VR-Radio Stereoanlage MSX-630.dab, silbern oder schwarz

Elegantes Design für die Lieblings-Musik von Smartphone, CD, USB und Radio

– Riesige Sendervielfalt dank Internetradio, DAB+ und FM

– Je 30 Sender-Speicher für Ihre Lieblings-Radiosender

– CD-Player mit motorisiertem CD-Schacht: öffnet automatisch

– MP3- und WMA-Wiedergabe auch von USB-Stick

– Kabellose Musikwiedergabe via Bluetooth von Smartphone & Co.

– Für die Wandmontage geeignet

Schickes Multitalent zum Aufstellen oder Aufhängen: Mit der HiFi-Stereoanlage von VR-Radio hört man seine Lieblings-Musik von nahezu jeder Audioquelle – in bestem Stereo-Sound mit 60 Watt Spitzenleistung. Die elegante Anlage mit gebürsteter Alu-Front hängt man wahlweise an die Wand oder stellt sie per Standfuß auf den Tisch.

Die volle Radio-Programmvielfalt genießen: Per DAB+ empfängt die Programme in bester digitaler Qualität! Alternativ schaltet man einfach auf das bewährte analoge Radio um. Je 30 digitale und analoge Sender lassen sich als Favoriten speichern. Schon findet man seine Lieblingssender jederzeit schnell wieder. Oder man entdeckt Radiosender und Podcasts aus der ganzen Welt – bequem per Internetradio.

Beste Klangqualität: Durch den digitalen Signalprozessor (DSP) genießt man starken, klaren und dynamischen Sound bei jeder Lautstärke.

So vielseitig wie die Musiksammlung: Der vertikale CD-Player spielt nicht nur herkömmliche Audio-CDs ab. Dank integriertem Mediaplayer genießt man seine Lieblings-Musik auch im MP3- und WMA-Format – von CD und USB-Stick.

Mit oder ohne Kabel streamen: Per Bluetooth überträgt man Musik kabellos von Smartphone und Tablet-PC. Abspielgeräte ohne Bluetooth verbindet man einfach per Klinken-Kabel mit der Mini-Anlage.

Weckt einen sanft, auch mit der Lieblingsmusik: Man stellt bis zu zwei Weckzeiten ein und wählt aus, von welcher Musikquelle man geweckt werden möchte. Genial für den Mittagsschlaf: Der zusätzliche Schlummerwecker erinnert einen nach einer einstellbaren Zeitspanne ans Aufstehen.

– Design-Stereo-Kompaktanlage für Musik per Bluetooth, CD, USB und Radio

– Bluetooth 5 für kabellose Musik-Übertragung von Smartphone, Tablet-PC und Bluetooth-Audiogeräten, bis zu 10 m Reichweite

– Vertikaler CD-Player mit motorisiertem CD-Schacht: unterstützt Wiedergabe von Audio-CDs (CDA) sowie MP3- und WMC-CDs

– MP3- und WMA-Wiedergabe mit IP3-Tag-Anzeige auch von USB-Sticks bis 128 GB (bitte dazu bestellen)

– WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz + 5,0 GHz)

– Kostenlose App für iOS und Android: für Musik-Streaming, zum Erstellen von Wiedergabelisten

– Große Sendervielfalt dank Empfang per FM/UKW, DAB+, Internetradio und Podcast

– FM-Frequenzbereiche: 87,5 – 108 MHz, DAB: 174,928 – 239,200 MHz

– Je 30 Speicherplätze für UKW und DAB+-Sender

– AUX-Eingang (3,5-Klinkenbuchse) für Wiedergabe von externen Audioquellen

– Ausgangsleistung (RMS): 2x 15 Watt, Musik-Spitzenleistung: 60 Watt

– 9 Equalizer Voreinstellungen: Normal, Flach, Jazz, Rock, Film, Klassik, Pop, Nachrichten, Mein EQ

– Digitaler Signalprozessor (DSP) für starken, klaren und dynamischen Sound

– Wecker mit 2 Weckzeiten und Schlummer-Funktion

– Schlaf-Timer: schaltet Stereoanlage automatisch aus

– Elegantes Gehäuse aus Aluminium

– Einfache Bedienung per Tasten auf der Oberseite oder per Fernbedienung

– Beleuchtetes 2,4″-Farbdisplay

– Aufhänge-Halterung für platzsparende Wandmontage

– Farbe: silber

– Stromversorgung Anlage: 230 Volt, Fernbedienung: 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)

– Maße: 46 x 24,4 x 8,8 cm, Gewicht: 2,7 kg

– Stereo-Kompaktanlage MSX-630.dab inklusive Fernbedienung, Antennenkabel, Sicherheitshalter, 2 Wandhalterungen, Montagematerial und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107399548

Preis: 239,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3205-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3205-1230.shtml

Variante in schwarz:

VR-Radio Stereoanlage MSX-630.dab, Alu, Internet-Radio/CD/DAB+/Bluetooth, 60 Watt, DSP, schwarz

Preis: 239,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3206-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/ZgBQoieiTZcXC4s

