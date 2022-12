Für Unterhaltung auf Weihnachtsfeier der Firma sorgten Top Künstler

Bei der Weihnachtsfeier der Firma Maxon wurde ein besonderes Showprogramm aufgefahren. Zur Unterhaltung gab es Seifenblasenshow, Sandmalerei Show und Origami, die für glänzende Augen sorgten.

Die Idee Unterhaltung für Firmenweihnachtsfeier zu buchen war richtig

Denzlingen. Nach langer Pandemie-Pause war es in diesem Jahr wieder Zeit für die Weihnachtsfeier der Firma Maxon. Wer Innovationen in Technik vorantreibt, begrüßt auch neue Ideen in Unterhaltung bei Firmenevents. Und als Beweis dafür gab es in diesem Jahr ganz besondere Unterhaltung auf der Bühne des Bürgerhauses. Auch für ein weihnachtliches Büffet wurde gesorgt und ließ einem schon zu Beginn das Wasser im Munde zusammenlaufen. Bereits bei Ankunft der Gäste setzte bei den Kolleginnen und Kollegen die Feierlaune ein, da sie charmant von einer Origami Künstlerin im Foyer empfangen wurden, die mit Ihrer farbenfrohen Showeinlage auch wesentlich zur Unterhaltung der Mitarbeiter beitrug. Die Papierkünstlerin gestaltete lustige Origami ganz flink auf Ihrem Rock, der auch vollends aus Papier entworfen war und eine freie Fläche zum falten bot. So brachte Sabrina mit Ihrem originellen Showact diese Firmenweihnachtsfeier gleich in Schwung und begleitete die fröhlichen Damen und Herren zu den Tischen.

Für richtig weihnachtliche Stimmung sorgte bunte Seifenblasenshow

Als man im wunderschön dekorierten Saal des Kultur- und Bürgerhauses Platz gefunden hatte kam die Geschäftsleitung höchstselbst auf die Bühne und eröffnete die diesjährige Weihnachtsfeier der Firma offiziell. Und gleich ging es auf den Brettern, die die Welt bedeuten mit einer ganz besonderen Unterhaltung weiter. Sabrina übernahm das Mikrofon mit kokettem französischem Akzent und kündigte das weitere Programm an. Die Zuschauer durften sich auf Seifenblasenkünstler Blub freuen, der in lila gekleidet daherkam, vom Frack bis zu den Schuhen und einen übergroßen Zylinder in eben derselben Farbe auf dem Kopf trug. Was Blub dann als Unterhaltung präsentierte war wirklich einzigartig. Seine Seifenblasen Kunststücke schienen den Gesetzen der Physik zu entrinnen, wenn er die Kugeln als Turm aufeinanderstapelte, die Seifenblasen mit Nebel füllte und sogar Tennis mit ihnen spielten konnte. Blub hatte sich für diese Firmenweihnachtsfeier viele Ideen einfallen lassen, denn er ließ die schillernden Seifenblasen auf der ganzen Bühne umherschweben und manche waren so groß, dass er sich gar hineinstellen konnte. In seinem Showact fing der Showkünstler sogar eine der Seifenblasen unter einem Tuch ein und ließ diese wieder hervorschweben. So eine Unterhaltung hatten die Mitarbeiter auf Ihrer Betriebsweihnachtsfeier noch nicht erleben dürfen und erfreuten sich sichtlich an den Kunststücken, die Blub für diesen Event vorbereitet hatte. Ein gelungener Auftakt für die Weihnachtsfeier, der mit den bunt schillernden Kugeln auch die weihnachtliche Stimmung hob. Unter https://www.blubshow.de/showacts-events/unterhaltung-weihnachtsfeier können Interessierte Infos und Videomaterial ersehen.

Zu Weihnachten das passende Essen mit guten Ideen

Nach dieser Showeinlage von Blub konnten die Gäste sich am Büffet stärken. Und auch hier wurde charmant dafür gesorgt, dass man nicht zu lange anstehen musste. So wurde für jeden Tisch ein anderes Weihnachtslied angespielt, welches auf den jeweiligen Tischkarten stand. Dieser Teil der Belegschaft durfte dann an die Essens-Stationen gehen und sich bedienen, was auch für viel Unterhaltung im Saal und fröhlichem Getuschel sorgte. Das Catering Team gab auf der diesjährigen Firmenweihnachtsfeier wirklich alles um Abwechslung auf den Stationen zu bieten. Frisch vor Ort geschnittenes Fleisch und verschiedene Beilagen wechselten mit Fisch und Salaten aller Art ab und auch die Weine aus der Region trugen zur Unterhaltung und ausgelassenen Stimmung an den festlich gedeckten Tischen bei. Damit war es aber nicht getan, denn nach einer längeren pandemiebedingten Zwangspause wollte die Geschäftsleitung zu dieser Weihnachtsfeier der Firma etwas ganz Besonderes bieten. Und so blieb es nicht allein beim Showprogramm von Seifenblasenkünstler Blub, der immer noch Gesprächsthema bei den Damen und Herren im Saal war.

Innovative Technik kreativ in Kunst der Sandmalerei dargestellt

Nach dem Essen wurde es wieder dunkel im Saal und hell auf der Bühne und Sabrina, die Origami Dame vom Empfang eilte abermals auf eben diese. Diesmal hatte sie selbst etwas im Gepäck für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Neben ihr auf der einen Seite ein Tisch, der von unten beleuchtet war und auf der anderen Seite eine große Leinwand. Sabrina moderierte die Darbietung für die Firmenweihnachtsfeier selbst an und erklärte den Gästen was sie mit all dem Equipment vorhatte. Eine Kamera über dem Tisch nahm das Geschehen auf und übertrug all ihre Bewegungen auf die Leinwand. Und die Unterhaltung war eine besondere Form der Malerei, nämlich die sogenannte Sandmalerei. Mit ganz normalem Sand erschuf Unterhaltungskünstlerin richtige Bilder, lies Protagonisten entstehen und malte eine ganze Geschichte passend für den Anlass, allein mit ihren Fingern. Die Sandmalerin schien sich für diese Betriebsweihnachtsfeier extra einem passenden Thema zu widmen, welches auf Firma Maxon zugeschnitten war. Bilder dazu kann man unter https://www.blubshow.de/kuenstler-fuer-weihnachtsfeier finden. Die Mitarbeiter dankten es ihr mit langanhaltendem Applaus. Sogar das Firmenlogo erschien am Ende dieser Sandmalerei Show. Ein gelungenes Rahmenprogramm für diesen Anlass, der aber noch lange nicht am Ende war. Denn nach dem Dessert Büffet, welches abermals im großen Foyer aufgebaut wurde, gab es noch mehr Unterhaltung bis in die Nacht. Denn nun war die Tanzfläche eröffnet und wurde, untermalt von den Klängen des DJ’s, ausgiebig genutzt. Die Geschäftsleitung bedankte sich bei allen Beteiligten und man war sich einig, eine so tolle Firmenweihnachtsfeier auch im nächsten Jahr wieder zu planen.

Unterhaltung für Firmenweihnachtsfeier

Mit dem Showprogramm von Sabrina und Blub buchen Sie jede Menge Abwechslung für die Weihnachtsfeier Ihrer Firma. Ob Walking Act oder Showact, ob Seifenblasenshow oder Sandmalerei als Unterhaltung für Ihren Event – mit diesen beiden erfahrenen Künstlern treffen Sie immer ins Schwarze. Weihnachtliche Geschichten in Sand oder schillernde Kugeln von Seifenblasenkünstler Blub heben die festliche Stimmung gleichermaßen wie die kleine Weihnachtsgeschenke aus Papier von Origami Künstlerin Sabrina.

