E-Mail-Marketing leicht gemacht: Zeit und Ärger sparen mit leistungsstarken Automatisierungstools

Email Marketing + CRM + Landingpagebuilder

DSGVO konforme Lösung für Newsletter- und E-Mail Marketing-Automation inkl. eines schlanken Sales-CRMs. Ideal für alle Marketer und Unternehmer! Einsteiger

Quentn Email Marketing Automation löst es einfach und übersichtlich

Die Email Marketing Automation hilft Unternehmen, an Kunden und Interessenten sehr effizient ihre Newsletter zu versenden, weil eine Software die repetitiven Arbeiten übernimmt. Sie greift dabei auf die gesammelten Kundendaten zu, versendet die Emails automatisiert und schneidet sie zugleich passgenau auf die Nutzer zu. Eine hervorragende Lösung ist hierfür die Quentn Email Marketing Automation, mit der Dieter Hofer interessierte Unternehmen unterstützt.

Wie funktioniert das automatisierte Email Marketing in der Praxis?

Nachdem sich ein Kunde für den Newsletterversand des betreffenden Unternehmens eingetragen hat, erhält er eine automatisch generierte Willkommensmail, in welcher er schon persönlich angesprochen wird. Er kann darauf reagieren und Interesse an bestimmten Produkten und Leistungen des Unternehmens äußern. Dementsprechend wird künftig das Email Marketing für diesen Kunden individuell gestaltet, was die Software Quentn übernimmt. Die Inhalte der nachfolgenden Mails passen zu den Interessen und zum Kaufverhalten dieses Kunden. Er ist dafür dankbar, denn wir alle haben nicht grundsätzlich etwas gegen Werbung, sondern nur etwas gegen Werbung, die uns nicht interessiert. Personalisierte Werbung hingegen nimmt uns die mühselige Suche nach Produkten und Leistungen ab, die wir dringend benötigen. Das moderne Email Marketing kann jeden Kunden entlang seiner Customer Journey begleiten. An deren Touchpoints erreicht es ihn effektiv. Für die Automatisierung dieser Maßnahme ist allerdings eine leistungsfähige Software erforderlich, wie sie Quentn zur Verfügung stellt.

Was leistet Quentn beim Email Marketing?

Mit Quentn verfügen Anwender*innen über ein leistungsfähiges Tool, das für sie permanent Interessenten generiert und deren Conversion zu glücklichen Kunden unterstützt. Das funktioniert vollkommen ohne Personalkosten. Der automatisierte Versand der Mails erfolgt intelligent und verhaltensbasiert, wie es im Beispiel oben beschrieben wurde.

Quentn kann noch mehr, denn in die Software ist Sales-CRM integriert, also das Customer Relationship Management für mehr Verkäufe. Dieser Softwarebaustein ermittelt, wofür sich jeder einzelne Kunde am meisten interessiert, in welchem Preisbereich und welchem Rhythmus er kauft, welche Supportanfragen er stellt und welche Möglichkeiten des Cross- und Upsellings es für ihn gibt.

Quentn erkennt die sich wandelnden Intentionen des Kunden vollkommen automatisiert, und das ab dem ersten Kontakt. Prozesse des Marketings lassen sich damit individuell auf jeden einzelnen Kunden zuschneiden. Gleichzeitig übernimmt Quentn die Standardprozesse, die als Basis zum automatisierten Marketing gehören. Diese sind:

Leadgenerierung

Qualifizierung von Leads

Verkauf von Produkten und Dienstleistungen

Erfassung von Supportanfragen

Maßnahmen der langfristigen Kundenbindung

Quentn ermöglicht die automatisierte und strukturierte Neukundengewinnung ebenso wie die Bestandskundenpflege. Beides funktioniert über eine individuelle Interessenten- und Kundenansprache mit relevanten Informationen. Das Kundenverhalten registriert Quentn automatisch.

Wesentliche Features und Vorteile von Quentn für das automatisierte Marketing

Quentn ermöglicht die fortgeschrittene Automation des Marketings für Einsteiger und Profis gleichermaßen. Mit an Bord ist ein visueller Campaign-Builder, der kinderleicht per Drag&Drop funktioniert und die einfache Erstellung von komplexen Salesfunnels ermöglicht. Die integrierte Concept-Maps-Technik sorgt für höchste Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit. Die Salesfunnel erstellen Anwender*innen auf einem Konzeptboard, das den herkömmlichen Campaign-Buildern im Mindmap-Stil weit überlegen ist und den jederzeitigen Überblick gewährleistet. Durch die Verknüpfung von Elementen im Konzeptboard per Drag&Drop erfolgt eine Steuerung der Kontakte nach der Unternehmensstrategie. Nutzerereignisse lassen sich individuell vorbestimmen. Mit wenigen Klicks lassen sich Workflows, komplexe Zusammenhänge und Prozessketten darstellen und gleichzeitig mit Funktionen und Inhalten bestücken. Auch komplette Follow-up-Email-Serien inklusive definierter Timer, Regeln und Trigger lassen sich mit Quentn entwickeln. Durch die einfach gehaltene Menüstruktur von Quentn wird eine versandfertige Kampagne mit wenigen Klicks erstellt. Unterstützung kommt dabei von diesen Quentn-Funktionen:

Tag-basierte Systematik

Leadmanagement

leistungsfähiger Kontaktfilter

Auswertung des Surfverhaltens der Kunden

Kontakthistorie mit Auflistung sämtlicher Kundenaktivitäten

Datenbasiertes Email Marketing

Quentn hilft den Unternehmen, die Interessenten und Kunden auf einer hochgradig strukturierten Datenbasis zu verwalten. So unterstützen Funktionen wie die Anzeige geöffneter Mails und angesehener Videos oder der Webseitenbesuche des Kunden das Email Marketing sehr effizient. Kunden erhalten nur noch Mails, die sie wirklich interessieren können.

Mehr Informationen und einen Spezialdeal gibt es direkt beim ExpertPartner Dieter Hofer.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dieter Hofer

Herr Dieter Hofer

Jandlstraße 5/23

4614 Marchtrenk

Österreich

fon ..: 00436606421020

web ..: https://dieter-hofer.com/

email : info@dieter-hofer.at

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

Dieter Hofer

Herr Dieter Hofer

Jandlstraße 5/23

4614 Marchtrenk

fon ..: 00436606421020

web ..: https://dieter-hofer.com/

email : info@dieter-hofer.at