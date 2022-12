Expertenklasse vereint Onlinekurse mit Offline-Lernmethoden!

Die Profis von Expertenklasse setzen beim Lernen auf den Synergieeffekt

Der Trend vom traditionellen Präsenzunterricht zum Online-Learning hält an. Doch so viele Anbieter es geben mag, folgen sie alle grundsätzlich einem identischen Muster. Sie konzentrieren sich auf ein spezielles berufliches Fachgebiet – und bieten ausschließlich digitale Wissensvermittlung. Dass es auch anders geht, beweist Expertenklasse.

Die professionelle Onlineplattform aus Südhessen vereint die Pluspunkte eines persönlichen Eins-zu-eins-Unterrichts inklusive gedruckter Workbooks mit den Vorzügen virtueller Lernmethoden. Hier gibt es Expertenwissen mit Veränderungs-Garantie! Und, auch die Inhalte unterscheiden sich von herkömmlichen Angeboten: Sie fokussieren sich auf Tipps und Tricks für den Alltag.

Expertenklasse hat sich seinen Namen mit gutem Grund gegeben. Denn die smarte E-Learning-Plattform bietet ihren Kunden ausschließlich geballtes Expertenwissen. Mindestens zehn Jahre Erfahrung und jede Menge Kompetenz sind in den angebotenen Videokursen verständlich und nachvollziehbar zusammengefasst. Parallel erhalten Interessenten postalisch ein Arbeitsheft übersandt, das durch seinen abgestimmten Inhalt den Lerneffekt nochmals verstärkt.

Denn während sich reine Online-Clips auf das Zuhören beschränken, lassen sich im Arbeitsheft Notizen machen und Lektionen nachschlagen. So sind aktive Beteiligungen der Lernenden und langfristige Wissensspeicherungen im Gedächtnis gewährleistet. Und auch auf persönliche Betreuung müssen Kunden bei dem innovativen Internetunternehmen nicht verzichten. Kontaktaufnahmen mit den qualifizierten Ansprechpartnern sind jederzeit per E-Mail möglich. So bietet Expertenklasse „drei in eins“ und damit etwas komplett Neues im Bereich des Onlinelernens.

Ein Kursangebot für die Themen des Privatlebens – für mehr Lebensfreude

Doch nicht nur durch seine hohe Effizienz zeichnet sich das erfolgreich erprobte Lernformat der Expertenklasse aus. Dass das innovative Start-up auch inhaltlich eine Nische füllt, beweist die stetig steigende Nachfrage nach seinen außergewöhnlichen Onlinekursen. Dabei steht bei sämtlichen Kursen ein Ziel im Fokus: das Alltagsleben leichter und angenehmer zu gestalten. 2022 gegründet, werden bereits zwei Themen angeboten: Wie man durch Ordnung im Haus glücklicher wird und was man täglich für schönes, gepflegtes Haar tun kann. Und das dritte ist bereits in Planung – wie man den persönlich richtigen Kleidungsstil findet.

Weniger Stress mit den lernfreundlichen Kursen der Expertenklasse

Einer langjährigen Weisheit zufolge ist Ordnung das halbe Leben. Doch Ordnung zu halten, fällt vielen nicht leicht. Dank der professionellen Lektionen von Expertenklasse erfahren Kursteilnehmer innerhalb von nur 90 Minuten, wie sie künftiges Chaos vermeiden. Und fortan weniger Stress in der Haushaltsorganisation haben.

Dabei wird der Lernstoff auf äußerst anschauliche und lockere Art und Weise vermittelt. So ist das smarte E-Learning mit Expertenwissen nicht nur effizient, sondern zugleich äußerst unterhaltend. Das Kursprogramm soll natürlich noch weiterwachsen und weiterhin viele Interessenten begeistern. Und wer schnell ist, profitiert vom aktuellen Rabatt- und 2-für-1-Angeboten. Weihnachten kann kommen!

Expertenklasse hat sich zum Ziel gesetzt, das Wissen von echten Experten in Videoform zu konservieren und professionell aufbereitet über das Internet jedem Menschen zur Verfügung zu stellen. Jeder Onlinekurs wird mit einem gedruckten Workbook begleitet, das den Lerneffekt zusätzlich verstärkt und automatisch per Post kommt. Jeder Videokurs enthält die Essenz aus mind. 10 Jahren Expertenwissen.

Lernen am Computer und trotzdem das 1:1-Gefühl einer Beratung zu haben, das ist Expertenklasse. Preis- und Leistung stehen im Vordergrund von Expertenklasse, denn auch auf den direkten Kontakt muss man nicht verzichten. Die Experten der Kurse stehen jedem Käufer bei Fragen per E-Mail unkompliziert zur Verfügung. Lernen mit Expertenklasse ist nicht nur spaßig, es ist auch sehr effizient!

