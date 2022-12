Parasoft unterstützt aktualisierte MISRA C:2012

Entwicklungstestlösung bietet vollständigste Abdeckung für sichere Anwendungen in C

Monrovia (USA)/Berlin – Dezember 2022 – Parasoft, seit mehr als 35 Jahren einer der weltweit führenden Anbieter von automatisierten Softwaretests, gibt die Unterstützung von MISRA C:2012 Amendment 3 (AMD3) und Technical Corrigendum 2 (TC2) bekannt. Als Mitglied des MISRA-Konsortiums ist Parasoft stets auf dem Laufenden über die neuesten MISRA-Richtlinien, um sicherzustellen, dass seine Kunden weiterhin Konformitätstests mit C/C++test automatisieren können, um die sichersten C-Anwendungen zu liefern.

Die Entwicklungstestlösung Parasoft C/C++test 2022.2 bietet die vollständigste Abdeckung der neuen Programmier-Richtlinien mit neuen Regeln, welche die Unterstützung für MISRA C:2012 ergänzen und verbessern. MISRA C:2012 ist der am weitesten verbreitete Programmierstandard für die C-Sprache, und Amendment 3 erweitert den Standard um neue Regeln zur Unterstützung der Spracherweiterungen C11 bis C18. Kunden, die Software mit C11 bis C18 entwickeln, erhalten damit eine topaktuelle Lösung für die statische Code-Analyse, die die neuen Safety- und Security-Programmierrichtlinien einbezieht, um die Konformitätsanforderungen für MISRA C:2012 AMD3 zu erfüllen.

Ebenfalls aktualisiert wurde das Konformitätsreporting von Parasoft DTP, um die neuen AMD3-Regeln zu berücksichtigen. MISRA-konforme Berichte, der Guideline Enforcement Plan (GEP), der Guideline Re-Categorization Plan (GRP) und die Guideline Compliance Summary (GCS), sind jetzt in Parasoft DTP verfügbar.

„Werden MISRA C:2012 Updates angekündigt, verpflichtet sich Parasoft zur raschen Durchführung von Produkt-Updates. Wir stellen sicher, dass wir unsere Kunden mit den neuesten verfügbaren Technologien unterstützen und fördern sie in ihrem Bestreben, kontinuierlich Kosten zu senken und sichere, zuverlässige und konforme Software zu liefern“, betont Igor Kirilenko, Chief Product Officer bei Parasoft.

MISRA C:2012 hebt den Standard nicht nur auf ein völlig neues Niveau für Richtlinien zur Gewährleistung sicherer C-Anwendungen, sondern korrigiert und klärt auch gemeldete Probleme, die in TC2 erfasst sind. Die MISRA C:2012 TCS sollte in Verbindung mit MISRA C:2012 Third Edition, First Revision gelesen werden.

Das Erstellen und Bereitstellen von sicheren und qualitativ hochwertigen Softwaresystemen ist unerlässlich, um die Wartungskosten zu senken und – was noch wichtiger ist – um Produktrückrufe und Gerichtsverfahren zu vermeiden. Der Einsatz eines Programmierungsstandards wie MISRA C:2012 schafft eine Codebasis in der Sprache C, die durch die Beseitigung oder Reduzierung von Fehlern gepflegt wird. Zusätzlich zum Aufbau einer vertrauenswürdigen Marke erhöhen Unternehmen die Kundenzufriedenheit und reduzieren Wartungs- und Arbeitskosten.

Weitere Informationen, wie Parasoft Entwickler dabei unterstützt, die Qualität, Konformität und Sicherheit von kritischer Software zu maximieren und mit Zuversicht auszuliefern, gibt es hier: https://www.parasoft.com/products/parasoft-c-ctest/c-c-request-a-demo/

„MISRA“, „MISRA C“ und das Dreieckslogo sind eingetragene Marken des MISRA Consortium Limited. ©Das MISRA-Konsortium Limited, 2021. Alle Rechte vorbehalten

Parasoft, seit 1987 führend bei Automated Software Testing, liefert innovative Tools, die zeitaufwändige Tests automatisieren und dem Management die intelligente Analytik für die Konzentration auf das Wesentliche zur Verfügung stellen. Die Technologien von Parasoft verringern den Zeit-, Arbeits- und Kostenaufwand für die Ablieferung sicherer, zuverlässiger und konformer Software durch die Integration von statischer Analyse und Laufzeit-Analyse, Modul-, Funktions-, API-Tests und UI-Tests mit Selenium sowie Service-Virtualisierung. Parasoft unterstützt Software-Unternehmen bei der Entwicklung und dem Deployment von Applikationen auf dem Embedded-, Enterprise- und IoT-Markt. Mit seinen Testwerkzeugen für Entwickler, seinen Report- und Analyse-Werkzeugen für Manager und seinen Dashboard-Lösungen für Führungskräfte gibt Parasoft Organisationen die Möglichkeit, die strategisch wichtigsten Entwicklungs-Initiativen von heute (Agile, Continuous Testing, DevOps und Security) erfolgreich umzusetzen.

