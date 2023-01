Professionelle E-Bike Ladestation im Bikepark Dissen

Seit über 10 Jahren gibt es das Fachgeschäft für Elektrobikes in Dissen im Osnabrücker Land, fast genau zwischen Bielefeld und Osnabrück. An der Autobahnabfahrt Dissen-Süd sind mehr als 800 E-Bikes ständig auf Lager und können sofort und unverbindlich getestet werden. Die Testfahrt kann sogar im freien Gelände durchgeführt werden. Die einzigartige Landschaft am Teutoburger Wald bietet leichte Anstiege und flache Fahrradstrecken. Ideal für eine intensive E-Bike Probefahrt.

Schnellaufladung von mehreren E-Bikes

Mit der neu installierten E-Bike Ladestation von ONgineer verbessert der BikePark Dissen sein Serviceangebot und erleichtert die vielen Ladezyklen in der Werkstatt um ein Vielfaches. Kunden und Interessenten haben ebenfalls die Möglichkeit, ihr Fahrrad zu Hause oder direkt im Unternehmen aufzuladen. Die Ladestation verfügt über zwei Aufladepunkte, so dass beispielsweise ein Akku von Yamaha und ein Power-Akku von Bosch gleichzeitig geladen werden können. Ladepunkte können Bosch, Yamaha, BMZ und Shimano geliefert werden.

E-Bike Ladestation für Unternehmen und Kommunen

Interessierte Unternehmer und Gemeinden, die beispielsweise auch Fahrrad-Leasing für ihre Mitarbeiter oder Kommunen anbieten und die Vorteile der E-Bike Ladestation nutzen möchten, können sich die E-Bike Ladestation ab sofort im Bikepark in Dissen unverbindlich anschauen. Bitte melden Sie sich für einen Präsentationstermin vorher unter folgender URL an: https://dlick.de/zeit-buchen/ .

Bereitgestellt wurde die E-Bike Ladestation von der Dirk Lickschat Digitale Vertriebs- und Marketingberatung / E-Akku-Laden.de , die ebenfalls die E-Bike Ladestation für Unternehmen, Hotels und Kommunen vertreibt. Selbstverständlich erhalten Sie die E-Bike Ladestation auch für Ihr Wohnhaus oder Wohnobjekt.

Hersteller der E-Bike Ladestation ist das Unternehmen ONgineer aus dem ostwestfälischen Espelkamp. ONgineer entwickelt auf Industrie Niveau hoch moderne Leistungselektronik

und Wireless Charging für Mikro-Mobilität. Das Unternehmen entwickelte neben der LiON Box auch den Lion Smart Charger, das kleinste und schnelle Reise-Ladegerät für E-Bikes und Scooter.

Sie finden die E-Bike Ladestation im Bikepark Dissen am Eingang zur Werkstatt. Diese ist zu den üblichen Werkstattzeiten erreichbar.

Ausstellung

Bikepark Dissen

Industriestraße 15-17

49201 Dissen am Teutoburger Wald

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag von 10:00 – 13:00 Uhr

und 14:00 – 18:00 Uhr

Samstag 10:00 – 13:00 Uhr

Vertrieb und Pressekontakt

