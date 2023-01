Guter Kundenservice: darf‘s was kosten?

Nürnberg – Am 23.01.2023 findet im NCC Ost der NürnbergMesse der 11. Nürnberger Unternehmer-Kongress mit anschließendem Neujahrsempfang statt. Schirmherr dieses Events ist der Bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder. Auf dem Nürnberger Unternehmer-Kongress 2023 sprechen zahlreiche Vertreter:innen des Mittelstands aus der Metropolregion Nürnberg mit ca. 800 Teilnehmer:innen über die Zukunft von Unternehmen in unsicheren Zeiten. In einem von insgesamt sechs Gesprächskreisen geht es um die Bedeutung des Kundenservice – besonders in Krisenzeiten.

Guter Service kostet Geld, schlechter kostet Kunden!

„In der Krise zeigt sich das wahre Gesicht“, lautet ein Sprichwort. Betrachtet man Unternehmen im deutschen Mittelstand, kann das Sprichwort tatsächlich auf so manchen Kundenservice angewendet werden. Wenn Budgets kleiner und Investitionen kritisch beäugt werden, sind es immer dieselben Bereiche, die zuerst dran glauben müssen. Auch beim Kundenservice wird jeder Euro häufig gedreht und gewendet, bis die Kolleg:innen aus dem Controlling zufrieden sind.

Was auf den ersten Blick wirtschaftlich plausibel zu sein scheint, kann langfristig Kunden und die eigene Reputation kosten. Der Kundenservice gehört zur Gesamtwahrnehmung eines Unternehmens und sollte deshalb in seiner Qualität ständig verbessert, anstatt gedrosselt werden.

Wer Kundenservice begreift, gewinnt im Wettbewerb.

Beim Kundenservice sollte der Kunde stets im Mittelpunkt stehen. Dazu zählt nicht nur die Erreichbarkeit über die verschiedenen Kanäle, die Kunden heute nutzen. Gezielte Fragen und gute, hilfreiche Antworten sowie eine schnelle Abwicklung gehören ebenso zu den Erfolgsfaktoren im Kundenservice. In Krisenzeiten sind es zudem Eigenschaften wie Empathie, zuverlässige Beratung und das Eingehen auf Bedürfnisse, die Kunden langfristig an ein Unternehmen binden. Unternehmen sollten also gleichermaßen in geeignete Service-Mitarbeiter und neue Technologien investieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Faktor Mensch und Faktor Maschine stehen sich nicht im Weg, sondern ergänzen sich prächtig.

Im Kundenservice-Gesprächskreis sprechen Gerald Schreiber (davero dialog GmbH) und Mario Fürst (Kloster Kitchen) mit den Teilnehmer:innen über die aktuellen Herausforderungen und Möglichkeiten im Kundenservice.

Weitere Informationen zum Nürnberger Unternehmer-Kongress, der übrigens klimaneutral stattfindet, finden Sie unter www.unternehmer-kongress.de.

