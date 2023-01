revolt Powerstation Solar-Generator HSG-1200

Die Energie-Oase mit 11 Anschlüssen für 230- und 12-Volt sowie USB-Geräte

– Farb-LCD-Display: zeigt Ladestrom, Leistung, Restlaufzeit, Betriebsmodus u.v.m.

– 90 % Konversions-Rate bei Solarstrom-Versorgung

– Reine Sinuswelle: versorgt haushaltsübliche Geräte mit Strom

– Zwei 230-Volt-Steckdosen mit 2.200 Watt Dauerbelastbarkeit

– Power Delivery mit bis zu 100 W und Quick Charge 3.0 für schnelles Laden

– Zwei Anderson-Stecker für bequemes Anschließen eines Solarpanels

Die Extraportion Energie: geballt und mobil! Dieser Hochleistungs-Akku von revolt mit 2.240 Wh versorgt einen nicht nur beim Camping oder Zelten zuverlässig mit Strom. Auch bei Gartenfesten und in Bereichen ohne Netzversorgung ist die ultrastarke Powerbank eine nützliche Stromreserve!

Energie-Oase mit 11 Anschlüssen: 12-Volt-Geräte lassen sich einfach an die Zigarettenanzünder-Buchse oder per Adapter an die beiden Hohlstecker-Anschlüsse anschließen. Bis zu zwei weitere Elektrogeräte betreibt man an den beiden 230-Volt-Steckdosen. Und gleichzeitig lädt man bis zu sechs USB-Mobilgeräte auf. Mit Quick Charge 3.0 sogar bis zu 4-mal schneller als mit einem herkömmlichen Ladegerät.

Flexible Lade-Möglichkeiten: Den starken Akku lädt man zu Hause per 230-V-Netzteil. Oder unterwegs am 12-V-Zigarettenanzünder des Autos. Und beim Camping oder Zelten speist man den Solar-Generator einfach mit 100 % ökologischer und erneuerbarer Sonnenenergie. Alles was man dafür benötigt ist ein Solarpanel.

Effiziente Solarstrom-Ausbeute: Dank der hohen Konversions-Rate von 90 % holt man das Maximum aus der Sonnenenergie heraus. Jede Menge Power für die Mobilgeräte, die Kühlbox und sogar die Elektro-Gartengeräte!

– Powerstation & Solar-Generator mit 30 % mehr Kapazität

– Für den mobilen Betrieb von 12- und 230-Volt- sowie USB-Geräten

– Ideal z.B. beim Camping und Zelten sowie im Garten

– Zuschaltbares LED-Licht mit 4 Leuchtmodi: 100 % Leuchtkraft, 50 % Leuchtkraft, SOS-Licht, Strobo-Licht

– Hohe Konversions-Rate von 90 % bei Solarstrom-Versorgung

– Integriertes Display: zeigt Batteriezustand, Betriebs-Modus und Warnsymbole

– 2x DC-Output für Hohlstecker mit 5,5 x 2,1 mm: 12 Volt (+/-1 Volt) bis 8 A / 96 Watt, z.B. Kühlbox und Kühltaschen

– 1x DC-Output über Zigarettenanzünder-Buchse: 12 Volt (+/-1 Volt) bis 8 A / 96 Watt

– Gesamt-Ladeleistung an allen 12-Volt-Anschlüssen gleichzeitig: max. 8 A / 96 Watt, ideal z.B. für Kühlbox und Kühltaschen

– 2x 230-Volt-Schutzkontakt-Steckdosen mit insgesamt 2.200 Watt Dauerbelastbarkeit für z.B. Elektro-Gartengeräte, Laptop, LED-Lampen und Rasierer

– Schnell-Ladefunktion für Mobilgeräte mit Qualcomm-Chipsatz: LG G4/G5/G6, HTC U Ultra, LG V20, ZTE Axon 7, HTC One A9, Samsung Galaxy S7/S7 Edge

– Quick Charge 3.0: lädt Mobilgeräte bis zu 4-mal schneller als ein gewöhnliches Netzteil, abwärtskompatibel zu Quick Charge 2.0

– 3x Standard-USB-Ports Typ A: 5 Volt / max. 3,1 A / 15,5 Watt

– 1x USB-Ports Typ A mit automatischer Ladestrom-Anpassung: 5 Volt / max. 3 A / 15 Watt, 9 V / max. 2 A / 18 Watt, 12 Volt / max. 1,5 A / 18 Watt

– USB Typ C zum Aufladen von modernen Mobilgeräten wie z.B. MacBook Pro, Samsung Galaxy S9, Huawei P20/30 u.v.m.

– 1x USB Typ C mit Power Delivery: 5 / 9 / 12 / 15 oder 20 Volt mit bis 5 A / 100 Watt

– Anderson-Anschluss 1: 18 – 30 Volt, max. 10 A, max. 250 Watt

– Anderson-Anschluss 2 (Schnelllade-Anschluss): 25 V, max. 32 A, max. 850 Watt (Anderson-Hochstromstecker)

– Reine Sinuswelle: versorgt haushaltsübliche Geräte mit Strom

– Betriebstemperatur: -10 bis +60 °C

– Bis zu 6-mal längere Lebensdauer: Sie können 10 Jahre lang täglich benutzt werden, bis sie 80 % ihrer ursprünglichen Kapazität erreicht haben. Das liegt an der LiFePO4-Batteriechemie, die mehr als 2000 Zyklen ermöglicht

– Schutz vor Kurzschluss, Überspannung, Niederspannung, Überhitzung und Überladen

– Praktische Tragegriffe

– Integrierter LiFePO4-Hochleistungs-Akku mit 2.240 Wh, lädt per 12 oder 230 Volt sowie per Solar-Panel (Solarpanel mit 18 – 30 Volt, max. 10 A, max. 250 Watt bitte dazu bestellen)

– Maße: 46,6 x 31 x 30 cm, Gewicht: 24,7 kg

– Solar-Generator HSG-1200 inklusive AC-Netzteil, Zigarettenanzünder-Adapter, Anschlusskabel mit Anderson-Stecker und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107400541

Preis: 2.199,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3215-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3215-3034.shtml

In folgenden Bundles enthalten:

revolt Powerstation & Solar-Generator mit 2.240 Wh, 200-W-Solarpanel, 2.200 Watt

Preis: 2.499,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-9074-625

revolt Powerstation & Solar-Generator, 240-Watt-Solarpanel, 2.240 Wh, 2.200 Watt

Preis: 2.549,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3216-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/nHgy5CYSqnY3Qcp

