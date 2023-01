5 unabdingbare Voraussetzungen für den Erfolg von Startups

Die große Mehrheit der Startups scheitern innerhalb der ersten Jahre nach ihrer Gründung. Oft liegt der Grund des Scheiterns nicht allein in einem schlechten Produkt oder einem verbesserungswürdigen Marketing. Oft ist die Kombination unterschiedlicher Faktoren dafür verantwortlich, weshalb junge Firmen scheitern.

In diesem Artikel verraten wir die 5 Faktoren, die für einen langfristigen Unternehmenserfolg unentbehrlich sind.

Erster Erfolgsfaktor für den langfristigen Unternehmenserfolg: Founder mit einer Vision

Startups scheitern tatsächlich sehr oft am Mangel an Energie und Feuer, was über Jahre hinweg immer wieder zu entfachen ist, um alle Hürden auch zu meistern. Die große Vision, wohin es mit dem Unternehmen gehen soll, was es bewirken soll, wie es zur positiven Veränderung der Kunden beitragen soll – all das motiviert, auch herausfordernde Schritte zu machen. 8 von 10 Unternehmen scheitern innerhalb der ersten drei Jahre. Um länger am Markt zu bestehen, benötigt es daher einen langen Atem, den eine motivierende Vision ermöglicht.

Zweiter Erfolgsfaktor für den langfristigen Unternehmenserfolg: Ein talentiertes Team

Alleine wird es schwierig, erfolgreich zu sein. Wir bei Angelpreneur versammeln beispielsweise über 40 Investoren, Business-Angel und Macher. In unserem Netzwerk kommen noch hunderte Experten auf verschiedenen Gebieten hinzu. Selbst ein kleines Startup funktioniert nur mit einem guten und eingeschworenen Team, wo jeder für den anderen in die Bresche springt. Es ist wie beim Fußball – selbst die talentiertesten Spieler werden keine Titel gewinnen, wenn sie keine Mannschaft formen.

Dritter Erfolgsfaktor für den langfristigen Unternehmenserfolg: Kapital

Eine gute Idee allein ist zu wenig. Man benötigt natürlich auch die finanziellen Ressourcen, diese Ideen in die Realität zu überführen. Etliche Startups scheitern, weil ihnen das Geld ausgeht. Nicht, weil ihre Idee schlecht ist, sondern weil die Zahlungsflüsse vielleicht auf sich warten lassen. Steuern, Abgaben, Investitionen ins unternehmerische Fundament und auch Gehälter wollen bezahlt werden. Hier geht es um große Summen, die man erst am Konto haben muss. Damit Startups nicht die finanzielle Puste ausgeht, gibt es Angelpreneur.

Vierter Erfolgsfaktor für den langfristigen Unternehmenserfolg: Ein stabiles Netzwerk

Möchte man mit seinem Startup die 3-Jahres-Hürde überwinden, so kommt man an einem tragfähigen Netzwerk aus Experten nicht vorbei. Egal ob es um finanzielle, steuerliche, rechtliche oder sonstige Aspekte geht – ein gutes Netzwerk öffnet Türen, von denen andere nicht einmal wissen, dass es sie gibt. Für den eigenen Unternehmenserfolg ist dies ganz entscheidend, da es über Erfolg und Niederlage maßgeblich mitentscheidet.

Fünfter Erfolgsfaktor für den langfristigen Unternehmenserfolg: Eine Portion Glück

Dies wollen die wenigsten Unternehmer hören, doch auch eine gehörige Portion Glück gehört zum Unternehmenserfolg genauso dazu. Die Hauptaufgabe jedes Unternehmers ist es jedoch, das Glück mit den richtigen Entscheidungen und Partnern zu erzwingen und den Zufall mehr und mehr zurückzudrängen. Angelpreneur tritt an, um genau das zu ermöglichen – die schrittweise Loslösung vom Faktor Zufall und das Glück auf die eigene Seite zu ziehen.

Führen Sie ein Startup und möchten auch von unserem Know-how und Netzwerk profitieren? Dann besuchen Sie gerne unser Website: www.angelpreneur.com

Angelpreneur AG ist eine Venture Capital Gesellschaft und Franchise Beratung, welche sich darauf spezialisiert hat, aufstrebende Early Stage Startups mit Know-how, Geld und einem exklusiven internationalen Netzwerk zu unterstützen. Die innovativen und modernen Zugänge enden nicht bei der Unterstützung der Startups, sondern werden durch Blockchain-basierte Finanzmittelauftreibung auf Seiten der Investoren fortgesetzt. So gelingt es Angelpreneur, Investoren, selbst mit verhältnismäßig wenig Budget, an hochprofitablen Investments teilhaben zu lassen.

Firmenkontakt

Angelpreneur AG

Farshad Abbashadez

Spundisstrasse 21

7000 Chur

00436603534611

info@angelpreneur.com

http://www.angelpreneur.com

Pressekontakt

Michael Jagersbacher

Michael Jagersbacher

Robert-Barany-Weg 8

8435 Leitring

00436603534611

smart@michael-jagersbacher.at

http://www.michael-jagersbacher.at

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.