Webseite mit WordPress erstellen – Kostenloses Tutorial von Daniela Lovric jetzt online auf Youtube

Ich möchte eine Webseite mit WordPress erstellen, weiss aber nicht wie? Diese und ähnliche Fragen klärt Daniela Lovric in Ihrem kostenlosen WordPress Tutorial während fast 160 Minuten

Immer mehr Menschen möchten sich selbst verwirklichen und etwas tun, was ihnen Spass macht und sie innerlich erfüllt. Um dies tun zu können, bedarf es entsprechende Kenntnisse in den Bereichen Digitalisierung, Design, Marketing und Vertrieb. Nicht zu vergessen ist auch das Thema Personal Branding.

Mehr über Personal Branding erfahren Sie hier

Genau das hat nämlich Daniela Lovric auch getan. Die heute 32-Jährige brach ihr BWL Studium in der Schweiz ab, um sich selbst zu verwirklichen. Nun ist sie seit mehr als 10 Jahren CEO und hat mehrere Firmen gegründet. Während all den Jahren hat sie tausende Menschen mit Ihren Videos, Coachings und Beratungen inspiriert und tut es heute noch.

Im Jahre 2018 hat sie gemeinsam mit Birol Isik die Ausbildungen in den Bereichen Gesundheit, Fitness und Ernährung digitalisiert und erfolgreich positioniert.

In einem Interview sagt sie: Es gibt so viele Menschen mit tollen Ideen. Doch den Meisten fehlen die Werkzeuge, wie das Erstellen einer professionellen Webseite. Mit diesem online WordPress Tutorial, welches ich kostenlos auf YouTube zur Verfügung stelle, möchte ich so viele Menschen wie möglich aufzeigen, wie man innert wenigen Tagen eine WordPress Webseite erstellen und seine Produkte oder Dienstleistungen positionieren kann.

Sich selbstständig machen in der Schweiz

Wer sich heute selbstständig machen möchte, benötigt eine verkaufsorientierte und professionelle Webseite. Mit einer modernen WordPress Webseite schafft man sich die Grundlage, um seine Dienstleistungen und Produkte global und modern zu positionieren und den Verkaufsprozess zu vereinfachen (z.B. mit einem Online Shop).

Ständige Optimierung der Webseite notwendig

Das Internet schläft nicht, um nicht zu sagen: NIE. Es ist ständig am Wachsen und dehnt sich exponentiell aus. Daher sollte die WordPress Webseite laufend optimiert werden. Damit ist gemeint, dass man mit SEM (Search Engine Marketing: Suchmaschinenmarketing) dafür sorgt, dass man das Ranking der Webseite in den Suchmaschinen verbessert. Einen Artikel diesbezüglich finden Sie hier

