ARAG Krankenversicherung: 22,6 Millionen Euro Beitragsrückerstattung für Kunden

Auch für 2023 hält der Vorstand am Modell der Beitragsrückerstattung fest

22,6 Millionen Euro Beitragsrückerstattung hat die ARAG Krankenversicherungs-AG im Herbst 2022 an rund 29.000 ihrer insgesamt circa 70.000 vollversicherten Kunden ausbezahlt. Das entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr um rund 30 Prozent (Vorjahr: 17,3 Millionen Euro). Von der Beitragsrückerstattung profitieren Kunden, die im Jahr 2021 keine Leistungen ihrer Vollversicherung in Anspruch genommen haben. „Die ARAG Krankenversicherung ist finanziell gut aufgestellt und davon profitieren unsere Kundinnen und Kunden. Wir freuen uns, dass sie das Angebot der Beitragsrückerstattung so gut annehmen“, unterstreicht Dr. Roland Schäfer, Vorstandsmitglied der ARAG Krankenversicherungs-AG.

Der Vorstand der ARAG Krankenversicherung hat zudem entschieden, auch in 2023 am etablierten Modell der Beitragsrückerstattung festzuhalten – nicht zuletzt aufgrund der mit rund 55 Prozent sehr hohen Quote bei den Rückstellungen für Beitragsrückerstattung. Dadurch erhalten Kunden der ARAG Krankenversicherung mit Kompakttarifen wie zum Beispiel KomfortKlasse, MedExtra, MedBest auch für Leistungsfreiheit im Jahr 2023 eine Beitragsrückerstattung in Höhe von bis zu 2,5 Monatsbeiträgen. Die einzelne Erstattung liegt dabei häufig über 1.000 Euro. „Dies wird von unseren Kundinnen und Kunden sehr wertgeschätzt. Sie erhalten nämlich die volle Rückerstattung sowohl auf den Eigen- als auch auf den Arbeitgeberanteil ihres Versicherungsbeitrags. Das ist für Angestellte wie auch Selbstständige gerade im heutigen Krisenumfeld eine große finanzielle Erleichterung“, erläutert Dr. Roland Schäfer, Vorstandsmitglied der ARAG Krankenversicherungs-AG.

Die ARAG Krankenversicherungs-AG ist fester Bestandteil des ARAG Konzerns. Der ARAG Konzern ist das größte Familienunternehmen in der deutschen Assekuranz und versteht sich als vielseitiger Qualitätsversicherer. Er ist der weltweit größte Rechtsschutzversicherer. Aktiv in insgesamt 19 Ländern – inklusive den USA, Kanada und Australien – nimmt die ARAG über ihre internationalen Niederlassungen, Gesellschaften und Beteiligungen in vielen internationalen Märkten mit ihren Rechtsschutzversicherungen und Rechtsdienstleistungen eine führende Position ein. Ihren Kunden in Deutschland bietet die ARAG neben ihrem Schwerpunkt im Rechtsschutzgeschäft auch eigene einzigartige, bedarfsorientierte Produkte und Services in den Bereichen Komposit und Gesundheit. Mit rund 4.700 Mitarbeitenden erwirtschaftet der Konzern ein Umsatz- und Beitragsvolumen von über 2 Milliarden Euro.

