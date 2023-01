Schrottabholung Bochum Wir Kaufen ihr Schrott

Bochum: Schrottabholung jetzt auch in der Ruhrmetropole verfügbar

Die Firma Schrott-bochum erweitert ihr Angebot und bietet ab sofort auch in Bochum eine professionelle Schrottabholung an. Egal ob Altmetall, alte Haushaltsgeräte oder andere Gegenstände, die nicht mehr gebraucht werden – das Team von Schrott-bochum hilft bei der Entsorgung und sorgt dafür, dass der Schrott fachgerecht und umweltfreundlich entsorgt wird. Interessierte können die Schrottabholung Bochum direkt über die Website der Firma Schrott-bochum oder telefonisch vereinbaren. Auch für größere Mengen an Schrott ist das Team von XYZ bestens ausgerüstet und bietet professionelle Entsorgungslösungen an.

„Wir freuen uns, nun auch in Bochum unsere Dienstleistungen anbieten zu können. Mit unserer Schrottabholung möchten wir dazu beitragen, dass die Ruhrmetropole sauber und ordentlich bleibt“, sagt Geschäftsführer Schrott-bochum .

Die Firma Schrott-bochum ist bereits seit vielen Jahren im Bereich Schrottabholung tätig und hat sich einen Namen als zuverlässiger Partner für private und gewerbliche Kunden gemacht. Wer also in Bochum Schrott loswerden möchte, der ist bei der Firma Schrott-bochum genau richtig. Weitere Informationen gibt es auf der Website .

