„Die Biene Maja und ihre Abenteuer“ erscheint als Hörbuch-Podcast

Ab dem 1. Januar erscheint „Die Biene Maja und ihre Abenteuer“ wöchentlich als ungekürzter Hörbuch-Podcast. Der Original-Roman von Waldemar Bonsels erschien erstmals im Jahr 1912 und wird 2023 gemeinfrei. Gesprochen wird das Hörbuch von Sprecher und Journalist Stefan Krombach.

Bis heute sind die Geschichten rund um die kleine Biene Maja äußerst beliebt. Spätestens seit der computeranimierten Neuauflage der TV-Serie im Jahr 2013 hat die freche Biene wieder Einzug in zahlreiche Kinderzimmer gehalten. Die Vorlage für die Abenteuer der erstmals in den 1970er Jahren erschienenen Serie lieferte ein Roman aus dem Jahr 1912. Der Schriftsteller Waldemar Bonsels erschuf die Welt der Biene Maja, die es gleich nach ihrer Geburt aus dem heimatlichen Bienenstock hinaus in die weite Welt zieht.

Am 1. Januar 2023 werden die Werke von Waldemar Bonsels gemeinfrei – sein Tod liegt inzwischen 70 Jahre zurück und somit erlöschen die Urheberrechte auch an „Die Biene Maja und ihre Abenteuer“. Dies nimmt der Hörbuchsprecher und Journalist Stefan Krombach zum Anlass, den Original-Roman als ungekürztes Hörbuch zu veröffentlichen.

„Obwohl die Biene Maja in vielen Kinderzimmern bekannt ist, wissen die Wenigsten, wer sich die kleine Biene eigentlich ausgedacht hat“, sagt Krombach. „Auch ich habe die Original-Geschichte erst jetzt kennengelernt und war überrascht, wie viele moderne Gedanken Waldemar Bonsels vor über 100 Jahren in seinem Roman untergebracht hat.“

Die ersten beiden Folgen erscheinen am 1. Januar, die weiteren Kapitel folgen dann jeweils sonntags. Der Podcast ist auf allen gängigen Portalen sowie auf https://www.biene-maja-podcast.de kostenfrei abrufbar.

Zum Inhalt: Schon kurz nach ihrer Geburt wird es der kleinen Biene Maja in ihrem Bienenstock viel zu langweilig. Viel lieber will sie alleine hinaus in die Welt fliegen und diese erkunden. Hier trifft sie auf allerlei Tiere und macht Bekanntschaft mit Mistkäfern, Libellen, Tausendfüßlern und Marienkäfern. Doch ein Wunsch treibt sie Tag für Tag an: Sie möchte den Menschen kennen lernen, von dem sie schon so viel gehört hat!

Zum Sprecher: Stefan Krombach (geboren 1990) ist Sprecher und Journalist. Er war als Moderator, Redakteur und Reporter für den SWR tätig und produzierte verschiedene Hörbuch-Podcasts. Seine Ausbildung zum Mediensprecher absolvierte er am Sprechstil Atelier Düsseldorf. Er lebt in Köln und arbeitet unter anderem als freier Sprecher sowie für den Deutschlandfunk.

