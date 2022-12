Die neue Ausgabe des Personal Brand Magazins ist ab sofort erhältlich

In einer neuen Ausgabe des Personal Brand Magazins berichten UnternehmerInnen und Selbstständige ihre persönlichen Erfolgsgeschichten.

In jedem Unternehmer, in jeder Unternehmerin und jedem Selbstständigen steckt der Wunsch, etwas zu bewegen. „Damit dies gelingt, ist es allerdings entscheidend, dass Wünsche erlebbar werden. Viele stellen noch immer Zahlen, Daten und Fakten in den Vordergrund ihrer Kommunikation, doch machen heute Vertrauen und Persönlichkeit den Unterschied, ob sich Menschen für oder gegen einen entscheiden“, so Ben Schulz, Herausgeber des Personal Brand Magazins und Vorstand der Ben Schulz & Partner AG. Während Dienstleistungen und Produkte heute in fast allen Fällen austauschbar geworden sind, geben die Menschen dahinter den Ausschlag für den Erfolg.

Die in der neuen Ausgabe des Personal Brand Magazins portraitierten Menschen wissen, dass gestalten und bewegen nur möglich ist, wenn die eigene Persönlichkeit wirkt – und das zeigen sie eindrucksvoll. Sie berichten von unterschiedlichen Herausforderungen, die sie meistern mussten und zeigen durch ihre Erfahrungen und Erlebnisse, dass der Weg zum Erfolg nicht immer geradlinig verläuft. In eindrucksvollen Artikeln erzählen sie ihre spannenden, teils schicksalhaften und immer authentischen Geschichten. In der Titelstory beispielsweise gibt Lena Lührmann Einblicke, wie es ihr gelingt, durch einen frischen Blick auf Innovation die Zukunft von Unternehmen zu sichern.

Angereichert wird das Magazin durch zwei inhaltsstarke Artikel von Ben Schulz, in denen er zeigt, wie Führungskräfte ihre Wirksamkeit steigern und der erfolgreiche Unternehmer es selbst schaffte, in grenzwertigen Situationen handlungsfähig zu bleiben.

Persönlichkeit ist eines der großen Themen unserer Zeit – ob in der Wirtschaft, Politik oder Gesellschaft. Nur wer authentisch ist und sich mit seinen Werten, Ecken und Kanten in der Öffentlichkeit zeigt, überzeugt andere Menschen. „Der Erfolg kommt heute mehr denn je durch die Persönlichkeit. Im Personal Brand Magazin wird das anhand der Lebensgeschichten erlebbar. Die UnternehmerInnen und Selbständigen, die wir portraitiert haben, sind deshalb so erfolgreich, weil sie authentisch und eine echte Marke – eine Personal Brand – geworden sind“, so Ben Schulz.

Alle Portraits können Sie in der aktuellen Ausgabe des Personal Brand Magazins nachlesen: www.personal-brand-magazin.de

Ben Schulz & Partner AG

Das Beratungshaus für Unternehmertum und Personal Branding im deutschsprachigen Raum unterstützt InhaberInnen, UnternehmerInnen, Selbstständige und Führungskräfte in ihrem Unternehmertum. Es geht darum, kraftvoll und sicher Grenzen zu überschreiten und neues Land für sich einzunehmen.

Von strategischem Sparring für UnternehmerInnen über Management Coaching und Unternehmensleitbildentwicklung bis hin zu Personal Branding und Marketing & Vertrieb – Die Ben Schulz & Partner AG liefert Consulting und Services auf höchstem Niveau.

Als Resulter ist es ihre Mission, den Fokus auf Ergebnisse zu legen, effektiv Ziele zu erreichen und die Weite im Denken zu fördern. Sie ermächtigen ihre Klienten in ihrer Handlungsfähigkeit und sorgen so für mehr Zukunftsstabilität.

Mit ihrem Hintergrund als Pioniere des Personal Branding, steht für die ExpertInnen der Ben Schulz & Partner AG der Mensch mit seiner Identität im Mittelpunkt. Sie verbinden ihr Know-how über Unternehmensstrategie mit psychologischem Wissen und dem handwerklichen Können aus Marketing und Vertrieb. Eine über 20-jährige Unternehmensgeschichte spricht für sich.

Kontakt

Ben Schulz & Partner AG

Ben Schulz

Aarstraße 6

35756 Mittenaar-Bicken

+492772582010

mail@benschulz-partner.de

http://www.benschulz-partner.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.