Klipsch und McLarenRacingkündigen mobilen Bluetooth Lautsprecher Groove McLaren Edition an

Indianapolis, USA, 17. November 2022 -Der Traditionshersteller Klipsch stellt seine nächste Kooperation mit dem McLaren Racing Team vor: den tragbaren Bluetooth-Lautsprecher McLaren Groove mit Elementen direkt aus der Formel 1.

Motorsport und Lautsprechertradition: Klipsch McLaren Edition Groove

Klipsch ist der offizielle Partner des McLaren Formel 1 Teams für Kopfhörer und mobile Audiogeräte. Die beiden Unternehmen haben sich zusammengetan, um McLarens Designphilosophie und High-Tech-Kompetenz mit der Klangexpertise und dem Komfort von Klipsch zu kombinieren. Das neueste Produkt der Partnerschaft ist der mobile Bluetooth-Lautsprecher Klipsch Groove McLaren Edition. Er bietet großen Sound aus kleinem Format und ist gegen alle äußeren Einflüsse geschützt – nicht nur neben der Rennstrecke.

Stilechtes Renndesign vom McLaren Formel 1 Team

Der Klipsch Groove McLaren Edition trägt unverkennbar das Design des berühmten Rennteams McLaren: Das schwungvolle Logo und die Gehäuselackierung im originalen Papaya-Orange. Das perforierte Metallgitter schützt den Schallwandler dahinter, eine rutschfeste Gummiumrahmung mit integrierten Tasten sorgt für sicheren Stand und problemlose Bedienung in jeder Situation. Das System ist mit Schutzklasse IP56 staubgeschützt wie wasserdicht und nimmt selbst kurzzeitiges Eintauchen problemlos hin. Eine von den McLaren Reifenwärmern aus dem Rennsport inspirierte Hülle mit Reißverschluss schützt den Lautsprecher, wenn er nicht in Verwendung ist.

Kompakt, komfortabel, und mit extra Speed

Der Klipsch Groove McLaren Edition ist besonders kompakt und ergonomisch geformt: er misst nur 14,0 x 11,5cm bei einer Tiefe von 6,5cm. Der eingebaute Akku ist für 8 Stunden Dauerbetrieb ausgelegt und bringt dynamischen Musikgenuss wie im Livekonzert an jeden Ort. Der mitgelieferte Netzadapter lädt ihn beim Boxenstopp an der Steckdose schnell wieder auf – doppelt so schnell wie die Standardmodelle des Klipsch Groove.

Der 7,6cm-Hochleistungstreiber arbeitet als Breitbänder über den gesamten Frequenzbereich als Punktstrahler und ist auf einen detaillierten, dynamischen Klang hin optimiert. Zwei seitliche, ovale Passivradiatoren bringen dem Klipsch Groove McLaren Edition tiefe, realistische Bässe. Musik kann mittels Bluetooth nach Version 5.0 oder über einen 3,5-mm-Analogeingang zugespielt werden.

Allgemeine Informationen, Preise und Verfügbarkeit

Den Drahtlos-Lautsprecher McLaren Groove gibt es exklusiv in der originalen Optik von McLaren Racing: Schwarz mit Papaya-Orange. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 199,00 Euro (inklusive 19 Prozent Mehrwertsteuer). Er ist nach Schutzklasse IP56 staubgeschützt und wasserdicht auch gegen Eintauchen.

Das Unternehmen Klipsch Audio

Im Jahr 1946 gründete der Erfinder und Akustikpionier Paul W. Klipsch die Firma Klipsch Audio mit dem Ziel, die Energie, den Detailreichtum und die Emotion von Live-Musik in sein Wohnzimmer zu holen. Aus der Verwendung von hocheffizienten Lautsprecher-Designs, handgefertigten Gehäusen und dem unstillbaren Durst nach technischem Fortschritt wurde der große amerikanische Lautsprecher-Hersteller Klipsch in Hope im US-Bundesstaat Arkansas geboren. Heute umfasst unser vielseitiges Angebot eine Reihe von hochwertigen Audioprodukten für heimische und professionelle Anwendungen – darunter Kino, Entertainment-Installation, Drahtlostechnik, Heimkino und Produkte für den mobilen Gebrauch. Ganz im Sinne unseres Gründers steht Klipsch auch heute noch für legendären Klang und ist die erste Wahl für Audiophile und Klangbegeisterte auf der ganzen Welt. Klipsch – Keepers of the Sound®.

Klipsch® is a trademark of Klipsch Group, Inc., registered in the U.S. and other countries. Klipsch Group, Inc. is a VOXX International Company (NASDAQ: VOXX).

Über Premium Audio Company

Premium Audio Company wurde 2020 gegründet und ist ein innovativer Anbieter von hochwertigen Audiolösungen mit einem breiten Produktportfolio im Bereich der Consumer-Technologie. Wir verbinden Menschen mit ihrer Leidenschaft für Unterhaltung. Premium Audio Company besteht aus drei Tochtergesellschaften und umfasst geschätzten Marken wie Klipsch, Jamo, Mirage, ProMedia, Magnat, Heco, Mac Audio, Onkyo, Pioneer, Pioneer Elite und Integra. Premium Audio Company, LLC ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der VOXX International Corporation (NASDAQ: VOXX).

