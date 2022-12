Proof GmbH in Tübingen auch 2022 erneut Fogra zertifiziert

Die Proof GmbH aus Tübingen hat 2022 erneut die Zertifizierung für drei Proof Standards durchlaufen: FOGRA51 (PSOCoatedV3), FOGRA52 (PSOUncoatedV3) und FOGRA39 (ISOCoatedV2).

Die Farbexperten von Proof.de haben auch Ende 2022 die Fogra Zertifizierung für die Herstellung von „Contract Proofs“, die derzeit farbverbindlichsten Proofs, erfolgreich abgeschlossen.

Matthias Betz, Inhaber der Proof GmbH: „Die Zertifizierungs-Proofs haben wir auf unseren EPSON SureColor 9500, SureColor 9000 und 7000 Proofern mit X-Rite ILS-30 Spectroproofer Messgeräten erzeugt und mit unserem neuen KonicaMinolta MYIRO-9 kontrolliert. Auch in diesem Jahr haben wir wieder die Zertifizierung für Sonderfarben durch die Fogra durchlaufen. Das kommt im Zertifizierungslogo durch den Zusatz „SpotCert“ zum Ausdruck.“

Die Anforderungen für diese „Contract Proof Creation“ Zertifizierung sind hoch und beinhalten weit mehr als das reine Ausmessen eines UGRA/Fogra Medienkeiles. So werden die Proofs auch nach Einhaltung verschiedenster Toleranzen, der Farbgenauigkeit, des Farbumfangs und der Graubalance, Glanzmessung, Tonwertübertragung, Verläufe, Registerhaltigkeit und Auflösung geprüft. Aber nicht nur der Proof selbst, auch die Statusinformationen im Jobticket und Prüfprotokoll der Proofs werden durch die Fogra überprüft.

„Wir wurden schon 2015 als erstes Unternehmen weltweit für die neuen Standards FOGRA51 und FOGRA52 zertifiziert, und haben in den letzten Jahren auch die ersten Zertifizierungen für FOGRA54 und FOGRA59 mit unserem Fiery XF Proofsystem durchlaufen. Und im Frühjahr 2022 haben wir dann auch als erstes Unternehmen die Proof-Zertifizierung für den ersten Siebentfarbdruck-Standard FOGRA55 durchlaufen, worauf wir wirklich stolz sind. Mit GMG ColorProof als Software hat das gut funktioniert, und wir konnten den großen Siebenfarb-Gamut auf Proofpapieren von GMG hervorragend darstellen“, führt Matthias Betz aus.

Die jährliche Re-Zertifizierung bringt uns die Sicherheit, daß unsere Proofsysteme auch von externer Stelle überprüft werden. Wir verfügen beispielsweise mit dem Epson SureColor P9500V Spectro über die neueste Proofdrucker-Generation. Da muss man jederzeit sicher sein, daß Software und Messtechnik beste Farbpräzision liefern. Und das nicht nur bei CMYK, sondern gerade auch bei der Darstellung von Sonderfarben wie den PANTONE Farben.“

Diese Kompetenz in Sachen Sonderfarben bringt die Proof GmbH nicht nur bei farbverbindlichen Proofs auf ein Papier: Auch bei der Beratung zur Umsetzung von Sonderfarben wie PANTONE und HKS in CMYK ist das Unternehmen stark gefragt. Gerade Werbeagenturen und Designer lassen sich von den Farbprofis unterstützen, wenn es um die Ermittlung von optimalen CMYK-Werten geht. In letzter Zeit stehen dabei auch vermehrt in sRGB erstellte Corporate Designs im Focus, die für den Druck in CMYK überführt werden müssen. Aber auch bei der Farbmessung und CMYK-Farbumsetzung von lackierten Oberflächen oder Pulverbeschichtungen kann Proof.de unterstützen.

Das Fogra Zertifikat der Proof GmbH kann hier heruntergeladen werden:

Fogra Zertifikat 2022 von Proof.de

Den ausführlichen, 13-seitigen Zertifizierungs-Bericht der Fogra finden Sie hier:

Fogra Prüfbericht 2022 von Proof.de

