beijing als Friederun Grimm wuchs sie in China auf, wo sie u.a. durch den bekannten Sinologen Richard Wilhelm mit fernöstlicher Philosophie vertraut wurde. Nach dem Krieg war sie Meisterschülerin bei Mary Wigman in Berlin und erwarb ihr Diplom als Ballett- und Ausdruckstänzerin. Von 1952 bis 1953 war sie Revuetänzerin und Trainingsleiterin beim Schweizer Nationalzirkus Knie. 1954 assistierte sie Wieland Wagner bei den Bayreuther Festspielen an der Tannhäuser-Aufführung. Im späteren Leben war sie als Tanzlehrerin und Tanztherapeutin tätig und veröffentlichte mehrere Bücher zu diesen Themen, für die sie bundesweite Anerkennung erhielt. Sie beleuchtete in der von ihr selbst entwickelten Technik besonders den Zusammenhang von Atem und Bewegung. Einer ihrer bekanntesten Schüler war der Schauspieler Rainer Ewerrien. Sie war darüber hinaus auch als Choreografin, Filmemacherin und Unternehmerin tätig. Sie baute im Laufe ihres Lebens drei Tanzschulen auf, in Düsseldorf, München und Frankfurt. Aus ihrer Düsseldorfer Schule ging das spätere „Tanzhaus NRW“ hervor, das heute eine wichtige Kulturinstitution der Stadt ist. Bis ins hohe Alter von 90 Jahren gab Fe Reichelt noch Gruppen- und Einzelunterricht in Berlin Schöneberg und arbeitete an neuen Büchern. Sie beeindruckte diejenigen, die sie kannten, durch ihre stets freundliche und dem Leben zugewandte positive Art. Auf die Frage „Wie geht es Dir?“ hat sie bis zuletzt mit „Ganz ausgezeichnet!“ geantwortet.

Ein Termin für die Beisetzung auf dem Luisenstädtischen Friedhof in Berlin steht noch nicht fest.

Fe Reichelt Institut e.V

http://www.fereichelt-institut.de/

Gemeinsam mit ihrem Team gründete Fe Reichelt im Jahr 2016 den Verein „Fe Reichelt Institut e. V.“.

Fe Reichelt veröffentlichte bisher sechs Bücher, in denen sie ihre Erfahrungen und ihre Methode beschreibt. Diese legte sie auch in verschiedenen Fachartikeln dar. Außerdem hat sie einige Filme und Performance-Videos erstellt.

Bücher & Texte:

Ausdruckstanz und Tanztherapie

1987, Brandes & Apsel Frankfurt/M., ISBN 978-3860991534

Atem, Tanz und Therapie

1990, Brandes & Apsel Frankfurt/M., ISBN 978-3925798979

Atemübungen-Wege in die Bewegung

1993, Brandes & Apsel Frankfurt/M., ISBN 978-3860991077 vergriffen

Tanz der Wandlungen

2005, Brandes & Apsel Frankfurt/M., ISBN 978-3860998090

Improvisation, Tanz und Traumgeschehen

2014, Brandes & Apsel Frankfurt/M., ISBN 978-3955580452

Aufbau der Mitte, Morgenübungen und Umkehrung der Atmung

2019, Brandes & Apsel Frankfurt/M., ISBN 978-3955581961

Serie zu Tanztherapie in „tanz aktuell“:

„Gestaltung und Imagination mit dem Atem“ (6-10 1988)

