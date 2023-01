DBS Drahtbiegeteile

Beim Drahtbiegeteile-Spezialisten DBS Metall blickt man optimistisch ins neue Jahr 2023. Das innovative Unternehmen, das für zahlreiche Industriezweige vom Automobilbau bis zur Kreativbranche Drahtbiegeteile nach Maß fertigt, hat gut gefüllte Auftragsbücher. „Wir sehen nach wie vor großes Wachstumspotenzial und uns sehr gut aufgestellt, die aktuellen Herausforderungen zu meistern“, sagt Geschäftsfüher Armin Zecevic. Zu diesen Herausforderungen zählen, wie überall, die steigenden Beschaffungspreise und Energiepreise sowie Lieferengpässe. „Uns kommt jetzt zugute, dass wir zum einen extrem wirtschaftlich arbeiten. Zum anderen, dass wir mit unserem großen Materiallager für Krisenzeiten vorgesorgt haben. So sind wir von Beschaffungsschwierigkeiten kaum betroffen“, so Zecevic weiter. Ein weiteres Plus sei die Fertigung der Drahtbiegeteile direkt vor Ort am Firmensitz. Gefertigt wird in großen Werkhallen, die erst vor einem Jahr bezogen wurden und an hochmodernen Biegemaschinen aus dem Hause Wafios. Bei der DBS Drahtbiege Solutions sind alle Abteilungen unter einem Dach: Einkauf, Werkzeugbau, Fertigung, Weiterbearbeitung und Logistik. So müssen die Kunden des Drahtbiegespezialisten nie lange auf die Fertigstellung ihrer Aufträge warten. „Den Großteil unserer Aufträge erledigten wir innerhalb von 14 Tagen“, erzählt Armin Zecevic weiter. Und das unabhängig davon, ob es um Drahtbiegeteile in Kleinserie, um große Stückzahlen oder um Spezialanfertigungen geht. Seine Kunden aus der Automobilindustrie, dem Ladenbau, der Möbelfertigung und Medizintechnik wissen das zu schätzen. Anfragen für Drahtbiegeteile jeder Art nimmt der Geschäftsführer jederzeit persönlich entgegen. Die vertrauensvolln und professionelle Zusammenarbeit mit seinen Geschäftspartnern ist für ihn Chefsache. Drahtbiegeteile

Kleinunternehmen mit Serien von 10 bis 1.000.000 Teile Jahresmenge

DBS Produtziert in Michelau Drahtbiegeteile mit 10 Mitarbeitern

Kontakt

DBS Drahtbiege Solutions GmbH & CO KG

Armin Zecevic

Siemensstraße 15

96247 Michelau

095718517

info@dbs-metall.de

http://www.drahtbiegeteile-dbs.de

