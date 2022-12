Sofort Klarheit, was die Zukunft 2023 bringt – Kartenlegen direkt am Telefon

Die Zeiten werden schwieriger und unsicherer. Viele fühlen sich überfordert und haben Sorgen, was die Zukunft bringt. Hier hilft einer der bekanntesten Hellseher, durch Kartenlegen am Telefon

Stuttgart, 16.12.2022 – Zuverlässige Vorhersagen und Klarheit durch Kartenlegen am Telefon

In Krisenzeiten wünschen sich viele Menschen Unterstützung und Antworten auf ihre Fragen. Der bekannte Hellseher und Engeltherapeut Udo Golfmann hat in Zusammenarbeit mit den Engeln eigene Lenormand-Karten entwickelt, die in jeder Lebenslage ein wertvoller Ratgeber sein können.

Kartenlegen ist eine Kunst

Das Kartenlegen ist eine alte Kunst, die auf der Interpretation von Symbolen und Mustern in speziellen Karten basiert. Udo Golfmann verwendet dazu zwei Kartendecks: Das „Kraft der Engel Orakel§ sowie die von ihm selbst entwickelten Golden Age Lenormand-Karten, die direkt von Engeln gechannelt werden, um seinen Kunden individuelle, personalisierte Vorhersagen und Ratschläge zu erstellen. Dank der Engelsmission auf vielen Karten sorgt der Nutzer des Packs zudem für eine direkte Verbindung zu Ihnen.

Lenormandkarten werden sogar in der modernen Psychologie verwendet. Seine archetypischen Symbole sprechen das Unterbewusstsein auf eine Weise an, die Therapeuten nutzen möchten. Das Lesen von Karten kann Aufschluss über unbewusste Tendenzen der Vergangenheit, aktuelle Situation sowie zukünftige Ereignisse geben. Karten können auch als Maßstab für Partnerschaftsfragen dienen.

Hilfe sofort am Telefon, um endlich klar zu sehen

Udo Golfmann bietet auf seiner Webseite auch kostenloses Kartenlegen zum Ausprobieren an. Dies ersetzt natürlich nicht das sofortige Kartenlegen durch ein Engelmedium wie Udo Golfmann, der seiner Berufung seit über 25 Jahren professionell nachgeht. Nutzen Sie jetzt die Gelegenheit und lassen Sie sich von einem der besten Hellseher Deutschlands beraten.

Neben den Lenormandkarten bietet Udo Golfmann auch das Kraft der Engel Orakel zum Kartenlegen am Telefon an. Besonders für Menschen, die aktuell in einer schwierigen Situation sind, ist dies ein schneller und bequemer Weg, um schnell Rat und Klarheit in herausfordernden Lebenssituationen zu bekommen. Ob Liebe, Beruf, Gesundheit oder Finanzen, oder andere Themenfelder, alle Fragen sind möglich. Udo Golfmann hilft Ihnen, Entscheidungen für eine erfolgreiche Zukunft zu treffen. Seine Trefferquote ist außergewöhnlich hoch, wie auch viele seiner Kunden gerne bestätigen.

Udo Golfmann – Talent und Berufung seit über 25 Jahren

Udo Golfmann ist einer der bekanntesten Heiler und Engeltherapeuten Deutschlands. Er wurde 1979 im Sternzeichen Krebs, Aszendent Fische, in einer Familie mit einer deutschen Mutter und einem italienischen Vater geboren. Bereits in früher Kindheit erlebte er seine ersten, außersinnlichen Erfahrungen. So erkannte schon der kleine Udo, dass er mit erweiterter Wahrnehmung geboren wurde, und Engel, verstorbene Angehörige und andere Wesen des Lichts, wie Feen und Elfen sehen, und mit ihnen kommunizieren konnte.

Dank seiner langjährigen Erfahrung und Einsicht hat er viele zufriedene Kunden und kann auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken. Seine Fähigkeit, sich mit Engeln zu verbinden und ihre Botschaften zu überbringen, macht ihn zu einem der Besten auf seinem Gebiet.

Udo Golfmann bietet neben dem Kartenlegen am Telefon noch weitere Möglichkeiten, wie seine Kunden Klarheit und Vertrautheit in schwierigen Lebenssituationen erlangen können. Dazu gehört zum Beispiel das sehr gern genutzte, persönliche Coaching genauso wie die spirituelle Lebensberatung. Nutzen Sie jetzt die Gelegenheit und lassen Sie sich von einem der besten Hellseher Deutschlands beraten, und rufen Sie einfach für eine Kartenlesung sofort am Telefon an. Lassen Sie sich von Udo Golfmann helfen, die Herausforderungen des Lebens zu meistern und eine erfolgreiche Zukunft zu gestalten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Engeltherapie Deutschland (2020)

Herr Udo Golfmann

Heinrich-Baumann-Str. 15

70190 Stuttgart

Deutschland

fon ..: 0176 -8702 0728

web ..: http://www.udo-golfmann.de/

email : info@udo-golfmann.de

Udo Golfmann wurde 1979 unter dem Sternzeichen Krebs, Aszendent Fische, als Kind einer deutschen Mutter und eines Vaters mit italienischen Wurzeln geboren. Bereits in seiner frühen Kindheit hatte er seine ersten außersinnlichen Erfahrungen. Er erkannte, dass er mit einer erweiterten Wahrnehmung geboren wurde und konnte Engel, liebe Verstorbene und andere Lichtwesen, wie Feen und Elfen sehen und mit ihnen kommunizieren.

Später entschloss Udo sich, auf seinem Weg zur Bewusstseinserweiterung zwei Ausbildungen bei Doreen Virtue zu absolvieren und hat eine abgeschlossene Ausbildung zum Certified Angel ReaderTM und zum Angel Therapy PracticionerTM (Engeltherapeut). Udo Golfmann hat ein Ausbildungskonzept der Matrix Heilung mit den Engeln entwickelt und bildet spirituelle Lebensberater und Heiler aus. Udo Golfmann berät seit über 25 Jahren Menschen in allen Lebensbereichen mit großer Treffsicherheit, er sagt: „Die Engel helfen immer und finden für jedes Problem, egal wie groß es erscheinen mag, einen positiven Lösungsweg.“



Pressekontakt:

Engeltherapie Deutschland

Herr Udo Golfmann

Heinrich-Baumann-Str. 15

70190 Stuttgart

fon ..: 0176 -8702 0728

web ..: http://www.udo-golfmann.de/

email : info@udo-golfmann.de