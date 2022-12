WindowMaster beruft Vertriebsdirektor für DACH-Markt

Matthias Hecht steuert Vertriebsaktivitäten in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Das auf nachhaltige Lüftungslösungen spezialisierte Unternehmen WindowMaster hat Matthias Hecht zum Vertriebsdirektor für die DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) ernannt. Der ausgewiesene Branchenkenner ist bereits seit 24 Jahren für das Unternehmen tätig und leitete zuletzt das deutsche sowie das österreichische Vertriebsteam. Ziel der neuen Vertriebsorganisation für den DACH-Markt ist es, bestehende Synergien zwischen den Märkten noch intensiver zu nutzen und den Marktanteil weiter zu vergrößern.

In seiner neuen Position als Vertriebsmanager DACH verantwortet Matthias Hecht künftig die Bereiche Verkauf, Installation und Service von WindowMaster in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der Entscheidung, die DACH-Märkte vertrieblich in Personalunion zu führen, liegt das Ziel zugrunde, Synergien zu generieren. Damit soll sich das Geschäft weiter profitabel entwickeln und der Marktanteil sukzessiv vergrößert werden. „Erste Synergien in der DACH-Region haben wir bereits durch den gemeinsamen Support der Financeabteilung an unserem Produktionsstandort in Herford geschaffen. Nun geht es darum, dass unsere Büros in Trimbach und Hamburg unter meiner Führung noch enger zusammenarbeiten“, erklärt Matthias Hecht. Auch nach der Etablierung des Vertriebsgebietes DACH bleiben die Tochtergesellschaften von WindowMaster in Deutschland und der Schweiz – WindowMaster GmbH (Hamburg) und WindowMaster Focair AG (Trimbach) – als separate Unternehmen bestehen.

Matthias Hecht wird auch die langjährigen bestehenden Kooperationen mit lokalen Schweizer Vertriebs-, Installations- und Servicepartnern fortführen und ausbauen. Für WindowMaster sind diese Kontakte von großer Wichtigkeit, um einen schnellen und individuellen Service in den lokalen Märkten gewährleisten zu können. Darüber hinaus werden in Trimbach künftig die technischen Backoffice-Kapazitäten ausgeweitet und das Projektgeschäft intensiviert. So will WindowMaster Produkt- und Systemlösungen zur natürlichen und hybriden Lüftung noch stärker im Schweizer Markt positionieren und fundierte Aufklärung über die zukunftsweisenden Potenziale dieses nachhaltigen Ansatzes leisten.

„Mit seiner profunden Branchenexpertise und seinem großen vertrieblichen Geschick wird Matthias Hecht das Zukunftsthema natürliche Lüftung weiter auf dem DACH-Markt etablieren und ein verlässlicher Ansprechpartner für unsere Direktkunden und Partner sein“, betont Erik Boyter, CEO von WindowMaster.

Interessierte finden weitere Informationen unter www.windowmaster.de.

Mit intelligenten Fensterantrieben und Steuerungen sowie durchdachten Regelsystemen, die in Deutschland produziert werden, bietet WindowMaster nachhaltige Lösungen für das Raumklima mit kontrollierter natürlicher Lüftung. Im Oktober 2020 wurde das Unternehmen erfolgreich an der Börse Nasdaq First North Growth Market in Kopenhagen notiert. CEO Erik Boyter ist nach wie vor Mehrheitsaktionär. WindowMaster ist in Dänemark, Deutschland, Großbritannien, Irland und Norwegen sowie der Schweiz und den USA mit eigenen Vertriebsbüros vertreten. Zudem verfügt es über ein internationales Netzwerk zertifizierter Partner. Neben den Lösungen zur natürlichen und hybriden Lüftung liefert WindowMaster zertifizierte Komplettsysteme und Komponenten für den Rauch- und Wärmeabzug. Im Fokus steht dabei die Entwicklung von technisch ausgefeilten und energetisch optimierten Lösungen. Die Produkte von WindowMaster werden in über 20 Ländern und einer Vielzahl von Gebäuden – zum Beispiel im Büro-, Sport- und Bildungsbereich – eingesetzt.

