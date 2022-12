Nothing Technology bringt mit Rohde & Schwarz neues 5G-fähiges Nothing Phone (1) zur Marktreife

Rohde & Schwarz und Nothing Technology geben ihre Zusammenarbeit bei der Entwicklung und Validierung der 5G-Multiband-Aggregation- und Application Layer-Performance des neuen Phone (1) von Nothing Technology bekannt. Dabei kam der R&S CMX500 One-Box-Signalisierungstester von Rohde & Schwarz zum Einsatz. Dank dieser Kooperation gelang Nothing Technology ein erfolgreiches Debüt seines neuen Smartphones unter Einhaltung aller Konformitätsanforderungen bezüglich aktueller und künftiger 5G-Bandaggregationen sowie der Application Layer-Performance.

In der F&E-Phase des Nothing Phone (1) wurden die R&S CMWZ10 Schirmkammer und der R&S CMX500 One-Box-Tester eingesetzt

5G NR bietet eine verbesserte Kommunikations-Performance, die sich für den Endnutzer in deutlich höherer Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit sowie niedriger Latenz niederschlägt. Der Einsatz von E-UTRAN New Radio Dual Connectivity (EN-DC) -Technologie erlaubt es Endgeräten, sich sowohl mit 5G NR als auch mit einem 4G LTE-Netz als Backbone zu verbinden. Netzbetreiber erhalten dadurch mehr Kapazität und die Möglichkeit eines schnelleren 5G-Rollouts. Smartphone-Hersteller müssen jedoch Geräte entwickeln, die die zahllosen möglichen Frequenzaggregationen weltweit unterstützen. Daher sollte die 5G-Mehrträger- und Application Layer-Performance bereits in der F&E-Phase gründlich getestet und validiert werden. Angesichts dieser Herausforderung wandte sich der Newcomer Nothing Technology bei der Entwicklung seines ersten 5G-fähigen Smartphones an Rohde & Schwarz für dessen Know-how beim Testen von Mobilfunkgeräten.

Rohde & Schwarz stellte Nothing Technology den neuen R&S CMX500 One-Box-Tester zur Verfügung, der Flexibilität und überragende Performance in einem einzigen Gerät vereint. Mit der hochgradig integrierten Testplattform lassen sich 5G-Mobilgeräte und -Chipsätze in allen möglichen 5G NR-Netzwerkimplementierungen und -Frequenzbereichen einschließlich der FR1-, FR2- und LTE-Bänder testen.

Nothing Technology konnte so die Testzeiten reduzieren und die Markteinführung seines Phone (1) beschleunigen. Der R&S CMsequencer Shuffler Wizard etwa ermöglichte effektives Sweepen durch die FR1-Bänder/Kanäle des Endgeräts und die unterstützten Bandkombinationen sowie die Durchführung von Durchsatz- und VoLTE/VoNR-Messungen. Auf diese Weise wurde sichergestellt, dass das mobile Endgerät in realen Szenarien bei jeder unterstützten Bandkombination ordnungsgemäß funktioniert, um die Erwartungen der Anwender bei der Markteinführung im Juli 2022 zu erfüllen.

Sam Lee, Head of Mobile SW und Taiwan General Manager bei Nothing Technology, kommentiert: „Bei innovativen Mobilfunkprodukten, mit denen neue Märkte erschlossen werden sollen, spielt die Validierung im Entwicklungs- und Designprozess eine entscheidende Rolle. Der R&S CMX500 One-Box-Tester ermöglichte uns eine schnelle Markteinführung unseres Phone (1) ohne Kompromisse bei den globalen Konformitäts- und Performance-Anforderungen, um unseren Kunden ein perfektes Benutzererlebnis zu bieten.“



Christoph Pointner, Senior Vice President Mobile Radio Testers bei Rohde & Schwarz, fügt hinzu: „Dank dem Automatisierungskonzept des R&S CMX500 One-Box-Tester sind 5G-Tests einfacher als je zuvor – für Neulinge genauso wie erfahrene Ingenieure. Wir freuen uns auf die weitere partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Nothing Technology, um auch in Zukunft die Entwicklung und Validierung neuer 5G-Kommunikationsprodukte und -Applikationen unterstützen.“



Weitere Informationen über den R&S CMX500 One-Box-Tester finden sich unter: https://www.rohde-schwarz.com/cmx500



