HASE BIKES bietet wieder persönliche Produktberatungen an

Wo bisher Räder zusammengebaut wurden, ist ein 430 qm großer Shop eröffnet worden: Das SCHALTWERK. In der ehemaligen Lohnhalle auf der Zeche Waltrop stehen sämtliche Modelle von HASE BIKES.

Im SCHALTWERK von HASE BIKES können alle Räder von HASE BIKES ausgiebig getestet werden. Auch das gesamte Spektrum an Zubehören ist verfügbar. Darüber hinaus ist es ein Ort der Zusammenkunft und des Austauschs.

Von der Corona-Notlösung zum begehrten Serviceangebot

„Ursprünglich waren die Beratungen eine Notlösung, weil wir die Werksführungen aufgrund der Pandemie nicht mehr durchführen konnten“ berichtet Dario Valenti von HASE BIKES. „Aber die Termine waren so schnell ausgebucht, dass wir Wartelisten führen mussten.“ Für die persönliche Beratung der Endkund:innen nehmen er und seine Kolleg:innen sich gerne Zeit. So können beispielsweise Anpassungen für Personen mit Handicap gleich vor Ort vorgenommen und getestet werden. Valenti: „Wer möchte, kann sich gleich hier sein individuelles Wunschrad mit unserem Online-Konfigurator zusammenstellen lassen und beim nächsten HASE BIKES-Händler in Auftrag geben. Denn verkauft wird weiterhin ausschließlich über den Fachhandel.“

Live aus dem SCHALTWERK

Ein großer Anreiz, sich auf den Weg nach Waltrop zu machen, ist auch das SCHALTWERK selbst: Neben der Produktpräsentation und dem Indoor-Testparcours gibt es einen großzügigen Loungebereich zum gemütlichen Zusammensein und einen kleinen Shop mit ausgesuchten, meist regionalen Produkten. Aber HASE BIKES haben noch mehr vor. „Wir planen eine ganze Reihe von Veranstaltungen“, sagt Dario Valenti. „Dazu gehören natürlich Produktschulungen, aber auch Publikums-Events wie Diskussionsrunden oder saisonale Feiern. Das SCHALTWERK ist ein Ort der Begegnung, in dem Menschen zusammenkommen, sich austauschen und gegenseitig inspirieren. Oder auch mal konstruktiv in die Haare bekommen, warum nicht?“

Jetzt anmelden für eine ausführliche Beratung

Die Beratungen werden ausschließlich nach vorheriger Anmeldung durchgeführt, damit gewährleistet ist, dass genügend Zeit zur Verfügung steht. Termine können unter https://hasebikes.com/beratungstermine gebucht werden.

Das SCHALTWERK ist freitags und samstags von 11:00 – 18:00 Uhr geöffnet, Besucher:innen sind herzlich willkommen. Die Adresse ist Hiberniastraße 2 in 45731 Waltrop.

Zur Anfahrt mit dem PKW bitte folgende Adresse für Navigationsgeräte eingeben:

Landabsatz 25, 45731 Waltrop

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HASE BIKES

Frau Jean Kittler

Hiberniastr. 2

45731 Waltrop

Deutschland

fon ..: +49 23 09 – 93 77 0

fax ..: +49 23 09 – 93 77 201

web ..: https://www.hasebikes.com

email : info@hasebikes.com

Seit über 25 Jahren entwickelt Dipl. Ing. Marec Hase, Inhaber und Geschäftsführer von HASE BIKES, außergewöhnliche Fahrräder. Seine Delta Trikes und Tandems sind im Freizeitsport gefragt, auf Radreisen, im Familienalltag und im Reha-Bereich. Ihre innovative Konstruktion, die hochwertige Technik und das mehrfach ausgezeichnete Design machen sie für jeden attraktiv, unabhängig von Alter oder körperlichen Einschränkungen. Durch ein großes Spektrum an Zubehör für verschiedene Anwendungen lassen sich HASE BIKES so individuell an die Bedürfnisse von Radfahrern anpassen, dass selbst die Grenzen zwischen „gesund“ und „handicapped“ verschwinden.

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, was die Räder und die Menschen von HASE BIKES so speziell machen, besuchen Sie www.hasebikes.com.

Pressekontakt:

amedes gbr

Frau Gina Wilbertz

Selbachstr. 2

53773 Hennef

fon ..: +49 2242 90166-13

web ..: https://www.amedes.de

email : hasebikes@amedes.de