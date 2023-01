VisorTech 5-tlg. Funk-Alarmanlage XMD-5200.wifi

Information per App was zu Hause los ist – auch weltweit

– Mit Tür- und Fenster-Sensoren sowie Bewegungsmelder

– Modular erweiterbar auf insgesamt 200 Funk-Sensoren, -Melder u.v.m.

– Notfallabsicherung dank GSM-Handynetzanbindung und integriertem Akku

– Steuerung per intuitivem kapazitivem Touch-Display und Fernbedienung

– Neuester Prozessor für ultraschnelle Bedienung und Reaktionszeit

– Kostenlose App ELESION für weltweite Benachrichtigung, Einstellung und Status

Für ein sicheres Gefühl – rund um die Uhr: Die WLAN-Alarmanlage mit GSM-Handynetz-Anbindung von VisorTech schützt das Hab und Gut zuverlässig. Im Notfall wird man sofort per Push-Nachricht auf dem Smartphone informiert – weltweit. Mit einer eingesetzten SIM-Karte sogar dann, wenn einmal das WLAN ausfällt!

Drahtlos und modular erweiterbar: Tür- und Fenster-Sensoren, Bewegungsmelder sowie 2 Funk-Fernbedienungen mit SOS-Taste sind bereits enthalten. Bis zu 196 weitere Sensoren und diverses Zubehör verbindet man kabellos mit der Alarmzentrale.

Bei Stromausfall geschützt: Dank Akku überbrückt die Alarmanlage einen Stromausfall von bis zu 8 Stunden.

Schnell bedienbar: Intuitiv schaltet man per Fingertipp alle Sensoren gleichzeitig scharf – dank superschnellem Prozessor ohne Verzögerung.

Per App „ELESION“ weltweit die Kontrolle behalten, alle Einstellungen komfortabel über das Mobilgerät vornehmen, den Status der Alarmanlage prüfen und sich bei Alarm weltweit per App benachrichtigen.

– GSM-Alarmanlage XMD-5200.wifi inkl. Tür- und Fenster-Sensor mit Batterien, PIR-Bewegungsmelder mit Batterien, 2 Funk-Fernbedienungen mit SOS-Taste, Wandhalterung, USB-Stromkabel, SIM-Adapter (Nano- auf Micro-SIM), Montagezubehör und dt. Anleitung

GSM-Alarmanlage:

– Handynetz-Anbindung per Micro-SIM-Karte*, Quadband-GSM 850/900/1800/1900 MHz

– WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Funk-Verbindung (433 MHz) der Komponenten, bis zu 100 m Reichweite

– Großes Touch-IPS-Farbdisplay (10,9 cm / 4,3″ Diagonale): komfortable Bedienung und Steuerung am Gerät

– Alarm per App, SMS und lautstarker Sirene (80 dB)

– Modular erweiterbar um bis zu 200 Funk-Sensoren, wie Bewegungsmelder, Tür-/Fenster-Kontakte, externe Sirene u.v.m.

– Bequeme Konfiguration über Touch-Bedienfeld und Smartphone-App

– Ein-/Ausschalten zeitgesteuert oder manuell per Fernbedienung und App

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: für Einstellungen, Scharf-Schalten u.v.m., informiert bei Alarm

– Kompatibel mit Amazon Alexa: Alarmanlage per Amazon Echo und kompatiblen Lautsprechern per Sprachbefehl ein- und ausschalten

– Auch kompatibel zu Siri von Apple: Sprachbefehle und damit verbundene Aktionen sind direkt per iPhone und iPad konfigurierbar sowie nutzbar

– Automatische Szenen-Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten von Licht bei Alarm u.v.m.

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuyja-Geräte können zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Komfort-Extras: Heim-Modus, Alarm-Verzögerung, Auslöse-Verzögerung z.B. beim Verlassen des Hauses u.v.m.

– Stromversorgung: 5 Volt per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Stromausfall-Sicherung per Li-Ion-Akku (1.200 mAh), bis 8 Std. Stand-by (ohne externe Stromversorgung)

– Maße: 120 x 98 x 12 mm, Gewicht: 293 g

Funk-Alarmgeber für Fenster oder Tür

– Reichweite: bis 40 m

– Niedriger Stromverbrauch: nur 30 mW bei Übertragung

-Stromversorgung: 1 Batterie Typ A23 (enthalten)

-Maße Alarmgeber: 77 x 36 x 16 mm, Magnet: 55 x 7 x 15 mm, Gesamt-Gewicht: 42 g (mit Batterie)

Funk-PIR-Bewegungsmelder

– Reichweite: bis zu 8 m, Erfassungs-Winkel: 110°

– Sende-Reichweite: bis 150 m

– Stromversorgung: 3 Batterien Typ AAA (enthalten) oder per Micro-USB (Ladekabel und Netzteil bitte dazu bestellen)

– Farbe: weiß

– Maße: 66 x 106 x 48 mm, Gewicht: 65 g

Funk-Fernbedienung mit SOS-Taste:

– Tasten zum scharf / unscharf schalten und für Zu-Hause-Modus

– SOS-Taste für Alarm / SOS-Modus

– Stromversorgung: Knopfzelle Typ CR2032 (bitte dazu bestellen)

– EAN: 4022107931007

* Es wird eine Micro-SIM-Karte benötigt, um die Alarmanlage in vollem Umfang verwenden zu können.

Preis: 159,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5348-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5348-3110.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/o7x5oGipG8gcqqj

