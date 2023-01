Als Makler vom Einzelkämpfer zum Netzwerk

Erfahren Sie, wie der selbstständiger Immobilienmakler vom Einzelkämpfer in seiner Nische zu einer Unternehmergemeinschaft wechselte, um sich dem Markt anzupassen.

Immobilienmakler Michael Ruland ist im Regierungsbezirk Düsseldorf als Fachmann für Gewerbevermietung und Gastronomievermittlung bekannt. Nach vielen erfolgreichen Geschäftsabschlüssen traf die Corona-Pandemie auch seinen Bereich. Bereits im ersten Lockdown führte er virtuelle Rundgänge mit 3D Touren vom Marktführer Matterport ein, um trotz der Einschränkungen ungehindert seine Immobilien präsentieren zu können. So konnten seine Kunden kontaktfrei und bequem von zu Hause Ladenlokale und Restaurants digital besichtigen.

Durch den zweiten Lockdown zeichnete sich bereits ein Einbruch in seiner Nische ab. Interessenten stellten Mietpreise in Frage. Es wurden mietfreie Zeiten bei Beschränkungen und Lockdowns gefordert. Ablösesummen und Inventarverkäufe behinderten den Vermietungsgeschäft. Da entschloß sich der junge Familienvater auf das konventionelle Maklergeschäft umzusatteln.

Er stellte seine Werbemassnahmen um und absolvierte diverse Weiterbildungsmassnahmen, um sich der neuen Herausforderung stellen zu können. Da der Wettbewerb außerhalb seiner bisherigen Nische um ein vielfaches größer war, suchte er nach Alternativen. Nach diversen Gesprächen mit Franchises und Maklerketten, wurde er durch einen Pressebericht auf iad aufmerksam und trat dem Maklerbund direkt bei.

iad wurde 2008 als innovatives Immobiliennetzwerk in Frankreich gegründet. Das Geschäftsmodell basiert auf Multi-Level-Marketing und verzichtet bewusst auf teuren Maklerbüros. Durch den Aufbau von Teams mit selbstständigen Immobilienmaklern, verdient man durch ein neuartiges Provisionsmodell auch passives Einkommen. Die Immobilienberater sind zwar selbstständig, sehen sich untereinander jedoch als Kollegen und Mentoren. Jedes neue Mitglied, egal ob Profi oder Quereinsteiger, wird komplett geschult und ausgebildet, um die Qualität der Arbeit zu festigen.

Durch das internationale Netzwerk aus 18.000 Immobilienberatern und den international eingekauften Dienstleistungen bietet Michael Ruland seinen Maklerkunden nun mehr Service mit weniger Kosten. Und durch die partnerschaftliche Zusammenarbeit in der iad Gemeinschaft beflügeln interne Gemeinschaftsgeschäfte die Vermittlungen und verkürzen die Angebotszeit der Immobilien.

Michael Ruland ist selbstständiger Immobilienmakler im Rhein-Kreis Neuss und Düsseldorf. Zudem ist er in der Branche als Experte für Gastronomie und virtuelle Rundgänge bekannt. Nach 16 Jahren im Vertrieb eines nationalen Energieversorgers wechselte er in die Getränkebranche und arbeitete für den Marktführer im Bereich Erfrischungsgetränke und anschließend bei einem Getränkefachgroßhandel in Düsseldorf. Nach Aufbau eines großen lokalen Netzwerkes entschloss er sich, als Immobilienmakler selbstständig zu machen.

