Nachhaltigkeit für unsere Region – gefördert durch Weingut Hafner

Mehrwert für uns, Mehrwert für die Natur, Mehrwert für die Region.

Unter diesem Motto wird das Weingut Hafner seit diesem Jahr „Demonstrationsbetrieb der Bodensee Stiftung“.

Weingut Hafner hat sich zum Ziel gesetzt, seinen Weinbau noch klimafreundlicher, insektenfreundlicher und naturnaher zu gestalten. In Jahren gesammelter Erfahrung mit seinen Reb-Böden, dem Klima und den Witterungsbedingungen ist es Markus Hafner gelungen, auf seinen Flächen eine Oase für Insekten und verschiedene Nutzpflanzen zu schaffen.

„Durch unsere schonende Bearbeitung des Bodens und einer wohlüberlegten Einsaat freuen wir uns darüber, dass wir nun sowohl Stickstoff als auch Kohlenstoff aus der Luft über unsere Einsaaten den Reben zur Verfügung stellen. Dazu nutzen wir Leguminosen als Einsaat und Knöllchenbakterien, die an den Wurzeln der Pflanzen zu finden sind. Diese Art der schonenden Düngung erfordert viel „Fingerspitzengefühl“ und ein hartes Stück Arbeit sowie ein kurzes Zeitfenster.

Unsere Feststellung ist, dass durch Pflanzen geförderter Stickstoff für unsere Reben verträglicher ist. Durch das Bereitstellen zum richtigen Zeitpunkt können wir mehr Fülle, mehr Mineralität und mehr Frucht in unsere Weine zaubern.“ So kommentierte Markus Hafner – Weingut Hafner.

Jedoch nicht nur im Boden geht´s ab – auch über dem Boden ist einiges los: Durch gezielte Beimischung von einzelnen Blühkräutern blüht und duftet es herrlich. Es ist eine Wonne durch diesen „blühenden Weinberg“ zu laufen und ihn zu erleben. Eine stattliche Anzahl von Insekten bewohnt nun diese Rebgassen und dient anderen als Nahrung, als Bestäuber, als Nützling. Vögel als Bodenbrüter fühlen sich heimisch, der Tisch ist ja reich gedeckt.

„Wir freuen uns nun als Partner und Demonstrationsbetrieb der Bodensee Stiftung das Logo der Insekten Fördernden Regionen in Anspruch nehmen zu dürfen.“ So Markus Hafner – Weingut Hafner

Über das Projekt:

Biene & Co.: Systemrelevant, aber ohne Rettungsschirm

Koordinator: Bodensee-Stiftung

Partner: Global Nature Fund, Netzwerk Blühende Landschaft, Bäuerliche Erzeuger­gemeinschaft Schwäbisch Hall, Nestlé Deutschland

Mit dem neuen EU LIFE-geförderten Projekt „Insektenfördernde Regionen“ sollen sieben Anbauregionen zielgerichtet den Schutz der Insekten angehen – und der biologischen Vielfalt insgesamt. Umgesetzt wird das Projekt von erfahrenen Organisationen und Unternehmen: Global Nature Fund, Netzwerk Blühende Landschaften, Nestlé Deutschland und die Bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall. Alle bringen ihr Fachwissen in das vierjährige Projekt ein.

