Entwicklungspsychologie

„Was unsere Persönlichkeit ausmacht“

Jeder Mensch ist die Summe seiner Gedanken. Die Persönlichkeit bezeichnet die Individualität eines jeden Menschen. In der Persönlichkeit spiegeln sich das Temperament und der Charakter wieder. Es kommt auf die äußeren Einflüsse und auf die Umgebung an, in der ein Mensch aufwächst, wie sich seine Persönlichkeit entwickelt.Gesteuert von der Entwicklung werden die Umwelt und das Umfeld wahrgenommen. Wir geben allem was wir sehen eine Bedeutung (einen Wert). Hierbei spielt unser Selbstwertgefühl eine große Rolle um für sich selbst festzulegen, wie unsere Persönlichkeit von außen gesehen wird.Leider haben wir bei über 50 % der Menschen eine „falsche Wahrnehmung“ der eigenen Persönlichkeit und damit ein „verschobenes Selbstbild“.Persönlichkeitsentwicklung als Coaching ist dabei behilflich, eine gesunde Selbstreflektion zu erhalten.Häufig ist die eigene Wahrnehmung mit der eines anderen Menschen nur eine Frage der Perspektive. Es gibt nicht die eine Wahrheit, sondern immer nur die Sichtweise eines Menschen, der unter den eigenen Eindrücken eine Situation sieht. Es spielen immer wieder die Vorgeschichte und das Umfeld eine große Rolle bei der Wahrnehmung.

Die Persönlichkeitsentwicklung umfasst alle Veränderungen von Persönlichkeitsmerkmalen, die ein Mensch in seinem Leben durchläuft. Diese Anpassungen gehen teilweise bewusst von der Person selbst aus, können aber auch durch äußere Umstände und Einflüsse ausgelöst werden. Durch Persönlichkeitsentwicklung und das damit verbundene persönliche Wachstum können zahlreiche Ziele und Vorteile erreicht werden:

– Besserer Umgang mit unterschiedlichen Situationen

– Selbstbewusstsein

– Innere Stärke und Widerstandskraft

– Unabhängigkeit

– Offenheit

– Problemlösungskompetenz

– Sich selbst besser kennenlernen

Die Persönlichkeit ist nicht irgendwann unveränderbar feststehend. Sie entwickelt sich ein Leben lang– bewusst und aktiv. Deswegen wird aus einem Introvertierten zwar nicht unbedingt eine Rampensau. Wir können aber gemeinsam einen guten Teil erforschen und entwickeln, was alles in uns steckt. Und genau darum geht es in meinem Coaching.

„Persönlichkeitsentwicklung bei Kindern & Jugendlichen“

Kinder und Jugendliche glauben was sie hören. Aus diesem Grund unterscheidet sich das Coaching mit jüngeren Menschen teilweise sogar erheblich von dem mit „Erwachsenen“.

So unterschiedlich die Methodik in der Arbeit mit Kindern zu Erwachsenen ist, so unterschiedlich ist auch der zeitliche Aufwand. Während Kinder noch offen sind für „eine andere Sicht der Welt“, so verschlossener sind die Erwachsenen häufig.

Kinder erleben ihre Welt spielend und lernen eine neue Sichtweise schneller in Handlungen sowie Erlebungen. Je älter unsere Kinder werden, umso mehr kommen festgefahrene äußere Einflüsse zum Tragen, welche aufgebrochen werden müssen. Mit dem älter werden kommen immer mehr Menschen dazu, denen wir eine hohe Bedeutung zukommen lassen und deren Einfluss beinahe „vernichtend“ groß sein kann.

Meine stärke liegt im Personal-Coaching. Sie werden diese Coachingerfahrungen nicht nur beruflich nutzen können. Sie werden ein „neuer“ Mensch sein.

Im Bereich des Personal-Coaching habe ich nun mehr als 15 Jahre Erfahrungen gesammelt und bin durch viele positive Rückmeldungen bestätigt worden. Im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung steckt der Schlüssel zum Glück von innen. Ich kann Ihnen nicht aufschließen, aber ich kann Ihnen zeigen, wie es geht. Mit großer Dankbarkeit und Stolz blicke ich auf viele Sitzungen zurück, aus denen positiv denkende Menschen heraus gegangen sind. Alle meine Klientinnen und Klienten berichten nun von einem glücklicherem Leben als es zuvor gewesen ist.

Ausbildung zum Coach

Nach jahrelanger Erfahrung und meinen großen Erfolgen, bin ich zur Ausbildung übergegangen. Nun bilden wir, ein paar weitere Trainer und ich, Coaches aus, welche nach der Ausbildung mit Menschen arbeiten können und in unterschiedlichen Bereichen als Coach eingesetzt werden können.

Aus unseren Erfahrungen wurden Vorträge gefertigt. Kinderlachen ist unsere größte Motivation.

Wir helfen Eltern, ihre Kinder zu verstehen. Wir zeigen auf, wie Kinder die Welt erleben und wie sie lernen. Mit diesem Verständnis haben es Eltern sehr viel leichter, ihre Kinder zu verstehen und sind in der Lage, in vielen Situationen gelassener zu reagieren.Umgekehrt helfen wir Kindern, dass ihre Eltern sie verstehen. Oftmals hat ein „nicht verstanden werden“ ein nachfolgendes Problem. Kinder geraten in eine Opferrolle und werden von anderen Kindern und Menschen unterdrückt.

Jeder Mensch ist die Summe seiner Gedanken. Wir werden mit einem Gehirn geboren, sind aber über dessen Fähigkeiten und Leistungsvermögen, als auch Handlungsweisen nicht genügend informiert.

Jeden Tag treffen wir eine vielzahl von Entscheidungen, welche durch äußere Einflüsse gelenkt werden.

Nemaco hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Bedienungsanleitung zum Gehirn zu liefern. Wie funktioniert das Gehirn? Warum reagiere ich, wie ich reagiere? Warum macht mich etwas wütend? Warum habe ich Angst? und noch vieles mehr…

