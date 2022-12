Sportlich unterwegs mit dem In-Ear TW-ES5A in Yamaha Racing Blue

Rellingen, 15. Dezember 2022 – Ab sofort können Rennsportbegeisterte auch durch die Wahl ihrer In-Ear Hörer zeigen, dass ihr Herz für das Yamaha Motorsport Team schlägt: Die äußerst vielseitigen True-Wireless-Earbuds stehen auch im Farbton Blau zur Verfügung, welcher als Racing Blue die Supersport-Modelle des Motorrad-Line-ups schmückt.

True-Wireless-In-Ear mit Renn-Genen: Supersport als Lifestyle

In den letzten Jahrzehnten hat Yamaha in nahezu jeder Straßenrenn- und Motocross-Klasse Weltmeisterschaften gewonnen. So hat sich der Rennsport schnell zu einem wichtigen Teil der Yamaha DNA entwickelt. Durch die neue sportliche Farbgestaltung zeigen Sportler, Pendler und Musikbegeisterte ihre Leidenschaft zur Marke und dem Team des japanischen Motorradherstellers. Mit dynamischem Design und sportorientierten Stoffen bietet Yamaha mit der Paddock Blue Kollektion bereits Mode, die die pure Rennphilosophie der Marke widerspiegelt. Der In-Ear mit sportlicher Leistung reiht sich mit seiner Farbe in den Lifestyle des Rennsports ein.

MotoGP-würdige Performance

Herzstück des neuen In-Ears im sportlich blauen Kleid ist ein dynamischer 6,0-Millimeter-Treiber, der zusammen mit hauseigener Technologie für ausgewogenen Klang im Alltag sorgt. Die neu entwickelte Passform und fünf verschiedenen Ear-Tips samt vier austauschbarer Finnen garantieren auch bei besonders aktivem Lifestyle, dass der TW-ES5A gut abschirmt und klar klingt. Für die sichere und hochqualitative Übertragung setzt Yamaha auf Bluetooth 5.2 mit dem Codec Qualcomm® aptXTM Adaptive Audio, wobei auch SBC und AAC unterstützt werden. Damit die Musik nicht lauter gedreht werden muss, um den gesamten Frequenzbereich immer bestens zu hören, hat Yamaha die eigene Listening Care Technologie integriert. Die intelligente Equalizer-Einstellung ermöglicht eine genaue Abstimmung des Klangs und sorgt auch bei niedrigem Pegel für mehr Ausgewogenheit und einen Sound, bei dem alle hohen und niedrigen Frequenzen zu hören sind – so wird auch das Gehör der Nutzer geschont. Mit einer Laufzeit von bis zu 9 Stunden und den weiteren 25 Stunden mit dem Ladecase halten die Earbuds auch bei einer langen Tour mit dem Fahrrad durch und bieten genug Reserven für eine lange Urlaubsreise. Dabei darf natürlich auch nicht der Schutz vor Verschmutzung, Schweiß und Wasser fehlen. Nach IPX7 zertifiziert ist der In-Ear bestens gewappnet und kann nach intensiven Trainings einfach gereinigt werden.

Beste Sprachqualität und TrueSound

Neben der kraftvollen Performance beim Musikhören ist die gute Verständlichkeit bei Videocalls und Telefonanrufen mit den In-Ears sehr wichtig. Yamaha hat dafür die Mikrofone optimiert und mit der Qualcomm® cVcTM (Clear Voice Capture)-Technologie kombiniert, die gleichzeitig Geräusche und Echos unterdrückt und so für eine glasklare Sprachqualität sorgt. Wer sich nicht komplett von der Umwelt abkapseln möchte, kann den Modus „Ambient Sound“ nutzen. Mit dieser bleiben wichtige Umgebungsgeräusche sogar im Fokus, wenn das Lieblingsalbum läuft oder man nicht auf den kraftvollen Sound einer vorbeifahrenden Yamaha R Rennmaschine verzichten möchte.

Mehr Personalisierung und intuitive Bedienung

Nicht nur durch die neue Farbgestaltung findet jeder Anwender den perfekt abgestimmten Wunsch-In-Ear: Wie bei allen aktuellen kabellosen Kopfhörern von Yamaha steht auch für den TW-ES5A eine kostenlose App bereit. „Headphone Control“ ist sowohl für iOS- als auch Android-Geräte verfügbar und macht die Bedienung mit einem Equalizer, schnellen Einstellungen für Ambient Sound und Listening Care sowie Hinweisen auf Firmware-Updates noch komfortabler. Zusätzlich können mit den Kopfhörern auch die Sprachassistenten Siri® und Google Assistant aktiviert werden.

Preis und Verfügbarkeit

Der TW-ES5A ist neben Blau (Racing Blue) auch in den Farben Schwarz, Weiß, Pink, und Grün erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung inklusive 19% Mehrwertsteuer liegt bei 179,00 Euro.

Yamaha Music Europe GmbH Firmenprofil

Yamaha ist weltgrößter Hersteller von Musikinstrumenten und einer der führenden Hersteller von Home- und Professional-Audio-Equipment. Das Unternehmen Yamaha wurde vor über 130 Jahren in Japan gegründet. Die Yamaha-Europavertretung, die seit 2009 unter dem Namen Yamaha Music Europe GmbH firmiert, besteht bereits seit 1966 und ist die zentrale europäische Vertriebsorganisation für alle Produktbereiche des Konzerns von Musikinstrumenten über Pro-Audio-Geräte bis hin zu Home-Entertainment-Produkte.

