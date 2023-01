Pressemeldung Sichtexot x ekn footwear „WALK THE TALK“ T-Shirt & Verlosung

Das etablierte Hip-Hop-Label aus Mainz macht gemeinsame Sache mit dem nachhaltigen Sneakerlabel ekn footwear aus Frankfurt. Herausgekommen ist ein zeitloses T-Shirt mit dem Kollab-Print „WALK THE TALK

Die beiden Indie-Labels fühlen sich stark verbunden: Noel Klein-Reesink, Gründer ekn footwear: Sichtexot verfolge ich bereits fast seit ihrer Gründung. Die Beats laufen

bei uns im Office schon seit Jahren rauf und runter. Nach den ersten Gesprächen mit Sichtexot war klar, dass wir auch inhaltlich ähnlich ticken. Daher lag es Nahe, eine Kollaboration anzutreiben.“

„If you can’t walk the walk, don’t talk the talk“ (Pete Rock). Welches Zitat könnte besser zu einem Rap Label und einer Schuhmarke passen, deren Philosophie einfach gesagt ist: Guten Shit machen! Umgewandelt in „Walk the

Talk“, kurz gesagt „seinen Worten Taten folgen lassen“ war der Slogan der Collabo da und der großartige Max Löffler hat das Ganze mit seinem Design perfekt auf Bild

gebracht. Als zusätzliches Feature starten die beiden Labels eine Verlosung am 6.1.2023. Zu gewinnen gibt es das Sichtexot x ekn footwear T-Shirt „WALK THE TALK“ sowie eine Cap von Sichtexot + ein Paar Schuhe von ekn (Modell Keir). Die Teilnahme erfolgt über die Veröffentlichung via Instagram.

About ekn footwear

In den letzten Jahrzehnten wurde der Sneaker-Markt mit schlecht verarbeiteten, synthetischen Schuhen überschwemmt. Diese Produkte sind nicht nur schlecht für die Umwelt, sondern werden häufig auch unter unwürdigen Arbeitsbedingungen und

für einen Hungerlohn hergestellt. Gute Gründe, diesem Trend eine Alternative entgegenzusetzen. Wir wollen in Zukunft Verantwortung übernehmen. Und machen das schon heute.

About Sichtexot

Sichtexot ist ein deutsches Independent-Musiklabel, das sich im Underground-Hip-Hop etabliert hat. Das Label wurde 2011 von den Künstlern selbst gegründet und verfügt mittlerweile über ein vielfältiges Roster talentierter Artists, die innovative und

kreative Musik im Genre produzieren. Sichtexots Musik ist hauptsächlich dem von Jazz, Soul und Funk beeinflussten Rap und Instrumental Hip-Hop zuzuordnen. Zu den bekanntesten Künstlern zählen, Tufu, Kevoe West, elo, Nepumuk, Neromun,

Wun Two, Hubert Daviz etc.

Video und Bilder:

https://www.picdrop.com/marekbaeuerlein/hseHj5TCoQ

