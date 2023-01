Mutige Entscheidungen in schwierigen Zeiten

Nürnberg – Zu Beginn des Jahres, am 23. Januar 2023, findet bereits der 11. Nürnberger Unternehmer-Kongress mit anschließendem Neujahrsempfang im NCC Ost auf dem Gelände der NürnbergMesse statt. Schirmherr dieser Veranstaltung ist der Bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder. Führende Vertreter:innen der mittelständischen Wirtschaft diskutieren mit insgesamt etwa 800 Teilnehmer:innen in mehreren Gesprächskreisen über die Zukunft von Unternehmen in einer Welt, in der die Karten ständig neu gemischt werden. Ein Gesprächskreis beschäftigt sich mit der Frage, wie sich Unternehmen auch in herausfordernden Zeiten weiterentwickeln und aktiv handeln können.

Mittelständische Unternehmen müssen jetzt handeln

Die letzten drei Jahre wurden Unternehmen mit Krisen wahrlich nicht verschont. Kaum haben sich Teile der deutschen Wirtschaft von der Corona-Pandemie erholt, folgten der Angriffskrieg auf die Ukraine und damit gleichzeitig ein Wirtschaftskrieg in Europa. Ganz zu schweigen von der Klimakrise, die sich seit Jahrzehnten ankündigt und immer mehr zu unserer täglichen Realität wird.

In solchen Zeiten greift häufig ein menschlicher Reflex: die Suche nach schnellen und einfachen Antworten. Diese Antworten sollen am besten die Schuldfrage der eigenen Situation klären und somit die eigene Verantwortungslast reduzieren.

Vor allem mittelständische Unternehmen haben jedoch in den letzten Jahren lernen müssen, dass sie von verantwortlichen Stellen und Behörden nicht immer aufgefangen werden. Aus diesem Grund müssen sie sich jetzt selbst die richtigen Fragen stellen und smart handeln.

Unternehmen weiterentwickeln auf selbstkritischer Basis

Beim Gesprächskreis „Unternehmensentwicklung in schwierigen Zeiten“ diskutieren Unternehmensberater Klaus Heinrich (Schaffer & Collegen GmbH) und Uwe Feser (Feser-Graf-Gruppe) mit den Teilnehmern über die Fragen, die sich Unternehmen in Zeiten wie diesen stellen müssen: Wo befindet sich unser Unternehmen aktuell? Was können wir selbst tun und wie können wir eigene Versäumnisse identifizieren? Haben wir Maßnahmen für unsere Zukunftsfähigkeit unternommen?

Weitere Informationen zu diesem Event, das im Sinne der Nachhaltigkeit klimaneutral ausgerichtet wird, finden Sie unter www.unternehmer-kongress.de.