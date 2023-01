Ab sofort Lkw-Komplett- und Teilladungen nach Georgien mit MARTIN Internationale Spedition.

Der Handel mit Georgien wird immer wichtiger für deutsche Firmen – insbesondere im Export.

Mit MARTIN Internationale Spedition haben Unternehmen ab sofort die Möglichkeit, Komplett- und Teilladungen nach Georgien befördern zu lassen. Auf Wunsch bietet die Spedition auch Unterstützung bei der Verzollung.



Wöchentliche Teilladungen nach Georgien Eine Handelspartnerschaft mit Georgien ist für viele deutsche und europäische Unternehmen interessant. Alfred Martin, Gründer und Geschäftsführer von MARTIN Internationale Spedition GmbH, beobachtet den Markt schon lange. „Es werden vor allem Maschinenteile, chemische Erzeugnisse, Kfz-Teile und ähnliche Produkte exportiert – häufig in mittlerer Menge“, berichtet der Logistiker. Das Frachtaufkommen ist häufig geringer als eine Lkw-Ladung. Darum hat die Spedition ab sofort Transporte und insbesondere Teilladungen nach Georgien ins Portfolio aufgenommen. Jede Woche verlässt mindestens ein Fahrzeug Deutschland in Richtung Kaukasus. Dadurch lassen sich Waren flexibel exportieren, kleine wie große Ladungen.

20-25 Tage Transitzeit für Teilladungen nach Georgien

Ein weiterer Vorteil der Teilladungen nach Georgien ist der schnelle Transit. Durch die hohe Dichte an Abfahrten können Waren wöchentlich versandt werden – die Abfahrten erfolgen meist freitags oder sonnabends. Die Route führt ab Deutschland über die Türkei, von dort aus geht es weiter nach Georgien. Die Waren erreichen ihr Ziel nach etwa 20 bis 25 Tagen. Selbstverständlich erhalten Kunden vorab eine genaue Planung, die sie zusammen mit ihrem Ansprechpartner bei MARTIN Spedition vornehmen. Der zuständige Planer stellt außerdem sicher, dass die Abholung der Waren in Deutschland innerhalb von 48 Stunden erfolgt. Die Spedition fährt jede Adresse in der Bunderepublik an. Gut zu wissen: MARTIN Spedition bietet Kunden eine vertragliche Pünktlichkeitsgarantie. Außerdem sind Sendungen auf dem Transportweg versichert (CMR- und Vollwertversicherungen sind verfügbar). Nähere Informationen dazu erteilen die Speditionsmitarbeiter gerne auf Anfrage.

Auf Wunsch Verzollung für Teilladungen nach Georgien

Ergänzend zum Transport bietet die Spedition Unterstützung bei der Verzollung von Waren in Deutschland und Georgien. Für den Export erstellen die Spezialisten zum Beispiel eine Ausfuhrerklärung, CMR-Frachtbriefe und andere Transitdokumente. „Unsere Kunden dürfen sich hier gerne auf unsere erfahrenen Fachkräfte verlassen“, betont Alfred Martin, der diese Leistungen auch für andere Länder anbietet. Die Unterstützung bei der Verzollung erstreckt sich bis zur Importanmeldung in Georgien. Hierfür bereitet die Spedition MARTIN die Importdeklaration vor. Das heißt, sie erstellt die Dokumente für die Verzollung und stellt die Waren beim Zollamt in Georgien vor. Mitarbeiter mit hervorragenden Kenntnissen der Landessprache unterstützen den Prozess. So bleibt nur noch die Zahlung der Zollabgaben durch die Versender oder den Empfänger. Dieser Service steht für Teilladungen nach Georgien ebenso zur Verfügung wie für andere Varianten.

Weitere Transportarten nach Georgien verfügbar

Neben Teilladungen nach Georgien bietet MARTIN Spedition weitere Speditionslösungen an. Zum Angebot für diese Transportrichtung gehören außerdem Komplettladungen sowie Kühl- und Gefahrguttransporte. „Alle Transporte erfolgen bei uns mit dem eigenen Fuhrpark und Subunternehmer. Dafür stehen je nach Bedarf spezialisierte Fahrzeuge zur Verfügung“, führt Alfred Martin hierzu aus. Kunden, die Komplett- oder Teilladungen nach Georgien versenden möchten, können sich ab sofort an die Logistiker von MARTIN Spedition wenden. Die neue Transportrichtung steht ab 2023 zur Verfügung. Weitere Auskünfte zu den Möglichkeiten, insbesondere zur Verzollung und zu Transportarten, beantworten die Spezialisten gern persönlich.



