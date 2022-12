Der Managerbund Reutlingen e. V. zu Gast bei Pfeiffer und May Eningen GmbH

Bad- und Sanitärbranche Strategien und Wissensaustausch

Einmal mehr hat der Managerbund Reutlingen Interessantes auf die Beine gestellt. „Wir möchten unseren Mitgliedern den Blick über den eigenen Tellerrand hinaus ermöglichen, indem wir Einblicke in andere Unternehmen schaffen und Hintergründe des Erfolgs beleuchten.“ Hansjörg Schühle, Vorstand des Vereins, freut sich über das Produktivtreffen in den Ausstellungsräumen der Pfeiffer & May Zweigstelle in Eningen. Durch den Abend führte er gemeinsam mit Pino Schumm, der Niederlassungsleitung vor Ort.

Das Wissen aus erster Hand und der offene Umgang ist bei den Events immer gern gesehen. Ist doch jedes Mal ein hoher Mehrwert und Anregungen für das eigene Unternehmen zu erwarten. Der Managerbund ist ein Kreis von Managern, Unternehmern und Selbständigen unterschiedlichster Fachrichtungen, aus dem Kreis Reutlingen von Metzingen über Eningen bis Pfullingen. Und der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen ist immer fruchtbar. Das Managerbund Motto „Wir entwickeln uns gemeinsam weiter“ wird seit mehr als 10 Jahren aktiv mit Leben gefüllt.

Die Presse hat schon öfter über die wertvolle Arbeit der Manager berichtet – z. B. die Ausbildungsförderungen und -kooperationen verschiedener Mitgliedsunternehmen oder verschiedener gemeinsamer Spendenaktionen. Durch Empfehlung, persönliche und geschäftliche Zusammenarbeiten wird Vertrauen zwischen den Mitgliedern aufgebaut. Seit Gründung ist der Verein stetig gewachsen – regelmäßige Treffen bringen einen effektiven Mehrwert für die Unternehmen und die einzelnen Mitglieder. In der Zwischenzeit ist die Mitgliederzahl auf mehr als 40 Unternehmer gewachsen.

Pino Schumm als einer der Vortragenden ist Mitglied und erfahren in der Bau-, Bad- und Sanitärbranche. So stellt er den Kollegen des Managerbundes „Insides und Impulse“ aus dem Großhandelsbetrieb zur Verfügung. Auf seinen Vortrag „Optimale Lösungen als ein führender Großhändler der Sanitär- und Heiztechnikbranche und Partner“ waren die anwesenden Gäste sehr gespannt. So erfuhren Sie, dass in der Pfeiffer & May Gruppe bald mit 2300 Mitarbeitende in 26 Niederlassungen sich aktiv einsetzen und Lösungen für die Wohnungswirtschaft, Bauträger, Planer, Architekten und Fachhandwerk liefern.

Die Teilnehmer erfuhren Details der Entwicklungen in der Branche und der Haustechnik. Vor Ort konnte sich ein Bild über den erfolgreichen Ansatz im Großhandel mit Bad & Sanitär Ausstellungen präsent zu sein und eine entsprechende Logistik und Express Abholservices zur Verfügung zu stellen, machen. Mit dem Ansatz „ein Ansprechpartner für alles“ zu sein und Planung und technischen Support mit anzubieten, sei Pfeiffer & May in Eningen gut aufgestellt, so Niederlassungsleiter Schumm.

Neben den strategischen Diskussionen, Gedankenanregungen und dem individuellen Event-Catering des Hotel Schwanen aus Metzingen waren die spezifischen Projektbesprechungen des Vereins ein wichtiger Baustein für den Erfolg des Events.

Wertvolle Einblicke und ein tolles gemeinsames Erlebnis, dass die Mitglieder zusammenschweißt. So wird Interesse für Netzwerk und die nächsten Events geweckt.

Weitere Informationen:

www.Managerbund-Reutlingen.de

www.instagram.com/badimpulse.pum

www.pfeiffer-may.de

APROS Consulting & Services GmbH Unternehmensberatung, Werbeagentur, PR-Agentur und ganzheitliche Dienstleistungen.

Seit mehr als 22 Jahren sind wir aktiv und stabil für unsere Kunden tätig z. B. bei Themen wie Strategien, Prozesse, IT, Kooperationen, Hosting, SEO, Social Media, Marketing, PR, Vertrieb und Werbung.

Wir sind mittlerweile mit 30 Spezialisten in Reutlingen Tübingen, Eningen, Stuttgart, Nagold und deutschlandweit vertreten und auch der Ausbau der Geschäftsfelder geht stetig und konstant voran.

„Die Firmenphilosophie Idee und Umsetzung durch praxiserfahrene Spezialisten, hat sich im Lauf der Jahre bestens bewährt.“

Kontakt

APROS Consulting & Services GmbH

Volker Feyerabend

Rennengaessle 9

72800 Eningen – Reutlingen

49 (0)7121-9809911

info@APROS-Consulting.com

https://www.APROS-Consulting.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.