Armin Allmendinger: Wann ist ein Unternehmensberater sinnvoll?

Armin Allmendinger erklärt, wann man einen Business Consultant hinzuziehen sollte.

Unternehmensberater sprießen der Zeit wie Pflanzen aus dem Boden. Für fast jeden Bereich gibt es einen Spezialisten, den man für verschiedene Fragen hinzuziehen kann. Allerdings hat so eine Beratungs-Dienstleistung auch ihren Preis, weshalb einige Führungskräfte davor zurückschrecken, einen professionellen Unternehmensberater hinzuziehen. Armin Allmendinger erklärt, in welchen Fällen sich dieses Beratungs-Angebot trotz allem auch finanziell lohnen kann und welche Vorteile ein Business Consultant sonst noch bietet.

Inhalt:

– Eine zeitliche Entlastung

– Fachwissen statt Scheuklappen

– Die Gegenrechnung berücksichtigen

– In welchen Bereichen Unternehmensberater Expertise liefern können

– Den richtigen Unternehmensberater finden

EINE ZEITLICHE ENTLASTUNG

Als Führungskraft hat man grundsätzlich zu wenig Zeit, so Armin Allmendingers Erfahrung. Bei jeder Entscheidung wird man hinzugezogen, man ist von jedem Mitarbeiterproblem betroffen und dann sind da natürlich die zahlreichen administrativen Aufgaben, die man täglich zu bewältigen hat. Ein Unternehmensberater stellt hier eine große, zeitliche Entlastung da, da er sich wichtigen Themen annimmt und damit beauftragt werden kann, verschiedene Probleme zu lösen. Armin Allmendinger rät, diesbezüglich auch keine Hemmungen zu zeigen – denn Problemlösungen sind schließlich das, wofür ein Unternehmensberater bezahlt wird.

FACHWISSEN STATT SCHEUKLAPPEN

Wenn man Mitarbeiter damit beauftragt, Firmenprozesse zu optimieren, sind diese laut Armin Allmendinger oft voreingenommen. Altbewähre Arbeitsmodelle werden von internen Unternehmensberatern in der Regel weniger kritisiert als von Externen, die einen unverfälschten Blick auf das System haben. Armin Allmendinger empfiehlt daher, vor allem im Bereich der Prozessoptimierung stets einen außenstehenden Unternehmensberater mit ins Boot zu holen, der keine Scheu hat, Problemstellen als solche auszumachen.

DIE GEGENRECHNUNG BERÜCKSICHTIGEN

Wer einen Unternehmensberater beauftragen möchte, sollte laut Armin Allmendinger immer eine Gegenrechnung aufstellen und analysieren, was man von der Unternehmensberatung erwartet und ob sich die Investition tatsächlich lohnt. Ein Unternehmensberater ist nämlich grundsätzlich mit Kosten verbunden, die sich durch verschiedene Tagessätze zusammensetzen. Wie Armin Allmendinger allerdings anmerkt, gibt es auch die Möglichkeit, staatliche Zuschüsse für bestimmte Unternehmensberater-Dienstleistungen zu beantragen, wenn sich die Firma zum Beispiel in einer Krise befindet.

IN WELCHEN BEREICHEN UNTERNEHMENSBERATER EXPERTISE LIEFERN KÖNNEN

Unternehmensberater können Armin Allmendinger zufolge für ganz verschiedene Anliegen engagiert werden. Sei es, um die IT-Infrastruktur auf Vordermann zu bringen, Prozesse zu beschleunigen, Kosten zu reduzieren oder ein Unternehmen komplett neu umzustrukturieren. Vor allem für Start-Ups kann sich der Blick eines Profis lohnen, der in der Branche Erfahrung hat und weiß, worauf es bei einer erfolgreichen Unternehmensführung ankommt. Armin Allmendinger betont allerdings, dass man immer genau darauf achten sollte, ob der Unternehmensberater tatsächlich auf das entsprechende Gebiet spezialisiert ist.

DEN RICHTIGEN UNTERNEHMENSBERATER FINDEN

Um den passenden Unternehmensberater zu finden, hat Armin Allmendinger ein paar grundlegende Ratschläge. Transparenz und Fachexpertise sind bei der Suche zum Beispiel das oberste Gebot. Aber auch der zwischenmenschliche Aspekt sollte nicht vernachlässigt werden, da Vertrauen schließlich die Basis einer Unternehmensberatung darstellt. Armin Allmendinger rät deshalb, nur einen Berater hinzuziehen, bei dem nicht nur das Fachwissen, sondern auch das Bauchgefühl stimmt.

Armin Allmendinger kennt sich im Bereich Business Consulting aus und weiß, worauf es in dem vielseitigen Beruf ankommt. Mehr Infos zum Thema: https://armin-allmendinger.de/ & https://armin-allmendinger-unternehmensberatung.de/

