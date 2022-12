Würden Sie 6853 Euro im Monat für Webseitentexte ausgeben?

Der Betrag kommt Ihnen hoch vor? Sie haben doch einen Texter, der das macht. Oder sind Sie, wie 386 andere Firmen (Quelle Stepstone am 06.12.2022) auch, auf der Suche nach einem Texter?

Julia und Alexander Nastasi sind professionelle Texter und arbeiten als Freelancer, gerne auch für Sie.

Als Texter 2 Freelancer zu haben, hat viele Vorteile:

o männliche und weibliche Sichtweise

o schnelle Lieferung und Abwicklung der Texte

o hohe Zuverlässigkeit und brillanter Content

o nur das bezahlen, was man bestellt und benötigt

Wer einen Texter auf Vollzeitbasis einstellt, bezahlt diesen jeden Tag, ob er krank ist, ob er frei hat, ob er Urlaub hat oder auch, wenn er keine Lust hat. Man zahlt Teile seiner Arbeitslosenversicherung, Teile seiner Rente, Teile seiner Arbeitslosen- und Pflegeversicherung. Am Ende bekommt man Aussagen wie „Auch das noch“ oder „Wann soll ich das alles machen“, schlimmstenfalls sogar „Dafür verdiene ich zu wenig“ und mehr.

Bei einem Freelancer kann man im Gegenwert eines Texters 17132,5 Wörter, das sind umgerechnet rund 68,5 Normseiten, bekommen. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Anders als der Angestellte, der ja mindestens 6 Wochen im Jahr frei hat, Brückentage und die bekannte Arbeitsunlust an den Tag legt, kann man die Kosten für einen Freelancer als Werbungskosten absetzen. Die in der Rechnung enthaltene Mehrwertsteuer ist sowieso ein durchlaufender Posten.

Also erhält man noch deutlich mehr. Und wenn man im nächsten Monat dieselbe Menge noch einmal benötigt, geht das selbstverständlich auch. Geht man dann mit der Firma einen Monat lang in Ferien, dann hat man, ganz anders als bei einem Angestellten, gar keine Kosten.

Welche Texte erstellt Marketing Nastasi, gerne auch mit Recherche?

o Sales Text für praktisch alle Branchen

o Landingpages

o Newsletter Texte

o Webseitentexte, SEO-optimiert

o Kundenanschreiben

o Nachfass für Aktionen

o Salesfunnel (den Text dafür)

o komplette Webseiten und Shopsysteme (nur den Text)

Es gibt wenig, was die beiden Freelancer nicht schon geschrieben haben. Sie haben keine Berührungsängste und stellen das gewünschte Produkt, die Dienstleistung optimal dar.

Sie möchten gerne Referenzen lesen? Das ist gar kein Problem. Auf der Webseite https://Marketing-Nastasi.de gibt es zahlreiche Beispieltexte, aber auch auf der Plattform Fiverr, auf der die Firma zu den 3% der besten Texter ihrer Zunft gehören, kann man Texte der beiden Profis finden. Am besten ist es jedoch, mal einen Text schreiben zu lassen. Das geht schnell und zuverlässig über Fiverr. Der Link dazu ist ebenfalls auf der Firmenwebseite zu finden.

Firmen schätzen die umfangreiche Erfahrung und Expertise auf vielen Gebieten sowie die unmittelbare Wirkung in Suchmaschinen und bei den Kundenanfragen.

Quelle: Basis der Berechnung ist der durchschnittliche Lohn eines Texters aus Arbeitgebersicht mit Sozialabgaben und Steuern von 6853 Euro. Die berechnete Schreibleistung bezieht sich auf den aktuellen Satz von 400 Euro für 1000 Worte Text. Daraus ergibt sich ein voraussichtlicher Text von 17132,5 Wörtern. Wird dies auf eine Normseite von 250 Worten umgebrochen, erhält man 68,5 Normseiten. Daten vom 06.12.2022

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Marketing Nastasi

Herr Alexander Nastasi

Keplerstr 1-3

68723 Schwetzingen

Deutschland

fon ..: 062029453085

web ..: https://www.Marketing-Nastasi.de

email : info@Marketing-Nastasi.de

Marketing Nastasi ist ein Familienunternehmen aus Schwetzingen. Betrieben wird es von Julia und Alexander Nastasi. Sie haben sich auf digitale Dienstleistungen spezialisiert. Im Textbereich steht die klare Positionierung des Kunden mit guten deutschen Texten, die gerne auch SEO-optimiert sind, im Vordergrund.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.



