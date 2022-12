BlaBlaCar Jahresrückblick 2022

Berlin, 15. Dezember 2022 – Noch 16 Tage, dann begrüßen wir das neue Jahr. Auch BlaBlaCar nimmt dies zum Anlass, um auf 2022 zurückzublicken. Die Mobilitätsplattform präsentiert zum Abschluss des Jahres spannende Fakten und Zahlen, anhand einer Auswertung ihrer Nutzungszahlen für den deutschen Markt. Aus welchem Bundesland kommen die beliebtesten und gesprächigsten Mitfahrer? Welcher Fahrer hat die meisten Bewertungen erhalten? Bei welcher Reise handelte es sich um die Längste in diesem Jahr?

Mitfahrer und Fahrer auf BlaBlaCar

Der Fahrer mit den meisten Bewertungen in diesem Jahr ist Mario E., der Fahrgemeinschaften aus Stuttgart bildet. Allein in diesem Jahr hat er 250 Bewertungen erhalten und zählt insgesamt 1343 Reviews. Seine durchschnittliche Bewertung liegt bei 4.9/5.

„Als ich berufstätig war, arbeitete ich viele Jahre als Lokomotivführer, Eisenbahner. Danach habe ich in einer sozialen Einrichtung für Senioren gearbeitet. In beiden Berufen habe ich viel mit Menschen zu tun gehabt. Heute bin ich selbst Frührentner und wohne derzeit noch in Köln, reise aber bei jeder Gelegenheit zu meinen Freunden verteilt in Deutschland oder zu meiner Schwester in die Schweiz, um sie bei der Pflege unseres Vaters (88) zu unterstützen. Da ich sehr gern von Menschen umgeben bin und Autofahren über alles liebe, habe ich durch BlaBlaCar eine ideale Kombination gefunden. Wie sagt man so schön, Rentner haben niemals Zeit und deshalb bin ich auch stets auf Deutschlands Straßen unterwegs.“

Hier geht es zu Marios BlaBlaCar Profil.

Die beliebtesten Mitfahrer auf BlaBlaCar kommen aus Baden-Württemberg mit einer Durchschnittsbewertung von 4,89 (im Vergleich zum Bundesdurchschnitt von 4,86). Auf Platz 2 liegt Bayern (4.88). Platz 3 belegt Sachsen (4.87)

Die gesprächigsten Mitfahrer auf BlaBlaCar hingegen kommen aus Brandenburg. Die Ruhigsten sind aus Berlin.

86 – das ist das Alter des ältesten aktiven Mitglieds in Deutschland, das im Juni von Hagen nach Nürnberg reiste.

BlaBlaCar Fahrzeuge

Das meistgenutzte Automodell in diesem Jahr ist ein Volkswagen Golf mit 260.186 Fahrten. Zum Vergleich: In BlaBlaCars Heimat Frankreich macht der Peugeot 308 das Rennen.

Kilometer, Tage und Treffpunkte

Die längste Reise in diesem Jahr führte am 6. Juni von Lissabon nach Berlin.

Der Tag mit der höchsten Aktivität im Land in diesem Jahr war Freitag, der 30. September.

BlaBlaCar hat in diesem Jahr mehr als 120.000 verschiedene Treffpunkte in Deutschland bedient.

Und zu guter Letzt: BlaBlaCar hat in diesem Jahr 2 Millionen zwischenmenschliche Begegnungen in Deutschland ermöglicht.

„Wir haben in diesem Jahr viel erreicht und sind stolz, dass so viele Menschen in Deutschland BlaBlaCar nutzen“, so Nicolas Brusson, CEO und Mitgründer von BlaBlaCar. „Doch das ist noch längst nicht ausreichend, wenn es darum geht, den CO2-Fußabdruck jedes Einzelnen zu reduzieren und die Mobilitätswende aktiv mitzugestalten. Für 2023 haben wir uns vorgenommen, noch mehr Menschen in Deutschland für geteilte Fahrten zu begeistern.“

BlaBlaCar ist das weltweit führende Reisenetzwerk, mit einer Community von 100 Millionen Mitgliedern, die Fahrgemeinschaften und Busfahrten in 22 Ländern teilen. Die Plattform verbindet dank moderner Technologie Reisende, die Fahrgemeinschaften bilden oder mit dem Fernbus fahren möchten, um leere Plätze unterwegs zu füllen und Reisen erschwinglicher, geselliger und bequemer zu machen. Das BlaBlaCar Fernbusangebot deckt aktuell 100 der wichtigsten innerdeutschen Städteverbindungen ab. Das soziale und nachhaltige Mobilitätsnetzwerk von BlaBlaCar spart pro Jahr 1.6 Millionen Tonnen CO2 und ermöglicht jedes Jahr 120 Millionen zwischenmenschliche Begegnungen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.blablacar.de

Kontakt

Kruger Media – Brand Communication

Verena Schönhofen

Torstraße 171

10115 erlin

030-3064548-0

verena.schoenhofen@kruger-media.de

http://www.kruger-media.de

Bildquelle: BlaBlaCar via Rea, Photo by Eric Tschaen