Wie wirkt Osteopathie? Der neue Podcast der Osteopathie Schule Deutschland

Wo liegen die Ursachen für Symptome und wie erreiche ich das übergeordnete Ziel in Richtung Gesundheit? Genau das kann Osteopathie. Aber wo wirkt Osteopathie und wo nicht?

In einer neuen Podcast-Serie beschäftigt sich die Osteopathie Schule Deutschland (OSD) mit der Wirksamkeit von osteopathischen Behandlungen.

_“Wir sagen, Gesundheit suchen ist unser Ziel, Krankheit finden kann jeder. Die Frage ist, ob wir das wirklich machen und Gesundheit suchen oder ob wir unsere Wirkung suchen und die Osteopathie beweisen wollen.“_

(Tobias Dobler zum Thema „Clinical Reasoning“ – Wie wirkt Osteopathie? – Folge 1)

„Wie wirkt Osteopathie?“ wird moderiert von Noak Liem. Noak ist selbst ausgebildeter Osteopath und seit einigen Monaten als Dozent an der OSD in Berlin tätig. Künftig soll er zum Thema Wirkmechanismen in der Osteopathie unterrichten.

Warum dieses Thema so wichtig für das klinische Denken ist, beleuchtet er im Gespräch mit verschiedenen Expert*innen. Dabei geht es nicht nur um die Frage, wie eine osteopathische Behandlung wirkt und welche Anwendungsmöglichkeiten es in der Osteopathie gibt, sondern auch darum, ob sie überhaupt wirksam ist. In den ersten Folgen trifft Noak auf Tobias Dobler, Prof. Dr. Tobias Schmidt, Sabine Hansen und Torsten Liem.

Noak konnte bereits mit dem PhysioBib-Podcast auf sich aufmerksam machen, den er seit dem Sommer 2021 gemeinsam mit Nils Reiter produziert.

Die ersten Folgen von „Wie wirkt Osteopathie?“ sind jetzt online:

www.osteopathie-schule.de/wie-wirkt-osteopathie

Weitere Hinweise finden Sie hier:

www.osteopathie-schule.de/news

www.physiobib.de



Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Osteopathie Schule Deutschland

Herr David Justenhoven

Mexikoring 19

22297 Hamburg

Deutschland

fon ..: 04064415690

fax ..: 040644156910

web ..: https://www.osteopathie-schule.de

email : dsjustenhoven@osteopathie-schule.de

Die OSD Osteopathie Schule Deutschland GmbH ist ein privates Bildungsinstitut für Osteopathie. Gegründet wurde die OSD 1999 von Torsten Liem, Experte, Autor und Inhaber des Osteopathiezentrum-Liem in Hamburg. Unsere berufsbegleitende Ausbildung wird durch die Bundesarbeitsgemeinschaft Osteopathie (BAO) zertifiziert und ist durch Krankenkassen und Berufsverbände anerkannt. Unser Studium in Osteopathie (B.Sc./M.Sc.) in Kooperation mit der Dresden International University (DIU) ist akkreditiert und staatlich anerkannt.

Die OSD steht für die Freude am Lernen sowie Kontinuität und Qualität in der Lehre. Durch ihre Forschungsarbeit und die gezielte Weitergabe von Erfahrung und Wissen entwickeln sie die Osteopathie ständig weiter. Über 1000 Auszubildende, Studierende und Teilnehmer*innen unserer Masterkurse und unseres Fach-Kongresses werden jährlich durch die OSD an unterschiedlichen festen Standorten in Deutschland sowie durch Kooperationen europaweit aus- und fortgebildet. Es lehren praxiserfahrene Osteopath*innen und renommierte Wissenschaftler*innen aus aller Welt.



