Schrottabholung in Gelsenkirchen: Unser Service erfolgt prompt, zuverlässig und professionell

Nicht jeder weiß, dass neben der kostenlosen Abholung von Altmetallschrott auch die Option des Schrottankaufs besteht

In den Genuss der kostenlosen Schrottabholung kommen die Kunden der Schrottabholung Gelsenkirchen seit vielen Jahren. Alte Elektrogeräte, Schrauben, Computerschrott und viele weitere Materialien werden schnell und unbürokratisch abgeholt, wobei der Aufwand der Kunden gegen Null geht. Was allerdings kaum jemand weiß, ist, dass größere Mengen Altmetallschrott auch angekauft werden können. Dieses Angebot ist nicht nur für Unternehmen, die sortenreinen Schrott verkaufen können, attraktiv, sondern ebenso für Privatpersonen, bei denen beispielsweise infolge einer Haushaltsauflösung viel Schrott anfällt.

https://schrottabholung.org/schrottabholung-gelsenkirchen/

In puncto Unkompliziertheit steht der Schrottankauf der Schrottabholung in nichts nach

Wer seinen Altmetallschrott verkaufen möchte, ruft wie gewohnt beim Schrottankauf Gelsenkirchen an und nennt dem Schrotthändler alle für den Ankauf notwendigen Eckdaten. Unter diese fallen beispielsweise die Art des Schrotts sowie sein Umfang. Im besten Falle erhält der Kunde bereits am Telefon ein konkretes Angebot, dem die tagesaktuellen Schrottpreise zugrunde liegen. Lässt sich der Umfang nicht konkret eingrenzen, sucht der Schrottankauf den Kunden auf und verschafft sich selbst einen Überblick. In diesem Fall erhält der Kunde sein Angebot direkt vor Ort. Ist er mit dem Angebot einverstanden, kann der Schrott ohne Verzögerung abtransportiert werden, nachdem der Kunde den vereinbarten Kaufpreis in Form einer Barzahlung erhalten hat – einfacher kann man kein Geld verdienen.

Wie wird der Ankaufswert des Altmetallschrotts ermittelt?

In die Wertermittlung werden unterschiedliche Parameter mit einbezogen. Zum einen spielt natürlich der Zustand des Schrotts eine große Rolle. Ist der Schrott neuwertig, so erzielt er höhere Preise als Schrott, der bereits stark erodiert ist. Des Weiteren hat auch die Menge selbst einen unmittelbaren Einfluss auf den Kaufpreis. Für große Mengen werden von der Schrottabholung Gelsenkirchen aufgrund des besseren Verhältnisses zwischen Aufwand und Erlös bessere Preise aufgerufen als für Kleinmengen. Aus dem gleichen Grund wird mit sortenreinem Schrott ein besserer Preis erzielt als mit Mischschrott. Auf faire und marktübliche Preise aber können sich die Kunden des Schrottankaufs in Gelsenkirchen und Umland in jedem Fall verlassen, weshalb sich der Händler seit vielen Jahren eines hervorragenden Rufs und vieler Stammkunden erfreut.

Kurzzusammenfassung

Metallschrott enthält wertvolle Materialien, wie zum Beispiel Kupfer, Aluminium und Palladium. Deshalb verwundert es nicht, dass der Schrottankauf Gelsenkirchen neben der kostenlosen Abholung auch einen Schrottankauf anbietet. Ein kurzer Anruf genügt und wenig später liegt dem Kunden ein Kaufangebot vor, dem tagesaktuelle Kurse zugrunde liegen. Auf Wunsch wird der Altmetallschrott, bei dem es sich um sortenreinen oder Mischschrott handeln kann, vom Schrotthandel schnell und unkompliziert gegen Barzahlung abgeholt.

Pressekontaktdaten:

Schrottabholung.org

Mahmoud El-Lahib

Bahnhofstraße 3

44866 Wattenscheid – Bochum

Telefon: 0157/35 855 388

E-Mail: info@schrottabholung.org

Web: https://schrottabholung.org