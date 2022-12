Changeprojekte kompetent und hochmotiviert gestalten

Neues Online-Seminar von Kraus & Partner vermittelt den Teilnehmern die Lust und Kompetenz, an der Umsetzung von Change- und Transformationsvorhaben aktiv mitzuwirken.

„Change Management Deep Dive: Einführung in die Königsdisziplin der Systemberatung“ – so lautet der Titel eines aus vier Modulen bestehenden Online-Seminars, das die Unternehmensberatung Kraus & Partner, Bruchsal, neu entwickelt hat. Hierzu entschloss sich das auf die Themen Transformation und Change spezialisierte Beratungsunternehmen, weil „zurzeit viele Unternehmen zum Beispiel eine strategische Neuausrichtung, eine Modifizierung ihrer Aufbau- und Ablauforganisation und eine Weiterentwicklung ihrer Unternehmenskultur planen“, wie der Changeberater und -coach Stefan Bald betont, der das Seminar leitet. Dabei stünden sie immer wieder vor der Herausforderung, bei den Betroffenen die erforderliche Akzeptanz für die Veränderung zu schaffen; außerdem das nötige Interesse, „Neues“ zu erproben und ihr Denken und Verhalten in die angestrebte Richtung zu verändern. Die hierfür erforderlichen Kompetenzen soll in dem Seminar „Menschen, die keine Furcht vor instabilen Systemzuständen haben und aktiv einen Beitrag zur Veränderung ihrer Organisation leisten möchten“, vermittelt werden.

Das Online-Seminar startet am 8. Februar und besteht aus vier zweistündigen Modulen, die im Zwei-Wochen-Rhythmus stattfinden (jeweils von 14 bis 16 Uhr). Im ersten Modul befassen sich die Teilnehmer unter anderem mit der Frage, wie sich das Change-Management-Verständnis im Laufe der Jahre gewandelt hat und was die typischen „Stolpersteine und Fettnäpfchen“ in Change- und Transformationsprojekten sind. Im zweiten Modul wird ihnen ein praktikables Modell für das Planen von Transformationen vorgestellt. Außerdem befassen sie sich mit den verschiedenen Formen von Change- und Transformationsprojekten. Im dritten Modul lernen sie zentrale personelle und interpersonelle Phänomene in solchen Projekten kennen und erfahren, wie man mit Widerständen in den verschiedenen Projektphasen effektiv umgeht. Das vierte und letzte Teil des Online-Seminars ist dem Thema Change-Kommunikation gewidmet. In ihm erfahren die Teilnehmer, wie man wirkungsvolle Kernbotschaften und Change-Stories formuliert und den Dialog mit den Betroffenen so gestaltet, dass er die gewünschten Reaktionen auslöst. Dabei lautet das übergeordnete Ziel des gesamten Seminars: Die Teilnehmer sollen an dessen Ende die Grundlagen des Change-Managements verstanden haben und dazu inspiriert sein, „sich aktiv in Veränderungsvorhaben einzubringen sowie freudvoll Pläne zu schmieden, ihre diesbezügliche Kompetenz weiterzuentwickeln“.

Die Teilnahme an dem Online-Seminar kostet 150 Euro (+ MwSt.). Personen, die sich bis vier Wochen vor Seminarbeginn anmelden, zahlen nur 100 Euro (+ MwSt.). Nähere Infos über das Seminar finden auf der Webseite von Kraus & Partner (www.kraus-und-partner.de) in der Rubrik „Academy“. Bei weiteren Fragen hierzu können sie auch die K&P-Kundenbetreuerin Henrike Cain kontaktieren (E-Mail: info@krauspartner.de; Tel.: 07251/98 90 34).

Die Unternehmensberatung Dr. Kraus & Partner, Bruchsal, unterstützt Unternehmen weltweit beim Planen, Durchführen, Steuern und Evaluieren von strukturellen und kulturellen Veränderungsprozessen. Die Change Management-Experten vermitteln den Mitarbeitern von Unternehmen außerdem die erforderliche Haltung sowie die nötigen Kenntnisse und Fähigkeiten, um die aus Wandel resultierenden Herausforderungen mit Erfolg zu meistern.

Für die Unternehmensberatung Dr. Kraus & Partner arbeiten über 100 Trainer, Berater und Projektmanager weltweit. Ihr geschäftsführender Gesellschafter ist der diplomierte Wirtschaftsingenieur Dr. Georg Kraus, der an der TH Karlsruhe zum Thema Projektmanagement promovierte und seit 1994 Lehrbeauftragter an der Universität Karlsruhe, der IAE in Aix-en-provence und der technischen Universität Clausthal ist.

Firmenkontakt

Dr. Kraus & Partner

Vanessa Griebel

Werner-von-Siemens-Str. 2-6

76646 Bruchsal

0049-7251-989034

vanessa.griebel@krauspartner.de

http://www.kraus-und-partner.de

Pressekontakt

Die PRofilBerater GmbH

Bernhard Kuntz

Kranichsteiner Str. 105

64289 Darmstadt

06151/89659-0

info@die-profilberater.de

http://www.die-profilberater.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.