Anmietung mit Köpfchen: brainymotion entscheidet sich für grünes Büroquartier Centro Tesoro

Die brainymotion München GmbH dockt mit ihrem Dienstleistungsanbebot an Weiter- und Fortbildungen in Sachen Informationstechnologie im grünen Büroquartier Centro Tesoro an und mietet 800 Quadratmeter.

München, 19. Dezember 2022. Der München-Ableger der auf Aus- und Weiterbildung spezialisierten Frankfurter brainymotion AG hat sich für ein langfristiges Mietverhältnis im mehrfach ausgezeichneten Revitalisierungsprojekt Centro Tesoro der Schwaiger Group entschieden. Im Münchner Osten stehen ab dem 1. Januar 2023 auf 800 Quadratmetern Weiterbildung und Erfolg in den Bereichen IT, Business- und Human Skills auf dem Programm. Der Dienstleistungsanbieter hat für 10 Jahre im LEED Platin zertifizierten Green Building unterschrieben. Michael Schwaiger, CEO der Schwaiger Group: „Dass sich mit brainymotion ausgewiesene IT-Spezialisten für unsere Immobilie entschieden haben, kommt nicht von ungefähr. Neben Nachhaltigkeit gehören Digitalisierung und smarte Gebäudetechnik zu den Besonderheiten des Centro Tesoro. Mit diesen Merkmalen konnten wir überzeugen.“

Ob Nachhaltigkeitsmaßnahmen während der Sanierung wie der Einsatz von Recyclingbaustoffen, Superlative wie Münchens größte innerstädtische Photovoltaikanlage, neue Maßstäbe in Sachen Energieeffizienz oder ein durchdachtes Mobilitätskonzept: Die nachhaltige Revitalisierung der ehemaligen Sektkellerei Nymphenburg im Münchner Osten hat der Schwaiger Group mehrere Auszeichnungen eingebracht. Das Quartier wurde im Zuge dieser Bemühungen als erste Bestandsimmobilie bundesweit mit der höchstmöglichen Auszeichnung des internationalen Green Building Labels LEED Platin (Leadership in Energy and Environmental Design) zertifiziert, das vom U.S. Green Building Council vergeben Für die agile Flächengestaltung und digitale Vernetzung wurde die Schwaiger Group zudem als einer der Best Workspaces 2022 prämiert.

Schulterschluss für Morgen

„Nach dem Auslaufen unseres Mietvertrages nahe der Messe München war es uns wichtig, im Münchner Osten bleiben zu können. Das Centro Tesoro hat uns vom ersten Moment an überzeugt“, rekapituliert brainymotion München Geschäftsführer Mario Fränk die Entscheidung. „Neben der noch stärkeren Zentrumsnähe und den bemerkenswerten Zahlen in Sachen Energieeffizienz und Nachhaltigkeit lag das vor allem an der smarten Gebäudeinfratstruktur.“ Auch für Michael Schwaiger ist das auf zunächst zehn Jahre angelegte Mietverhältnis eine Art Schulterschluss für Morgen: „Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind für unsere gemeinsame Zukunft sicher ebenso bedeutend, wie es die Aus- und Weiterbildung im IT-Bereich ist. In diesem Sinne ziehen wir mit Mietern wie brainymotion an einem Strang.“

In guter Nachbarschaft

Die 800 Quadratmeter, die brainymotion in der Wamslerstraße bezieht, liegen neben den Räumen der BayWa, die erst im August 2022 ein dauerhaftes Mietverhältnis im Centro Tesoro eingegangen ist. Neben namhaften Fachmärkten wie der Würth-Gruppe und Rexel Germany zählen seit diesem Jahr auch das japanische Traditionsunternehmen Makita und der Whirlpool-Händler SPA Deluxe zu den neuen Nachbarn von brainymotion. Ebenfalls überzeugt vom Standort zeigen sich unter anderem der Indoor-Trampolin-Park-Entwickler Superfly, das High-Tech-Unternehmen Perceptron und der Gastronomiebetreiber Evrim Karaboga. Mit seinem Foodcourt-Konzept LYFE ist es ihm zu verdanken, dass Arbeitnehmer und Gäste des Centro Tesoro täglich mit frischen Speisen versorgt werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schwaiger Group GmbH

Herr Tristan Thaller

Schatzbogen 38

81829 München

Deutschland

fon ..: +49895526580

web ..: https://www.schwaiger.com/

email : info@schwaiger.com

Über die Schwaiger Group

Die Schwaiger Group ist ein Immobilienprojektentwickler, der seit mehr als 25 Jahren in den Bereichen Ankauf, Entwicklung, Vermietung und Verkauf am Münchner Markt aktiv ist. Ein besonderer Fokus des Unternehmens liegt auf der nachhaltigen Revitalisierung von gewerblich genutzten Immobilien mit dem Ziel, den Bestand in eine ökologische, digitale und urbane Zukunft zu überführen. Auf dem Feld der Immobilientransaktionen spielt die Schwaiger Group die komplette Klaviatur der Prozesse von der Prüfung der Standortqualität und Substanz über technische und kaufmännische Due Diligence bis zur Vertragsreife. Zum Track Record gehören unter anderem ein Wohnbauprojekt in Johanneskirchen, die Revitalisierung eines Wohn- und Geschäftshauses am Münchner Oberanger, die mit Geothermie betriebene Büroimmobilie Hatrium in Unterhaching sowie mehrere große Gewerbeprojekte am Frankfurter Ring in München und im Münchner Osten. Für die Revitalisierung des 24.000 Quadratmeter großen Gewerbe- und Büroquartiers Centro Tesoro hat die Schwaiger Group zahlreiche Preise erhalten. Heute ist das Unternehmen mit zwölf Mitarbeitern und einem abgewickelten Transaktionsvolumen von mehr als 425 Mio. Euro sowie mehr als 308.000 Quadratmetern gemanagten Mietflächen einer der leistungsstärksten Akteure in der regionalen Bau- und Immobilienbranche, der mit seinen Entwicklungen München und das Münchener Umland prägt und gestaltet. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.schwaiger.com

Pressekontakt:

SCRIVO Public Relations

Herr Tristan Tristan Thaller

Lachnerstraße 33

80639 München

fon ..: 0892350815

web ..: https://www.scrivo-pr.de/

email : tristan.thaller@scrivo-pr.de