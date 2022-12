Scutum Schweiz: Mit dem Kauf der RIEWAG AG ist der Markteintritt in der Schweiz perfekt

Berlin / Kreuzlingen (Schweiz), 13. Dezember 2022. Die Scutum Group hat am 01.Dezember 2022 eine neue Gesellschaft in der Schweiz erworben. „Mit dem Kauf der Schweizer RIEWAG AG in Kreuzlingen ist uns der Markteintritt im Gebirgsland gelungen, in dem beinahe 9 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner leben. Wir sind stolz und glücklich, dass wir jetzt auch im Nachbarland eine eigene Repräsentanz vorweisen können und möchten uns vor Ort zügig als Top-Anbieter für technische Sicherheitslösungen etablieren“, sagt Steffen Bluhm, CEO der Scutum Group Central Europe GmbH. Mit dem RIEWAG-Kauf ist Scutum nun in der gesamten DACH-Region vertreten und möchte sein Netzwerk weiterhin ausbauen.

Zu den Dienstleistungen der 1996 gegründeten Schweizer Firma zählen die Beratung, Planung, Installation und Wartung von Schließtechnik, Einbruchschutz, Alarmanlagen, Videoüberwachung und Gebäudeausrüstung. Das Sortiment umfasst sämtliche Produkte aller führenden Hersteller in den Bereichen Mechanik, Mechatronik und Elektronik. „Jetzt gilt es, bestehende Kundenbeziehungen nachhaltig zu pflegen und neue anzubahnen. Wir streben an, potenzielle Kunden von dem Know-how und der Qualität unserer Leistungen und Produkte zu überzeugen“, so Bluhm.

Über die Scutum Group: Sie ist europaweit eine der führenden Dienstleister für das Errichten von Videoüberwachungs-, Einbruchmelde- und Brandschutzanlagen, Risikomanagement und Cybersicherheit. Außerdem verfügt sie über zertifizierte Alarmempfangs-, Notruf- und Serviceleitstellen. Seit 1989 verfolgt die Gruppe die Mission, Personen, Infrastrukturen, Daten und Güter zu beschützen. Jährlich tätigt das Unternehmen mehrere Firmenzukäufe, um die eigene Marktposition zu steigern. Rund 2.000 Mitarbeiter sorgen für eine reibungslose Abwicklung von Kundenprojekten.

Die Gruppe hat Firmen in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Belgien, den Niederlanden, Polen, Österreich und den USA. Ihre Kunden kommen aus Branchen wie Banken, Handel, Industrie, Behörden und Institute. Im Jahr 2021 betrug der Jahresumsatz rund 240 Millionen Euro.

Kontakt

Scutum Group Central Europe GmbH

Rascha Salahie

Motzener Str. 6

12277 Berlin

+49 (0)30-40999 485-101

rascha.salahie@scutum-group.de

https://www.scutum-group.de

