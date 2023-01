DWG eG schaut auf Erfahrungen aus 2022 / 061314901015

Wir erhalten in letzter Zeit immer mehr Anfragen zur Telefonnummer 061314901015. Anrufer dieser Nummer ist die DWG eG, die Deutsche Wohnungsbaugenossenschaft eG, die zufrieden auf das Geschäftsjahr 2022 zurückblickt.

Das neue Jahr hat begonnen, Grund genug um die Ereignisse und an- Kündigung der Genossenschaft aus Großwallstadt revue passieren zu lassen.

Die DWG eG hat im letzten Jahr diverse neue Objekte gekauft. Hierzu gehörten die das Mehrfamilienhaus in Haibach, das Wohn- und Geschäftshaus in Kaiserslautern, die Wohnung in Goldbach und das Grundstück für über 40 künftige Wohnungen in Bad Kreuznach. Parallel dazu wurde eine Wohnung im Mömlingen und ein leerstehendes Grundstück in Mainz verkauft. Die Neubauprojekte nach KFW-Standard in Buchen und Obernburg sind weiter vorangeschritten und werden 2023 fertiggestellt.

Somit wurde das Immobilienvolumen für die Mitglieder um knapp 10% gesteigert. Ähnliche Ergebnisse wurden bei weiteren betriebswirtschaftlichen Kennzahlen, wie Eigenkapital und Bilanzsumme realisiert.

2022 war also ein sehr erfolgreiches Jahr für die DWG eG. Gleichzeitig ist die Deutsche Wohnungsbaugenossenschaft eG aus Großwallstadt sehr zufrieden mit den Erfahrungen aus den zahlreichen neuen Mitgliedern.

Neue Mitglieder werden bereits seit längerem über Video-Gespräche geworben. Hierfür kontaktiert die DWG eG potentiell neue Mitglieder nach vorheriger ausdrücklicher Einwilligung mit der Telefonnummer 061314901015. In einem bis drei Video-Gesprächen werden Mitglieder sowohl von den Mitgliederwerbern als auch von einer Präsentation über die Mitgliedschaft informiert. Wenn die Angerufenen der Nummer 061314901015 Interesse haben, so können diese danach selbstständig den Antrag auf Beitritt stellen. Dieses Verfahren wurde im letzten Jahr deutlich verbessert und angepasst.

Auch für das Geschäftsjahr 2023 rechnet die DWG eG mit einem positiven Geschäftserlauf.

Wenn Sie mehr über die Deutsche Wohnungsbaugenossenschaft eG erfahren wollen, klicken Sie hier.

Aktuelle Informationen zur DWG eG finden Sie hier.

Die DWG eG ist eine eingetragene Genossenschaft. Eingetragen im Jahr 2000 unter der GnR 112 in das Genossenschaftsregister des Amtsgerichts Aschaffenburg.

Zweck und Gegenstand der Genossenschaft sind die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder, insbesondere durch die Wohnungsversorgung der Mitglieder der Genossenschaft sowie die Möglichkeit des Eigentumserwerbs genossenschaftlichen Wohnraums.

Kontakt

DWG eG

Mitglieder- Betreuung

Seeblick 3

63868 Großwallstadt

06022/2646420

info@dwg-eg.de

http://www.dwg-eg.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.