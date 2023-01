Autoankauf & Auto Export – verkaufen Sie Autobender ihr Fahrzeug Bundesweit

Autoverkauf für den Export: So funktioniert’s!

Autoankauf für Auto Export – verkaufen Sie uns ihr Fahrzeug Bundesweit

Die Freude ist groß, wenn das neue und langersehnte Auto endlich vor der Tür steht. Allerdings stellt sich natürlich schnell die naheliegende Frage, was mit dem alten Fahrzeug geschehen soll, sofern es beim Kauf des neuen Fahrzeuges nicht in Zahlung genommen wurde.

Der Besitzer möchte das alte Fahrzeug jetzt so schnell wie möglich verkaufen und das möglichst unkompliziert und zu einem guten Marktpreis. An diesem Punkt sollten Sie mit uns Kontakt aufnehmen und einen Termin vereinbaren, damit wir uns Ihr zu verkaufendes Fahrzeug einmal anschauen können. Alternativ dazu bieten wir Ihnen eine Begutachtung vor Ort an und kommen nach erfolgter Terminabsprache auch zu Ihnen.

Unsere erfahrenen Mitarbeiter werden Ihr Fahrzeug dann fachmännisch begutachten, um Ihnen direkt und vor Ort ein faires und marktgerechtes Angebot zu unterbreiten.

Autoankauf Angebot

Wenn Ihnen unser Angebot zusagt und Sie mit dem Angebot einverstanden sind, dann schließen wir mit Ihnen vor Ort den Kaufvertrag ab und Sie erhalten von uns direkt den vereinbarten Kaufpreis in bar ausbezahlt.

Ist ein Kauf zustande gekommen, dann kümmern wir uns auch um alle Formalitäten, die noch notwendig sind. Die Hauptsache, die es jetzt noch zu erledigen gilt, ist natürlich die Abmeldung Ihres Fahrzeuges. Auch dieses erledigen wir schnell und unkompliziert für Sie. Nachdem Sie uns die Fahrzeugpapiere (inklusive Fahrzeugbrief) ausgehändigt haben, werden wir das Fahrzeug zeitnah abmelden. Nach der erfolgten Abmeldung erhalten Sie von uns natürlich auch direkt die Bestätigung über die Abmeldung Ihres Fahrzeuges.

Sollte der Verkauf, die Übergabe des Fahrzeuges sowie alle Formalitäten inklusive der Abmeldung Ihres Fahrzeuges ordnungsgemäß abgeschlossen sein, dann würden wir uns natürlich auch noch über eine nette Bewertung von Ihnen freuen.

Gebrauchtwagenankauf Autobender

Ihr Gebrauchtwagen und Export Ankäufer in ihrer Nähe

Wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner, wenn es um den schnellen und unkomplizierten Ankauf von Gebrauchtfahrzeugen aller Art geht. Autobender ist spezialisiert auf den Ankauf der unterschiedlichsten Fahrzeugtypen und Marken deutschlandweit.

Sie haben ein Fahrzeug und möchten sich möglichst schnell und unkompliziert von dem Fahrzeug trennen, weil Sie sich gegebenenfalls ein neues Fahrzeug anschaffen wollen? Oder Sie haben einen anderen Grund, weshalb Sie das Fahrzeug nicht mehr benötigen, dann sollten Sie mit uns Kontakt aufnehmen.

Fahrzeugtypen und Hersteller

Wir sind Profis, wenn es um den Autoankauf der verschiedensten Fahrzeugtypen und Hersteller geht.

Wir kaufen gebrauchte Kraftfahrzeuge deutschlandweit ein, um sie weiterzuverkaufen oder zwecks Auto Export ins Ausland. Die Palette der Fahrzeuge, die wir durch unseren Autoankauf abdecken können, ist dabei sehr weit gefächert. Ob es sich um einen normalen Autoankauf, einen LKW Ankauf, einen Bus Ankauf oder aber um einen Motorschaden Ankauf handelt, wir kaufen alle Fahrzeugtypen sowie uneingeschränkt die Fahrzeuge aller Hersteller.

Wir kaufen jeden Gebrauchtwagen

Als Autohändler sind wir ständig und bundesweit auf der Suche nach Fahrzeugen für unser Unternehmen. Aus diesem Grunde sind wir auch uneingeschränkt an allen Fahrzeugen interessiert, die Sie uns anbieten. Ob es sich dabei um einen Motorschaden Ankauf, einen LKW Ankauf, einen Bus Ankauf oder sonstige Fahrzeuge einschließlich Nutzfahrzeuge handelt, wir kaufen jedes Kraftfahrzeug.

Auch Fahrzeuge, die auf den ersten Blick in einem schlechten oder defekten Zustand sind, können sehr interessant für uns sein. Aufgrund dessen, dass ein nicht unerheblicher Teil der Fahrzeuge, die wir ankaufen, speziell für den Auto Export bestimmt ist, sind alle Fahrzeugtypen sowie alle Hersteller für uns von Interesse. Oftmals sind gerade Fahrzeuge, die vielleicht nicht besonders interessant erscheinen mögen und die gegebenenfalls auch Mängel aufweisen, für den Auto Export von großem Interesse.

Viele Fahrzeuge, die in Deutschland nicht mehr nachgefragt sind, können für das Ausland durchaus interessant sein, da für das betreffende Modell sowie Fahrzeuge dieses Herstellers gegebenenfalls eine besondere Nachfrage bestehen kann.

Sollten Sie gegebenenfalls über ein Fahrzeug verfügen, das für Sie auf den ersten Blick nicht besonders interessant erscheinen mag, um es einem Händler anzubieten, würden wir uns trotzdem über eine Kontaktaufnahme von Ihnen freuen. Aufgrund unserer deutschlandweiten Tätigkeit schauen wir uns auch gerne solche Fahrzeuge einmal näher an. Kontaktieren Sie uns bitte auch für den Fall, wenn Sie sich bei einem Fahrzeug im ersten Moment nicht sicher sind, ob es für uns von Interesse sein könnte. Aufgrund unserer großen Erfahrung, speziell im Export von Kraftfahrzeugen, können wir Ihnen auch für solche Fahrzeuge ein interessantes Angebot machen.

Ankauf auch zum Export von Fahrzeugen

Durch unsere große Erfahrung im An- und Verkauf von Kraftfahrzeugen sowie den Erfahrungen vom Exportieren der Kraftfahrzeuge ins Ausland sind wir ein kompetenter und zuverlässiger Ansprechpartner bei allen Fragen rund um den Autoankauf. Wir stehen Ihnen bei allen auftauchenden Fragen und Problemen jederzeit beratend zur Seite. Ebenso erledigen wir sämtliche Schriftwechsel und nehmen Ihnen auch alle sonstigen bürokratischen Notwendigkeiten ab.

Steht bei Ihnen vielleicht gerade der Verkauf eines gebrauchten Fahrzeuges an, dann würden wir uns sehr über Ihre Kontaktaufnahme freuen und darüber, Sie vielleicht persönlich kennenlernen zu können.

Pressekontaktdaten:

Bandi Bender

Eschweg 17

50923 Köln

☎ 0162 89 58 58 8

✉ kontakt@autobender.de

Web: https://autobender.de