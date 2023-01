Sichler Haushaltsgeräte 3in1-XL-Tisch-Luftwäscher, -befeuchter & -kühler TLW-400

Reine Luft mit einem angenehmen Luftstrom – ideal im Sommer wie im Winter

– Wasser filtert Hausstaub, Tierhaare und Fasern aus der Luft

– UV-Desinfektion: tötet Bakterien und Viren durch UV-Licht

– Befeuchtet die Raumluft, mit kühlendem Effekt auf der Haut

– Ausschalt-Timer mit bis zu 12 Stunden Laufzeit

– Verdunstungsvolumen von bis zu 280 ml/Std.

– Für persönliche Aroma-Therapie: Ätherische Öle zusetzbar

Im Handumdrehen für reine Raumluft sorgen: Einfach den 3in1-Tisch-Luftwäscher von Sichler Haushaltsgeräte mit bis zu 4 l Wasser füllen und einschalten – fertig! Aus der umgewälzten Luft werden im Wasser Staub, Pollen und sonstige kleine Partikel gefiltert. Und man atmet entspannt durch!

Gesunde Raumluft genießen: Mit einer Vernebelungs-Intensität von bis zu 280 ml pro Stunde erzeugt der Luftbefeuchter spürbar wohltuende Luft in Räumen bis 120 m². Dank zuschaltbarem UV-Licht werden gleichzeitig Viren und Bakterien wirkungsvoll abgetötet.

Trockener Luft im Winter vorbeugen! Denn diese kann für die Atemwege, Haut und Augen zum Problem werden. Setzt man dem Wasser ätherische Öle zu, nutzt man den Luftverteiler außerdem auch als Aroma-Diffuser. So erhält man befeuchtete Luft mit dem persönlichen Lieblingsduft.

Ideal an heißen Sommertagen: Der kühlende Luftstrom befeuchtet gleichzeitig die Raumluft. So wirkt man ganz einfach trockener Sommerluft entgegen. Setzt man sich direkt in den Luftstrom, wirkt die feuchte Luft auf der Haut wie eine frische Meeresbrise. Und ist im Gegensatz zu eiskalter Klimaanlagen-Luft völlig unbedenklich!

– 3in1-XL-Luftwäscher: reinigt und befeuchtet die Raumluft, mit kühlendem Effekt auf der Haut

– Ideal für Allergiker: Wasser filtert Hausstaub, Tierhaare und Fasern aus der Luft

– UV-Licht zur Desinfektion zuschaltbar

– Geeignet für Räume mit bis zu 120 m²

– Ausschalt-Timer mit 1 bis 12 Stunden Laufzeit (in Stunden-Schritten einstellbar)

– Verdunstungsvolumen: bis zu 280 ml/Std.

– 2 Geschwindigkeits-Stufen einstellbar

– Einfache Bedienung über Fernbedienung und 4 Tasten direkt am Luftwäscher

– Austauschbarer Filter: bis zu 6 Monate Betriebsdauer

– Für eine Aromatherapie können dem Wasser auf Wunsch ätherische Öle zugesetzt werden

– Extragroßes Wassertank-Volumen: 4 l

– Leistungsaufnahme: 18 Watt

– Gehäusefarbe: weiß

– Stromversorgung Luftwäscher: 230 Volt AC (50 Hz), Fernbedienung: Knopfzelle CR2025 (enthalten)

– Maße: 24 x 33,5 x 24 cm, Gewicht: 1,8 kg

– 3in1-Luftwäscher TLW-400 inklusive Fernbedienung mit Knopfzelle und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107405102

Preis: 129,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7248-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7248-3033.shtml

Variante in schwarz:

Sichler Haushaltsgeräte 3in1-XL-Tisch-Luftwäscher, -befeuchter, -kühler TLW-400, UV-Licht, 4l, schwarz

– Gehäusefarbe: schwarz

– EAN: 4022107405096

Preis: 149,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7247-625

Sichler Haushaltsgeräte Ersatzfilter für 3in1-Tisch-Luftwäscher, -befeuchter & -kühler TLW-400

Frische und saubere Luft im Handumdrehen: Einfach den alten Filter austauschen und schon sorgt der Tisch-Luftwäscher wieder für beste Luft-Qualität.

– Original-Ersatzfilter für 3in1-Tisch-Luftwäscher TLW-400

– Bis zu 6 Monate verwendbar

– Einfacher Austausch im Handumdrehen

– Maße: 26,5 x 19 x 5 cm, Gewicht: ca. 120 g

– EAN: 4022107405119

Preis: 19,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7249-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/QJkdqLtafwGkkEw

