American Football Stadien und – Ticketpreisevergleich

Ein Vergleich der Ticketpreise und Stadien der NFL und der beiden deutschen Endspiele

Aktuell werden in Deutschland zwei American Football Endspiele beworben, der German Bowl der ErimaGFL in Frankfurt und das Championship Game der European League of Football in Duisburg.

Für das Championship Game sind bereits über 10.000 Tickets verkauft worden, die Ticketpreise beginnen bei 20,- Euro. Für den German Bowl läuft der Vorverkauf noch recht schleppend, hier kostet das günstige Ticket 42,- Euro. Dafür bietet das Stadion, der Deutsche Bank Park, in welchem sonst Eintracht Frankfurt in der Bundesliga spielt, mit dem Videowürfel und den animierten Banden sehr viel mehr Komfort. Hier wird in diesem Jahr auch ein NFL-Spiel stattfinden.

Die Footballfans diskutieren aktuell die Preise in den Medien und wir haben einmal zum Vergleich geschaut, wie denn bei den anderen NFL International Spielen und bei der NFL selbst die Eintrittspreise liegen? Eines vorweg, es gibt sehr große Unterschiede.

Dabei ist der Besuch in den USA bei den Jacksonville Jaguars und Miami Dolphins mit 180,- Dollar bzw. 175,- Dollar und Tampa Bay Buccaneers für 175,- Dollar am teuersten. Am günstigten kann man NFL-Football bei den Houston Texans ab 19,- Dollar und bei den Atlanta Falcons ab 25,- Dollar schauen. Alle Preise basieren auf den Ticketmaster Preisen Stand Dezember 2022 und sind hauptsächlich Resellerpreise. Diese Preise ändern sich schnell je nach aktueller Attraktivität der jeweiligen Teams, so konnten man in den letzten Jahren noch für deutlich unter 100,- Dollar die Spiele der Dolphins besuchen.

Bei der Stadionkapazität liegt das MetLife Stadium als Spielstätte der New York Jets und New York Giants mit 82.500 Plätzen ganz vorne, die Stadion der Washington Commanders, Green Bay Packers und Dallas Cowboys bieten ebenfalls Platz für über 80.000 Fans. Das kleinste Stadion ist das Soldier Field der Chicago Bears, da passen 61.500 Zuschauer rein. Bei den Indianapolis Colts ist das Lucas Oil Stadium mit 63.000 Plätzen nur etwas größer.

In den Amfoo Übersichten aller Stadien haben wir auch die Art des Rasens, also Naturrasen, Kunstrasen oder Hybridrasen und die Art der Überdachung mit aufgeführt. Gerade der Naturrasen in der Allianz-Arena beim NFL Munich Game zwischen den Tampa Bay Buccaneers und Seattle Seahawks sorgte während des Spieles für zahlreiche Ausrutscher und danach für Beschwerden der Verlierer aus Seattle.

Ein Bier bekommt man in den Stadien der New York Jets, Atlanta Falcons und Detroit Lions am günstigsten, da ist man bereits mit 5 Dollar dabei. Am teuersten ist das Bier bei den Washington Commanders, da muss man stolze 14 Dollar für einen Becher bezahlen.

Generell lohnt es sich auf jeden Fall ein NFL-Spiel einmal live vor Ort zu erleben, das ist gerade mit dem ganzen Programm „drum rum“ wie Tailgating, Pregame und Halbzeitshow ein Erlebnis, welches mit TV oder Internet nicht zu vergleichen ist. Auch ein Besuch der beiden Endspiele in Deutschland ist zu empfehlen, in Duisburg treffen am 24. September die zwei besten Teams der European League of Football aufeinander und in Frankfurt werden sich am 14. Oktober 2023 die beiden besten Teams der German Football League gegenüberstehen.

