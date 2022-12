Fliegende Weihnachtsgeschenke

Mit Hubschrauber und Ballon über Berlin

Noch 10 Tage bis Weihnachten: wer jetzt noch nichts Passendes gefunden hat, dem können wir nur raten einfach in die Luft zu gehen.

Mit fliegenden Weihnachtsgeschenken.

Unseren Helicopter Rundflug über Berlin kann jeder hübsch verpackt in der fliegenden X-Mas Gutscheinbox verschenken. Mit einer Chrysler Stretch-Limousine geht es über das Flughafen-Gelände zum Helikopter. Das anschließende Sightseeing aus der Luft ist ein besonderes Erlebnis. Die Rotoren beginnen sich zu drehen. Sanft hebt der Heli vom Boden ab, steht für einen Moment still in der Luft und gleitet dann schnell über den Flughafen BER in Richtung Horizont. Zum Schluss erhält jeder Fluggast sein persönliches Flugzertifikat von Berlin Helicopter als Erinnerung an einen wunderschönen Hubschrauber-Rundflug.

Berlin Skyline schon ab 99 Euro / Gutscheine behalten drei Jahre ihre Gültigkeit

Ein ebenso schönes Abenteuer – vor allem mit Kindern – ist die Fahrt mit dem weltgrößten Fesselballon. Berlins schwebende Aussichts-Plattform steigt direkt neben dem Checkpoint Charlie, über der Mitte der Stadt in bis zu 150 Meter Höhe. Oben angekommen genießt man einen atemberaubenden Blick über die Metropole auf das Sony Center, das Brandenburger Tor, den Reichstag und Gendarmenmarkt, den Potsdamer Platz und den Tiergarten. Bei klarer Sicht reicht der Blick sogar bis nach Marzahn oder Spandau, Neukölln oder Köpenick. Auch die Müggelberge und der Teufelsberg sind gut zu sehen.

Der Weltballon ist der größte Passagierfesselballon der Welt. Er ist mit Helium gefüllt und mit einem Stahlseil fest am Boden verankert. Beim Aufstieg in der Freiluft-Gondel geht es geräuschlos in den Berliner Himmel. Denn Helium ist leichter als Luft und der Ballon hat dadurch einen eigenen Auftrieb. Beim Abstieg hilft ein Elektromotor mit Winde und zieht den Ballon wieder sanft nach unten.

Gutscheine schon ab 29 Euro, sie behalten drei Jahre ihre Gültigkeit

Hier geht´s zu den Gutscheinen

Air Service Berlin CFH GmbH ist Deutschlands erfolgreichstes Event-und Spezial-Luftfahrtunternehmen. Das Portfolio reicht von der Verkehrsüberwachung, über touristische Rundfluge aller Couleur, wissenschaftlicher Arbeit in der Luft bis hin zu Foto- und Filmproduktionen.

Kontakt

Air Service Berlin CFH GmbH

Frank Hellberg

Flughafen Schönefeld 1

12529 Schönefeld/Berlin

030/60913730

f.hellberg@air-service-berlin.de

http://www.air-service-berlin.de

